Kritika za hranou, nechceme paniku. Trenérům i týmu věřím, řekl šéf fotbalu

Národní mužstvo je přesně v polovině kvalifikace, zbývají mu čtyři utkání: dvě doma s outsidery Faerskými ostrovy a Moldavskem, dvě venku s kandidáty na postup Albánií a Polskem. Soupeři hrají už jen třikrát.

Česko odehrálo čtyři utkání a ve dvou z nich zakoplo. V březnu remizovalo v Moldavsku (0:0), minulý týden doma s Albánií (1:1).

Po čtvrteční remíze fanoušci i někteří experti zpochybňovali pozici Šilhavého a navrhovali změnu, což aktuálně řeší Poláci.

„Kritika k fotbalu patří. S domácí ztrátou s Albánií samozřejmě spokojení nejsme, ale některé komentáře byly za hranou,“ prohlásil šéf českého fotbalu Fousek.

„Pohledy jsou různé, zklamaní jsme všichni, ale v žádném případě nemůžeme připustit paniku, naopak je zapotřebí zachovat chladnou hlavu. A zvlášť v rozehrané kvalifikaci, když se za měsíc hrají další zápasy. Hráči i trenéři vědí, co musí v říjnu změnit a zlepšit, a že situaci musíme čelit tvrdou prací a zlepšeným výkonem v Albánii i doma s Faerskými ostrovy.“

Jaroslav Šilhavý je u národního mužstva od října 2018. Pokud splní úkol a postoupí na mistrovství Evropy, které příští rok hostí Německo, délkou angažmá u reprezentace se vyrovnaná legendárnímu Karlu Brücknerovi (2002 až 2008).

Česku v současné kvalifikaci stačí vyhrávat doma a získat bod v Polsku. A vadit nemusí ani případná říjnová porážka v Albánii, která skupinu vede.

„Nepochybuju, že náš tým na šampionát patří. V říjnu a listopadu to ukáže,“ zdůraznil Fousek.

„Celý fotbalový národ by se měl semknout, abychom to zvládli. Snadné to nebude. Albánie má dobré mužstvo. Všichni se zodpovědně připravovali, abychom doma vyhráli, což se bohužel nepovedlo.“

Výkon proti Albánii i situaci v kvalifikaci Fousek probíral s koučem Šilhavým i s hráči.

„Umíme předvést mnohem lepší výkon. Bojovali jsme i sami se sebou, bohužel nám to nesedlo. Samozřejmě jsme mohli a měli mít víc bodů, ale pořád to máme ve svých rukou.“