Trápení i vnitřní síla. Jak se olomoučtí fotbalisté učí být nahoře

Leč driblér Jan Vodháněl dvakrát střílel nepřesně – nejprve těsně nad břevno a ve druhé půli neproměnil po nápaditém obloučku Breiteho ani samostatný únik.

Filip Zorvan si zase po dalším pasu kapitána za obranu místo zakončení zkoušel zbytečným pádem vymodlit penaltu. Ale tohle Olomouc ani Breiteho pálit nemusí, neboť dvě asistence byly akorát na to, aby se sigmáci ještě do půle zmohli proti Budějovicím na obrat.

„A mně fakt nezáleží na gólech ani asistencích, ale jen na tom, že jsme vyhráli,“ pravil 34letý muž s pečlivě nagelovanou patkou větu, co může znít jako klišé, nikoli však od něj. Do hry Hanáků čtvrtým rokem vnáší emoce, srdce a častěji i fajnové nápady, přesně jak moderní fotbal od defenzivních záložníků žádá. I proto na konci svítilo skóre, díky němuž zůstávají modří doma stoprocentní a v lize třetí.

Sigma – České Budějovice 2:1.

Breiteho herní transformace z pitbula na pitbula kreativce je dalším důkazem, jak trenér Václav Jílek se svými asistenty zlepšuje hráče – i ty starší. Přitom když před sezonou Breite prodlužoval smlouvu, která ho na Andrově stadionu váže až do 38 let, ne u všech fanoušků to vzbudilo pozitivní reakce. Ale na to si teď už moc nevzpomenou, neboť Olomouc jim dělá radost.

Z osmi kol vyhrála šest a kurážně pronásleduje pražská S.

Sigma je nahoře. Kde jsou lidé?

Ovšem fotbalový boom ve městě byste hledali marně. I když se stále více fanoušků obléká do klubového merche, návštěvy zůstávají tristní.

V sobotu se za krásného počasí vyhřívalo na tribunách jen 3 400 diváků. Pro srovnání – na páteční zápas místních hokejistů s Kladnem dorazilo pět tisíc lidí. To štve i mrzí většinu sigmáků. „Bavíme se o tom. Nechci se dívat na to, co bylo v minulosti, ale dlouhodobě tady divácká důvěra, která by se projevila vyšší návštěvou, není. Ale cítíme lepší kulisu, byť v nižším počtu. Kotel je pozitivní i za negativního stavu, fandí i venku,“ všímá si Jílek.

„Představoval bych si, kdyby na České Budějovice začínala návštěva na pěti šesti tisících, bylo by to krásné. Velký respekt všem divákům, kteří si v sobotní odpoledne našli cestu. Je potřeba, abychom my všichni dělali maximum pro to, abychom sem dostali víc lidí,“ uvědomuje si.

I propagačních akcí Sigmy musí být víc, aby byla více na očích.

Zvlášť když se jí na trávníku daří. Tentokrát však Jílkovi hoši moc krásy příznivcům nenabídli.

Do utkání zase vstoupili bázlivě, a když droboučký sprinter Alli pláchl na křídle Chvátalovi a nachystal jako na podnose pozici Skalákovi, jehož nezachytil Pospíšil, musel favorit proti třináctému týmu otáčet.

Čahoun Macík ve žlutém drese se za krásnou utaženou placírkou natahoval marně. Tento moment však Sigmu nesrazil, ale nakopl.

I v tom je zásadní změna.

Do konce poločasu dominovala a otočila stav podobně jako minule v Hradci. „Mám velký respekt k týmu a k tomu, jak zareagoval. Ve druhé části prvního poločasu jsme ukázali velký charakter. Byli jsme dominantní a silní na míči. Tam jsme ukázali naši pravou sílu,“ ocenil Jílek. „V minulosti se nám stávalo, že když jsme dostali první gól, tak jsme na to nebyli schopni zareagovat. Tohle mužstvo ale ne.“

Vyrovnávající trefa kanonýra Lukáše Juliše byla ukázková, souhra Chvátala s Breitem neměla chybu. Kromě oslavy ještě Breite od plic Julišovi, který si připsal už pátý gól, vyčinil. I to byla ukázka práce kapitána, jenž po všech vyžaduje totální nasazení.

Juliš pak patřil k nejlepším. Jako jednomu z mála sigmáků mu vycházel proti čtverkové obraně presink, stopera Králíka třikrát dostal do úzkých. O rozhodující zásah se pohotovou tečí Breiteho nepřesné střely postaral štírek Jan Navrátil a 34. ligovým gólem za Sigmu předstihl na devátém místě v klubových tabulkách Romana Hanuse.

„Po našem gólu se do toho Sigma dostala a přehrávala nás. Má velkou kvalitu a formu,“ uznal jihočeský kouč Marek Nikl. „Začala si vytvářet šance kvalitní hrou, ale celou druhou půli jsme byli lepší,“ dodal Skalák.

Trápení bylo na Olomouci po změně stran patrné. Nezvykle přenechala míč dobře kombinujícímu Dynamu, ale zároveň do nebezpečných pozic fungující defenziva silné ofenzivní trio Adediran, Alli, Skalák nepouštěla.

Záskok za zraněného Pokorného zvládl stoper Lukáš Vraštil bez potíží, zaujal i krásnými diagonálními pasy. Olomouc se však s rolí favorita teprve sžívá. „Šli jsme do utkání v pozici týmu, který je nahoře a chce se tam udržet. Trošku nás to svazuje,“ uznal Jílek. „Je na nás znát mentální blok. Věřím, že budeme postupně sebevědomější. Mužstvo je v této pozici, kdy jsme takhle chytili začátek, poprvé.“