Bez zkratů. Snaživý olomoucký obránce Vraštil ukázal, že může být lepší

I když několik přihrávek ze 47 v utkání poslal do autu, blýskl se také třemi krásnými dalekonosnými krosy, tedy křižnými míči, díky kterým znamenitě otáčel těžiště hry. A ještě mohl hlavičkou po rohu skórovat, leč branku minul. Celkově odehrál velmi slušný part a pomohl třetí Sigmě k domácímu obratu na 2:1.

Jenže v jeho případě jsou fanoušci modrých s chválou obezřetní.

Spolehlivé výkony loňské posily ze Zlína, kde měl za sebou svou nejlepší sezonu, jsou totiž zatím spíše výjimkou. Pravidelněji je zastiňují taktické chyby i červené karty, takže si už málokdo vybaví, jak proti Karviné ukázkově založil dvě gólové akce.

Zato kritika na hlavu stopera, který by měl být v devětadvaceti v nejlepším fotbalovém věku, padá opakovaně. V tomto ročníku třeba za vystoupení v Plzni, kde vystřídal zraněného Pokorného, ale namotal se k inkasované brance a ještě byl za úmyslnou ruku vyloučený.

Zbytečnou červenou dostal i loni proti Hradci a v Liberci byl rád, že za další hurá skluz ve středu hřiště sudí po intervenci u videa červenou přehodnotil na žlutou. Třebaže trenér Václav Jílek upřednostnil Vraštila po přípravě před Pokorným a začal sezonu v základní sestavě, teď zase musí mladoboleslavský odchovanec přesvědčovat.

Olomoucký Lukáš Vraštil zezadu fauluje sparťana Lukáše Haraslína. Za zákrok v úvodu dostal žlutou kartu.

„Ale nebudeme sahat k tomu, že bychom řekli: Vrašťo, nepočítáme s tebou. Musí zase čekat na další šanci. Je natolik zkušený, že se s tím srovná. Určitě nad ním nelámeme hůl. Souhlasím ale, že těch situací je víc,“ vysvětloval Jílek nedávno, proč ještě drží na Vraštilem ochrannou ruku. „Pramení to ne ze zbrklosti, ale z toho, že se za každou cenu snaží tak moc, až je to někdy kontraproduktivní. Když si vzpomenu na vyloučení s Hradcem nebo odvolané vyloučení v Liberci... Musí s tím pracovat. Pořád není na konci kariéry, má prostor, aby se zlepšoval. Doufám, že bude lepší.“

Naznačil to proti Budějovicím, neboť Pokorného vyřadilo svalové zranění a Jílek dal Vraštilovi zase šanci. Tentokrát mohl chválit: „Jsem rád, že si je vědom, co je jeho silná stránka – hlava, první souboj a diagonální míče. Toho využíval. Když nechá spadnout balon, je problém, protože do toho vstoupí nerozhodnost. Když hraje na čisto, na první dobrou, je velmi kvalitní a platný.“

Ocenil také, jak se mentálně nachystal. „Neměl to snadné, kritika byla. Měl nějaký výpadek. S jeho výkonem jsem spokojený,“ hodnotil. „V některých situacích bych si představoval víc klidu, pomoct si s brankářem Macíkem, nehrát jednoduše do autu, ale nebyla tam chyba, kterou by soupeři nabídl šanci.“

Na to musí snaživý Vraštil navázat. Pokud tedy zůstane zítra na Bohemians v sestavě, neboť Pokorný už by měl být fit.