Sparťan zrozený pro Olomouc. Útočník Juliš střílí a už i napadá

Vypadá to tak lehce, až ležérně, přitom přirozeně a spolehlivě. „My se tomu kolikrát smějeme, že on do brány přihrává, a nestřílí. Zakončení má skvělé,“ vypíchl Breite.

„Byly tam dvě krásné přihrávky. Od Chvátala mezi řady, to chceme po hráčích. Zakončené to bylo s naprostým klidem a přehledem od Juldy, takhle ho známe,“ pochválil svého útočníka trenér Václav Jílek.

Jestli měl někdo z olomouckých příznivců před sezonou obavy, jak exsparťan Juliš nahradí do Slavie prodaného reprezentanta Mojmíra Chytila, tak už je nemá. Tahle sázka vychází Sigmě dokonale.

I díky příspěvku letní posily, jež toho na jaře na pohodové štaci v druholigové španělské Ibize moc neodkopala, se Hanáci překvapivě vyhřívají na třetím místě; vyhráli šest utkání z osmi a Juliš se na tom podílel už pátým gólem. „Zatím mu to padá, může přijít období, kdy to tak nebude a bude to muset vzít na sebe někdo jiný. Je dobré říct, že je to furt začátek sezony,“ tlumí přehnaná očekávání lídr Breite.

Faktem ovšem je, že Julišovy výkony jdou nahoru. Bylo znát, že se potřeboval kondičně dotáhnout.

Proti Budějovicím vydržel účinně napadat do poslední minuty tak, že stoper Králik pokazil v tísni tři balony. I Jílek, na aktivní presink pedant, po utkání Julišovi pověděl: „Fyzicky jsi vypadal v závěrečné části zápasu ze všech hráčů nejlíp.“

Ostatně pokrok v tomto směru byl patrný už v předchozím kole v Hradci Králové, kde se v páté nastavené minutě zmohl na sprint přes celé hřiště, aby do opuštěné brány dopravil pojistku. Juliš připomínal hladového psa, jenž na sto honů zavětřil, že řezník nechal krám bez dozoru. „Už v Hradci měl velmi dobrá kondiční čísla,“ kývl Jílek. „V reprezentační pauze jsme měli prostor s ním pracovat a on je nastavený tak, že chce pracovat. Neulevuje si, pracuje pro mužstvo a vrací se to jemu i týmu. Pokud byl někdo v presinku úspěšný, byl to Lukáš.“

Kariéru sparťanského odchovance brzdily časté zdravotní potíže. Našlápnuto měl několikrát. Naposled před třemi lety; v Sigmě krátce hostoval ze Sparty, vstřelil osm branek ve dvanácti startech. Další dva zásahy přidal v domácím poháru.

Po návratu na Letnou se blýskl v Evropské lize hattrickem na Celtiku, pamatujete?

O tom, že má mimořádný cit pro zakončení, nepochybuje nikdo. Na Hané vůbec nikdo. Jako by byl chrudimský rodák zrozen pro Olomouc.

A že se mu bude v modrém dresu znovu dařit, okamžitě naznačil v letní přípravě: dal sedm gólů v šesti utkáních, a to hrál většinou jen poločasy. Co je nejdůležitější – navazuje na to v lize. Přesnou mušku potvrzuje statistika – na gól ve čtyřech případech z pěti potřeboval jen dvě střely, tedy měl padesátiprocentní úspěšnost. I dění na trávníku odráží, jak je v Olomouci spokojený.

Když se naskytla možnost návratu, Sigma neváhala. Julišovi svědčí i to, že má s Jílkem velmi dobré vztahy ještě ze společného angažmá ve Spartě. „Olomouc jsem měl v hlavě, i když se objevily pak i jiné varianty. Srdce mě táhlo sem,“ vyprávěl. „Rozhodly vzpomínky a to, že se mi tady dařilo.“ Pokud zdraví vydrží, netřeba pochybovat, že bude sázet i další góly. Pak by si mohl říct ještě jednou o zahraniční angažmá, nebo i reprezentační dres.

Mimochodem, na minulý víkend u Julišů nezapomenou. Poprvé se stalo, že se mezi ligové střelce zapsali oba sourozenci. Na zavedeného osmadvacetiletého kanonýra Lukáše navázal první brankou v nejvyšší soutěži o osm let mladší Petr, byť jen korigoval výprask Hradce Králové 1:5 v Mladé Boleslavi.

V bráchovi má prima vzor.