Kotal jde konečně do nového: První studii stadionu jsem viděl už jako hráč

Co lákalo nejvíc?

V první řadě jsem Hradečák, bydlím v Hradci a k fotbalu v tomhle městě mám vztah. Něco jsem tu odehrál i odtrénoval. Navíc se říká, že liga se neodmítá.

Vše na starém Všesportovním stadionu, zatímco nyní přicházíte do nové arény. Velké lákadlo?

Určitě je to lákavé. Už i proto, že už když jsem do Hradce v roce 1982 přišel hrát, tak mi ukazovali maketu nového stadionu a já se nyní dočkal po dlouhých jedenačtyřiceti letech. Přitom pamatuji právě tu první. Stadion měl stát vedle tenisu, jenomže to byl pozemek biskupství. Když jsem později dělal v klubu ředitele, měl jsem dole v kabině studii, podle které měl stadion stát v místech dnešního hřiště s umělou trávou. Dočkal jsem se až teď.

Možná až nečekaně rychle, klub mění trenéra už po osmi kolech. Jak dlouho jste váhal, zda do toho jít?

V neděli jsem dostal nabídku, vzal si čas do pondělí a pak ji akceptoval.

Jdete k týmu, který třikrát za sebou prohrál a nevedlo se mu v poslední době ani herně. Co s tím?

Hodnocení si nechám až do kabiny. Postavení v tabulce a zisk bodů nejsou ideální, ale liga je vyrovnaná a rozhoduje každé utkání. Po nepříjemné sérii nás teď čeká Jablonec, v první řadě se musíme dobře zkoncentrovat na následující tři zápasy a pak uvidíme.

Čím se dá začít?

Už dnes si budeme pouštět zápas Inter Milán - AC Milán, aby hráči viděli, jak se hraje rozestavení 3-5-2, které hráli v sobotu v Mladé Boleslavi. Organizace hry je u mě na prvním místě, protože nemusíte mít tak kvalitní hráče, ale organizací hry se dá spousta věcí vyřešit. A musím vědět, jak hráči přemýšlejí.

První fotbalový zápas na novém stadionu v Hradci Králové.

V sedmdesáti letech budete druhým nejstarším trenérem v lize...

A jsem rád, že trénuje Miroslav Koubek, můj spoluhráč ze Sparty, a já tak nejsem nejstarší. (smích) Ale vážně, energie mám stále dost.

Jak vás těší, že hradečtí fanoušci váš příchod vítají?

Těší, ale o to víc i zavazuje. Není to ale jen o mně, fotbal je kolektivní práce, všichni musíme táhnout za jeden provaz. Já jsem nikdy nebyl konfliktní typ, ale od všech vyžaduj stoprocentní přístup. A nejde jen o hráče. Věřím, že spolupráce bude fungovat.