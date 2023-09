Start Sigmy dává vzpomenout na léto v Evropě. V čem je její síla?

„Minimálně z bodového pohledu tu je paralela. I z pohledu herního systému a prezentace,“ srovnává Jílek. „Ale udělejte dva úplně stejné boxerské zápasy, i když proti sobě budou stát stejní boxeři. Energie týmu je však podobná, stejně jako víra ve vítězství a pracovitost. Jen si přeji, aby to pokračovalo, abychom tu sezonu zopakovali a přilákali také více diváků.“

Větší zájem si mančaft v modrých dresech bezpochyby zaslouží.

Jistě, na šampaňské je brzy, avšak tuze vydařený start si už říká o pozornost.

„Pět vítězství ze sedmi zápasů je skvělý vstup. To už je nějaká suma, ze které se dá vyjít,“ cení si Jílek a hned pro jistotu zdůrazní: „Musíme být hodně nohama na zemi, protože víte, jak to pak je – začnou se šířit myšlenky kolem černého koně soutěže, ale to je zbytečné. Dobře jsme zahájili, stejně tak můžeme mít výpadek. Nemusíte vyhrát dvakrát třikrát v řadě a je to zpátky. Musíme si udržet pokoru a vytěžit z utkání co nejvíc. Hlavně co se týče sebevědomí, odnést to do dalších zápasů a pokračovat ve sbírání bodů. To je jediná cesta, jak být úspěšný.“

Za pět let se toho událo hodně, v kádru už není jediný hráč, který nastoupil proti Seville, jen beci Chvátal se Zmrzlým seděli na lavičce. O co se opírá Sigma teď?

O Vodháněla a spol. ve formě

Klidně ještě zůstaňme u Ondřeje Zmrzlého, který konečně udělal herní progres, nebojí se hrát s míčem dopředu a je často u lajny rozpumpovaný.

Fyzické předpoklady jej k tomu předurčují, tudíž je platnější na pozici wingbacka než ve stoperské trojici, kam se jako levák také hodí.

„Zmrzka se mi teď líbí, je lépe nastavený, věří si. Je to hráč, který má předpoklady. Když se bude tlačit nahoru ještě víc a bude mít čísla, tak tady asi dlouho nebude,“ řekl nedávno v rozhovoru pro MF DNES Jílkův asistent Milan Kerbr, jenž má jako někdejší vynikající levý bek na vzestupu čtyřiadvacetiletého odchovance klubu také zásluhy. „Ondrovi se snažím radit, aby si dal balon nahoru, víc hrál z jedničky, udělal rozdílovou akci. To jsou věci, které jsem dělal a trenéři je na mně měli rádi, například Jindřich Trpišovský.“

Ondřej Zmrzlý z Olomouce během zápasu proti Karviné

Zmrzlý si jeho rady bere k srdci, naposledy při výhře v Hradci Králové se blýskl gólem a asistencí. Ještě více září ofenzivní univerzál Jan Vodháněl, který vytváří driblinkem i přesnými pasy rozdílové situace.

Viděli jste, jak rozhodl o výhře v Hradci?

Naraz a běž!

Jako z fotbalového slabikáře. Souhra se Zorvanem byla lahůdková včetně přesného uklizení míče.

Levák s vysokým herním myšlením si zapsal tři góly a jednu asistenci.

Vodháněl dohnal kondiční manko a do někdejší formy z Bohemky se dostal právě včas, když Sigmě chybí tahoun Antonín Růsek. V šestadvaceti si říká o větší angažmá.

Jistotou vzadu je nestárnoucí stoper Vít Beneš, vedle kterého roste Jakub Pokorný.

Stoupá i podíl na hře nápaditého středopolaře Martina Pospíšila.

O automatismy

Jsou sehraní, nedělá jim problém v utkání přepínat rozestavení dle potřeby.

„Sedá si to,“ kývne Jílek. „Většina mužstev udělala dost změn, naší největší devízou je, že tým zůstal pohromadě, jen se vyměnil Mojmír Chytil za Lukáše Juliše. Jsme sebevědomí, odráží se to ve výsledcích.“

Stejně jako před pěti lety Jílek s pobočníkem Jiřím Saňákem sází na kombinaci a rychlé náběhy za obranu.

Olomoucký trenér Václav Jílek (vpravo) před zápase se Slavií.

„Ve druhém poločase v Hradci jsme předvedli způsob hry, kterým se chceme prezentovat,“ chválil Jílek.

Neznamená to ovšem, že nevidí hluchá místa ve hře, kterých je pořád ještě dost. Viz první poločas doma s Libercem, ale i v Hradci.

Kurážní sigmáci však dovedou vyrovnané mače zlomit, i to je ukázka síly. „Celkově je to výsledkově parádní, i když s hrou někdy spokojeni být nemůžeme. Třeba první poločasy v domácích zápasech, které jsme pak vyhráli, nám nevyšly. Jinak ale zatím opravdu spokojenost a závazek,“ podotýká Zmrzlý.

O realizační tým

I Jílek s osobitým Saňákem ušli za pět roků kus cesty. Třebaže jim štace ve Spartě nevyšla, zkušenost z největšího klubu v zemi je posílila.

Dobře je doplňují Kerbr s usměvavým koučem brankářů Tomášem Lovásikem.

Sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář udělal dobře, že náročného a komunikativního Jílka vzal zpátky, byť jedničkou pro něj byl tehdy Pavel Hapal. „Každý z nás ví, co máme hrát. Máme dobrou přípravu na každého soupeře, teď to musíme udržet co nejdéle,“ oceňuje Zmrzlý práci trenérů.

O produktivitu

Jsou efektivní. Dali nejvíc gólů v lize na počet šancí. Čtyřikrát se trefil kanonýr Juliš, který v Hradci našel v nastavení dostatek sil pro sprint od půlky hřiště, aby dopravil míč do opuštěné brány. Jílkovi je jasné, že vysokou úspěšnost střelby nepůjde udržet dlouho a je nutné si vytvářet více střeleckých pozic, jinak bude následovat sešup tabulkou.

Lukáš Juliš z Olomouce (vlevo) a teplický Lukáš Mareček v akci.

O kompaktní systém

Není lehké se přes poctivé Hanáky vedené kápem Breitem, jenž spouští ostrý presink jako břitva, dostat do velkých šancí. Obrovitý brankář Macík krotí většinou rány ze střední vzdálenosti. Navíc Sigma se opírá o defenzivní standardní situace, z nichž neinkasuje.

Ty útočné však musí vylepšit.

Věříte Olomouci, že udrží laťku vysoko?

Ani los nevypadá špatně; po reprezentační pauze doma stoprocentní Sigma přivítá České Budějovice.

„Zrádné je to v tom, že teď bude každý říkat, že to jsou soupeři, proti kterým bychom měli bodovat. To bude sada zápasů, kde se teprve ukáže, kterým směrem se sezona bude ubírat,“ tuší Jílek.

Pak by ani evropské poháry nemusely být jen milou vzpomínkou na prima léto 2018.

„To je ještě daleko, máme odehráno teprve sedm kol. Pravdou ale je, že to je snem každého fotbalisty, velké zápasy jsou úžasné,“ vypozoroval Zmrzlý už před lety z lavičky monumentálního stadionu v Seville.