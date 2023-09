Obrovská spokojenost, ale i závazek, říká olomoucký Zmrzlý po skalpu Hradce

„S výsledky je obrovská spokojenost, ale nesmíme usnout na vavřínech,“ uvedl po výhře 3:1 v Hradci Králové obránce Ondřej Zmrzlý, který přispěl vyrovnávacím gólem na 1:1, čímž Sigma zahájila velký obrat.

Co bylo podle vás nejdůležitější, abyste v Hradci jako první vyhráli?

Že jsme byli ve druhém poločase kvalitnější v koncovce před brankou soupeře.

První půle ale nebyla z vaší strany ideální. V čem byla chyba?

Chyběl nám trochu pohyb. Měli jsme to ale ohromně těžké, protože Hradec šel na novém stadionu do zápasu hodně agresivně, s čímž jsme ale museli počítat. Navíc využíval dlouhé vysoké míče na Vašulína, což byla jejich typická hra, ale popasovali jsme se s tím. Podařilo se nám ještě do přestávky vyrovnat, o poločase si k tomu něco řekli... Druhá půle byla vyrovnaná, ale nám vyšla lépe koncovka.

Byla to vaše pátá výhra v letošním ligovém ročníku, jste třetí v tabulce. Kde se taková pohoda ve vašem týmu vzala?

Nějak si to všechno sedlo. Víme, co máme hrát a každý z nás to ví. Máme dobrou přípravu na každého soupeře, teď to musíme udržet co nejdéle. Celkově je to výsledkově parádní, i když s hrou někdy spokojeni být nemůžeme. Třeba první poločasy v domácích zápasech, které jsme pak vyhráli, nám nevyšly. A bylo to vidět i tady. Jinak ale zatím opravdu spokojenost a závazek.

Třeba až k pohárové Evropě?

To je ještě daleko, máme odehráno teprve sedm kol. Pravdou ale je, že to je snem každého fotbalisty, velké zápasy jsou úžasné.