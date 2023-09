Dříč Breite jako mistr pasů: Julišovi se smějeme, že do brány nestřílí, ale přihrává

Doma jste vyhráli i čtvrté utkání. Nemrzí vás, že znovu přišlo jen 3 400 diváků, zatímco na hokejisty Mory proti Kladnu pět tisíc?

Možná čekali, že přijede Jágr. Ne, je to škoda. Je krásné počasí, ale s tím asi nic neuděláme. Nevím, jestli je to časem, jestli by přišli třeba v šest. Je to zvláštní. Až budeme hrát za čtrnáct dní s Baníkem, tak si myslím, že lidi přijdou.

Tentokrát jste jim moc fotbalové krásy nenabídli.

Začátek jsme neměli dobrý, probral nás až inkasovaný gól. Pak jsme na hřišti dominovali a dvěma brankami otočili zápas. Další dvě možná tři gólové šance jsme ještě měli. Druhá půle byla nezáživná pro diváka, ale z naší strany dobře odbráněná.

Ale asi nebyl záměr soustředit se jen na defenzivu?

Určitě to nebyl záměr. Nedokázali jsme podržet balon, odpočinout si dvě tři minutky. Když jsme ho získali, tak jsme ho hned ztratili, což byl největší problém.

Překvapily vás České Budějovice, že byly s míčem druhou půli šikovnější?

Nepřekvapily, my jsme věděli, jak budou hrát, připravili jsme na jejich kombinaci odzadu, ale presink nám nevycházel, do toho gólu rozhodně ne.

Znovu jste nechytili začátek utkání. V čem byl problém?

Právě v tom, že jsme blbě napadali a oni nám z toho vyjížděli a pak měli víc ze hry.

Než jste připravil dva góly. Zase se ukázalo, že když pošlete míč do vápna na Juliše, byť je zády k bráně, tak pravděpodobnost toho, že jej uklidí do sítě, je vysoká?

My se tomu kolikrát smějeme, že on do brány přihrává a nestřílí. Zakončení má skvělé. Zatím mu to padá, může přijít období, kdy to tak nebude a bude to muset vzít na sebe někdo jiný. Je dobré říct, že je to furt začátek sezony.

Teč Navrátila vaší střely byla klíčová, což?

Dobře udělal, šlo by to tak dvacet metrů vedle.

Dvě asistence v lize od vás jsem dlouho neviděl...

... možná ani jednu. Popravdě - je mi jedno, jestli dám gól nebo nahraju, pro mě je fakt důležité, že jsme to zvládli a že jsme vyhráli.

Momentka ze zápasu Sigma Olomouc - Dynamo České Budějovice.

Mohl jste mít i tři asistence, kdyby Jan Vodháněl proměnil samostatný únik.

Zamrzelo to v tom, že by nás třetí gól uklidnil. Kdybychom vedli o dvě branky, pomohli bychom si a oni by to úplně otevřeli. Měli bychom pak větší šance.

I když jste Dynamo do velkých šancí nepouštěli, byly to v závěru nervy?

Vždycky, když je to o gól a jde balon do vápna, může se stát cokoli, může spadnout na ruku a být penalta. Je super, že jsme to zvládli.

Na konci jste si řekl o vystřídání?

Blbá shoda náhod, víc bych to, prosím, nerozebíral. Chtěli jsme střídat, já jsem říkal, že je to dobrý, ale ta informace k trenérům nedošla. Bylo to blbé, protože jsme měli dva hráče, kteří už chtěli jít na hřiště a já byl zrovna ošetřovaný, ale jsem v pořádku.

K výhře jste se protrápili, je obrat o to cennější, že zvládáte i zápasy, které jste dřív nezvládali?

Je to tak. Bavili jsme se o tom už po zápase, že možná bychom v předchozích sezonách takový zápas nezvládli, ale o to víc je dobré si toho cenit. Už minulý zápas jsme prohrávali a dokázali ho otočit. Nějaká síla z mužstva jde. I když hra není dobrá, tak odbráněné to bylo dobře.