Na tolik diváků nejsem zvyklý, říká posila hradeckých fotbalistů Dancák

„Trefil jste se, ve čtvrtek jsem se přestěhoval, takže už jsem tady nastálo,“ uvedl defenzivní záložník pocházející z dalekých Košic před nedělním utkáním s Olomoucí, v němž v rámci slavnostního otevření nové arény naváže na dva týdny starý zážitek. „Pro mě jde o úplně něco nového, nejsem zvyklý hrát před tolika fanoušky.“

Hodně velká změna ve vašem fotbalovém životě?

V Mladé Boleslavi (Dancák v ní působil po svém příchodu z pražské Dukly tři sezony) divácká podpora nebyla až taková. Jen doufám, že dobrými výkony budeme fanoušky dál držet na stadionu. Prvními dvěma domácími zápasy jsme si je získali, budeme chtít v tom pokračovat.

Vzpomněl jste Mladou Boleslav, kde jste působil poslední tři sezony a Hradec tam měl dvě sezony svůj domácí stadion. Jak došlo k tomu, že jste se s ním přesunul právě na nový stadion?

V Boleslavi mi dali najevo, že do této sezony se mnou do týmu už nepočítají. Myslím si, že to nakonec vyústilo v to, že změna byla tak trochu vynucená.

Prý jste do Hradce mohl jít už před lety přímo z pražské Dukly. Co je na tom pravdy?

Popravdě, já jsem o tom tehdy nevěděl. Se sportovním ředitelem hradeckého klubu jsme se o tom teď bavili a on říkal, že tehdy na to nebyla úplně vhodná doba. Proto to nastalo až teď.

Jednání se ale poměrně táhla. Je to pro hráče hodně nepříjemné, když v rozjeté sezoně neví, co s ním bude?

Bylo to složité právě proto, že se jednání protahovala. Pro mě těžké, trénoval jsem totiž mimo tým a neměl jsem takové tréninkové zatížení, jaké bych si představoval. A platilo to i o zápasovém zatížení v přípravě. Hlavní ale je, že se to nakonec dalo do kupy a jsem v Hradci.

Co vedle toho, že jste odešel z klubu, kde s vámi nepočítají, hrálo pro Hradec?

Hlavně to, že mě sem chtěli trenér i sportovní ředitel. Ideální situace pro to, abych byl co nejvíce vytěžovaný a dařilo se celému týmu.

Hradec úvodní dva domácí duely zvládl skvěle, porazil České Budějovice a Zlín. Nyní ale přijede těžší soupeř, Olomouc je na začátku sezony ve velké herní pohodě. Co od duelu očekáváte?

Rozhodně těžký zápas. A bude jiný než ty první dva, Olomouc je opravdu rozběhnutá. Nám se ale doma daří, posbírali jsme víc bodů než venku. Vnímáme, že jsme doma na novém stadionu a s publikem v zádech silnější. Potřebujeme si to udržet.

Venku jste před týdnem prohráli 1:2 v Praze s Bohemians, kde vidíte příčiny?

Na Bohemce jsou to vždycky specifické zápasy. Myslím si, že jsme začali dobře, ale paradoxně jsme z jejich prvního rohu po odraženém míči dostali gól a zápas se pak překlopil na jejich stranu.