Musíme se rychle otřepat, burcuje po další porážce karvinský obránce Čurma

„Zranění Mikiho je pro nás velká ztráta. Byl ve skvělé formě, padalo mu to tam. Všichni mu přejeme všechno dobré, aby byl co nejdříve zpět,“ řekl karvinský obránce Matej Čurma po prohře 0:1.

Je porážka o to smutnější, že jste hráli i pro něj?

Jsme s ním, hráli jsme i za něj, ale i za nás, za fanoušky, každý na hřišti chtěl nynější sérii bez výhry zlomit.

2:10 je skóre fotbalistů MFK Karviné z minulých čtyř soutěžních zápasů

Co rozhodovalo?

Utkání bylo o tom, kdo udělá chybu. Říkali jsme si, že kdo dá gól, vyhraje. Bojovali jsme, celý zápas byl oboustranně bojovný.

Jenže jste se nedostali do pořádné šance.

V tomto zápase jsme se soupeři vyrovnali v soubojích, což jsme chtěli, ale chyběl tomu ten jeden gól, vyložená šance, kterou bychom skóre otevřeli a zápas dokormidlovali k výhře.

I s pohárovou prohrou od třetiligového Uničova jste podlehli počtvrté za sebou.

Je to těžké na psychiku. Víme, že fotbal hrát umíme, ale cítíme i tlak fanoušků. Jen musí přijít ten jeden zápas, který nám vyjde, jímž to zlomíme.

Teplice patří k soupeřům, které byste měli porážet, a obzvlášť doma. Je to tak?

Určitě jsme ty body s nimi potřebovali. Ano, hráli jsme doma a věřili si na ně. Nastavení v kabině bylo dobré, bylo cítit, že každý chce uspět. Potřebujeme to zlomit dalším utkáním (na hřišti Slovácka – pozn. red.). Víme, že nás nic lehkého nečeká.

Váš trenér Hejdušek říkal, že už jde do tuhého. Souhlasíte?

Nemyslím si, že už jde do tuhého, ale ke každému zápasu musíme přistoupit, jako by do tuhého šlo. Potřebujeme sbírat body, ať už tři, nebo jeden. Teď se musíme rychle otřepat, dát hlavy nahoru a soustředit se na další utkání.