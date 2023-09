Sedm zápasů, pět výher. Fotbalová Olomouc si užívá svou slávu

Byla to sláva pro celý Hradec Králové už od dopoledních hodin. Pestrý program přitáhl k nové Malšovické aréně v neděli i rodiny s dětmi. Přesně takhle by měla vypadat péče o fotbalového fanouška. Hlavním bodem dlouhého dne bylo večerní ligové klání místních votroků proti Olomouci, jemuž předcházelo oficiální přestřižení pásky krásného stadionu. Dřív se to nestihlo, i když Hradečtí už v novém odehráli dvě vítězná utkání. Do třetice se však nedočkali. Hradec Králové – Olomouc 1:3.