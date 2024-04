Steinmeier si v Praze může zlepšit reputaci. Poškodil mu ji döner v Turecku

Steinmeier v úterý po boku českého prezidenta Petra Pavla přednese projev na konferenci na Pražském hradě ke 20 letům Česka v Evropské unii. „To, že ho český prezident přizval, je v Berlíně vnímáno jako zvláštní znamení úcty,“ napsala agentura DPA.

Deník Tagesspiegel v cestě do Česka vidí možnost, jak si může Steinmeier seriózními fotkami od Vltavy napravit reputaci. Prezident před týdnem navštívil Turecko, které je vzhledem k početné turecké menšině v Německu pro Berlín tradičně významným partnerem. Podle kritiků se mu ale cesta moc nepovedla, protože ke zdůraznění německo-tureckého spojení použil jedno z hlavních klišé, kterým je pokrm döner kebab.

V Německu oblíbené a všudypřítomné maso na špízu, které prodavači odřezávají přímo z grilu, si totiž Steinmeier vzal s sebou do Turecka. Na německém velvyslanectví v Istanbulu ho pak pomáhal porcovat. Na internetu pak za převoz döneru do Turecka sklidil posměch a také kritiku, ke které se přidali i někteří němečtí novináři tureckého původu, kteří to označili za trapnost.

V dubnu Steinmeier představil svou novou knihu nazvanou Wir (My). Kniha jako esej pohlíží na německou historii po roce 1945 a snaží se hledat sílu a úspěchy Německa. Podle kritiků je ale plná prázdných slov, kterými prezident připomíná občanské povinnosti. Recenzenti také poznamenali, že ačkoli Steinmeier slovo my nevnímá homogenně, přesto z textu vyplývá opak.

Kontroverze Steinmeier vyvolal i připravovanou debatou o válce na Blízkém východě. Jako sporné se ukázalo, že na rozpravu, kterou mezitím prezidentský palác zrušil, nebyl přizván zástupce palestinských postojů.