Doufejme v prohru Čechů v Albánii. Fotbalové Polsko řeší další fiasko i kouče

České národní mužstvo po mrzuté čtvrteční remíze s Albánií v druhém zářijovém termínu kvalifikaci nehrálo. Odskočilo si jen na přípravu do nedalekého Maďarska.

Díky bouřlivé kulise, kterou vytvořilo víc než padesát tisíc fanoušků, měl souboj velký náboj i na hřišti.

„Hlavně druhá půle měla snad úplně všechno. Pro diváka muselo být utkání nesmírně atraktivní,“ prohlásil po remíze 1:1 trenér Jaroslav Šilhavý. „Osahali jsme si silného soupeře. Navíc v takové atmosféře. Tu Maďarům závidím.“

Ne, body do tabulky Češi nebrali, ale získali je možná u rozmrzelých fanoušků. Za hru, za výkon, obětavost. A pak je potěšil i výsledek z Tirany: Albánie - Polsko 2:0. Poražení v kvalifikační skupině E ztrácí na Čechy dva body a odehráli o zápas víc.

„Domácí ztráta s Albánií mě bude mrzet ještě dlouho. Měli jsme to uhrát a naše pozice by teď byla ještě přívětivější. Ale je to sport, fotbal... Připravíme se na další zápas proti Albáncům poctivě a věřím, že to odhodlání, které jsem na klucích viděl, bude ještě větší,“ prohlásil Šilhavý.

To nastane přesně za měsíc, na zápas v Tiraně mezi domácí reprezentací a tou českou se upínají i Poláci.

„Celý fotbalový národ by se měl semknout, abychom to v říjnu a v listopadu kvalifikaci úspěšně dotáhli. Trenérům i mužstvu věřím,“ burcuje předseda českého fotbalu Petr Fousek.

1. Albánie 5 3 1 1 8:3 10 2. Česko 4 2 2 0 7:2 8 3. Moldavsko 5 2 2 1 5:5 8 4. Polsko 5 2 0 3 6:8 6 5. Faerské ostrovy 5 0 1 4 2:10 1

Jeho polský protějšek Cezary Kulesza nemůže mluvit jinak, ale na rozdíl od Fouska má úplně jiné starosti.

„Věřím, že ve skupině ještě můžeme skončit do druhého místa a postoupit. Samozřejmě musíme tři zbývající utkání vyhrát a doufat, že Češi prohrají v Tiraně,“ poznamenal Cezary Kulesza.

V úterý se sejde s koučem Fernando Santosem a bude řešit, jestli trenéra portugalských mistrů Evropy z roku 2016 nevyhodí. Přitom v lednu ho přivedl s velkou pompou.

„Čekám od něj důkladný rozbor. Pak si popovídáme a všechno zhodnotíme. A řekneme si, jaké budou další kroky,“ řekl Kulesza v rozhovoru pro deník Przeglad Sportowy.

Současná nálada v polském fotbalu připomíná jednu z epizod českého populárního seriálu Okresní přebor, když se v Houslicích nemohli zbavit nechtěného trenéra Bóži.

Santose v Polsku nikdo nechce, on zase odmítá odejít. „Sbohem, pane Santosi. Trenére, loučíme se bez lítosti,“ křičí polská média po nedělním fiasku národního mužstva v Albánii (0:2).

„Váš čas v polské reprezentaci uplynul a další spolupráce prostě nedává smysl. Všichni trpí, od hráčů po fanoušky.“

Poláci z pěti zápasů v kvalifikaci o Euro porazili doma Albánii a Faerské ostrovy. Prohráli v Česku, v Moldavsku a naposledy v Albánii.

„Věřím v úspěch této mise, nejsem typ trenéra, který to vzdává,“ řekl Santos po porážce v Albánii.

Komentátor z listu Przeglad Sportowy ironicky doplňuje: „Problém je, že se zdá být jediný, kdo věří.“ Když si před odjezdem z hotelu na letišti u autobusu zapálil, v popisku jeho fotografie v médiích stálo: „Byla to jedna z posledních cigaret ve roli trenéra polské reprezentace.“

V Polsku o situaci v kvalifikaci mluví jako o tristní a katastrofální. Hráči anonymně říkají, že si myslí, že v říjnu na Faerských ostrovech, proti Moldavsku a v listopadu proti Česku je povede už nový kouč.

Polský svaz by odvolání Santose stálo v přepočtu osm milionů korun. To jsou dva měsíční platy, které by obdržel jako odstupné. A musel by zároveň platit dalšího trenéra. Favoritem je údajně Marek Papszun, do minulé sezony kouč mistrovské Čenstochové. Je volný a má zájem.

Emotivní trenér polských fotbalistů Fernando Santos (vlevo) a jeho albánský protějšek Sylvinho.

„Neodstupuju. Ani dnes, ani zítra. Musíte se zeptat prezidenta. Pokud se on rozhodne, že další spolupráce se mnou nemá smysl, promluvíme si o tom a určitě najdeme východisko,“ zopakoval Santos.

Ambice Polska, Česka i Albánie výrazně ovlivní právě říjnový duel v Tiraně. Pokud Češi prohrají, Albánie získá takřka jistotu, k účasti na Euru by ji pak stačilo doma porazit outsidera z Faerských ostrovů. Polákům se zároveň v případě souběžné výhry na Faerských ostrovech vrátí postupová situace do jejich rukou.

Když pak doma porazí Moldavsko, tak si to 17. listopadu ve Varšavě rozdají s českým týmem o druhé postupové místo.

Každopádně neúspěšný z boje mezi Polskem a Českem dostane šanci o mistrovství Evropy bojovat ještě v jarní baráži.