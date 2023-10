Coufal o reprezentaci: Příchodu Krejčího do týmu jsem se bál zbytečně

Coufal nechybí v týmu na říjnová kvalifikační utkání v Albánii a proti Faerským ostrovům, nominaci trenér Jaroslav Šilhavý zveřejnil v pondělí večer v Plzni.

V Tiraně, kde Češi nastoupí příští čtvrtek 12. října, to bude souboj o první místo v tabulce. Vítěz udělá razantní krok k přímému postupu.

„Vítězstvím v Albánii bychom si hodně pomohli. Pak doma musíme porazit Faerské ostrovy. A když v listopadu neprohrajeme v Polsku, jsme na Euru,“ vypočítává Coufal v rozhovoru pro web fotbalové asociace (FAČR).

„Rád bych, abychom se na šampionát dostal co nejrychleji. A ať si to potom rozdají Albánci, Poláci a Moldavci mezi sebou. Ale my tam být prostě musíme,“ zdůraznil jedenatřicetiletý pravý obránce West Hamu.

O čem Coufal ještě mluvil?

O kritice. „Rozumím jí hlavně po zápase v Moldavsku, protože tam ztratit nechcete. Sice porazili Polsko, umí hrát v bloku, znepříjemnit vám to, ale tenhle zápas jsme vyhrát měli. Ale po tom, co se sneslo po Albánii na trenéra nebo některé spoluhráče, mi přišlo moc. Já jsem přitom z Anglie na kritické prostředí zvyklý. Ale taky se tam říká: „Co je nejjednodušší práce? Ta někoho jiného.“ Tím netvrdím, že jsme neměli mít víc bodů.“

O přímém postupu ze skupiny. „Z téhle skupiny postoupit musíme. Už mohlo být hotovo, kdybychom zvládli nejen poslední zápas proti Albánii, se kterou jsme dostali gól z jediné střely na bránu, ale hlavně kdybychom vyhráli v tom Moldavsku. Zkomplikovali jsme si to, s tím spokojený nejsem. Pozitivní je, že jsme pořád na postupových příčkách.“

O blížícím se utkání v Albánii. „Těším se na atmosféru. Jsem zvědavý, co fanoušci vyvedou. S Tomášem Součkem jsme si v Anglii říkali, že jen co jsme se vrátili ze srazu reprezentace, už myslíme na další zápas. Jde to rychle za sebou. Bavíme se, jak to zvládnout, promítáme si různé scénáře.“

O bouřlivém prostředí v Tiraně a tlaku v boji o postup. „Nemám problém, když na mě bude někdo pískat. Taková atmosféra se mi naopak líbí, protože mě vyhecuje. Věřím, že s tímhle mít problém nebudeme. V minulé sezoně jsem zažil boj o záchranu v Premier League, a to byl teprve tlak. Ale taky by neměl za žádných okolností chybět základní respekt. Třeba při hymně, jako se to v Albánii stalo Polákům, by se pískat nemělo.“

O poučení z nedávného domácího utkání. „Musíme hrát dobře v obou poločasech, držet míč, nebýt alibističtí. A taky nepouštět Albánce ke střelám z dálky. Trenéři nás na to upozorňovali už před tím prvním zápasem, ale stejně jsme z toho dostali gól. Podobně jako Polsko hned po nás. Střelbu z dálky mají Albánci skvělou.“

O atmosféře v týmu. „Já jsem úplně nadšenej. Těším se na každý sraz, i když odjedu od dětí. Těším se na trenéry i na spoluhráče. Od doby, co přišel trenér Šilhavý, táhneme všichni za jeden provaz. Máme skvělou partu. O to víc mě mrzí, jak je reprezentace občas vnímaná. Všichni děláme maximum, abychom reprezentovali celou zemi co nejlíp. Věřím, že postoupíme, a pak na mistrovství Evropy zažijeme s fanoušky podobné zápasy, jako byl třeba ten na posledním šampionátu v Budapešti proti Holandsku.“

O generace mladších spoluhráčích. „David Jurásek je fantastický fotbalista a přitom pokorný kluk. Chováním v kabině mi připomíná Adama Hložka. Ten má pověst zlatého hocha českého fotbalu, ale vůbec na něm nevidíte, že by měl nos nahoru. Maká, nestěžuje si, na tréninku vezme míče nebo bránu. Moc mu přeju, ať se prosadí.“

O sparťanech Krejčím a Čvančarovi. „Láďa Krejčí je trochu jiný případ, protože do reprezentace přišel ve chvíli, kdy už byl ve Spartě lídr a kapitán. Upřímně přiznávám, že jeho příchodu jsem se trochu bál, ale rychle jsem pochopil, že úplně zbytečně, protože se chová úžasně. Když na něj pak koukám na hřišti, tak ho skoro nepoznávám. A je mi úplně jedno, za jaký klub hraje, protože v reprezentaci s ním žádný problém není. To samé Tomáš Čvančara. Měl sice nějakou pověst, ale v reprezentaci je spíš tichý. Noví kluci jsou úplně v pohodě a bez problémů zapadli do party.“