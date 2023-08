PONEDĚLNÍK: Jurečka, Kuchta, Krejčí... Kdo potřebuje na startu vyladit?

Pokutový kop zahrál špatně, v ideální letové hladině pro nachystané rukavice brankáře Hanuše. Bylo znát, že si nevěří na přesnější nebo razantnější zakončení třeba před pod břevno.

Na hraně další penalty byl následný skluz Tekijaškiho, který musel jít do risku, aby zabránil jisté gólové dorážce. Možná lehce při tom zasáhl míč a dostal se na úroveň Jurečky, který jej zase trefil nechtěně loktem do obličeje. Rozhodčí Černý spornou situaci jako nedovolenou neposoudil…

Bohužel nepotrestal ani simulování jabloneckého obránce Hurtada, který na konci utkání předvedl u vlastního vápna pozoruhodný skok před Provodem, div se vážně nezranil. Letců je v lize dost, neboť jsou trestaní žalostně málo.

Jurečka má i smůlu, viz ofsajd Bořila. Potřebuje se dostat do pohody i nějakou šmudlou. Není typem člověka, jehož by mělo rozhodit, že v létě v devětadvaceti ho Slavia neuvolnila na vysněnou zahraniční štaci, ať už do německé bundesligy nebo americké MLS. Ze dvanácti střel v sezoně se však zatím neujala žádná, třebaže zakončení má v sobě. Rozjede se, důvěru si zaslouží.

Favorit neodehrál v Jablonci dobrý part, ačkoli možností měl dost. Severočeši z mála vytěžili maximum a vydřeli cenný bod, na první výhru v ročníku si však musí počkat jako poslední v lize.

Tomáš Hübschman ve věku 41 let, 11 měsíců a 23 dnů odehrál s kapitánskou páskou celý mač a pořád je platný. Respekt.

Jablonečtí se trápí hlavně v ofenzivě. Trenér Radoslav Látal zkouší všechno možné. Na hrot vytáhl rychlého Pleštila. Chramostu, jenž má za sebou životní ročník, posadil na lavičku vedle Drchala. Těžko říct, jestli se to úplně vyplatilo, každopádně Pleštil jeden brejk dotáhl skvěle, když si trpělivým ťapáním pohlídal ofsajdovou lajnu po přihrávce Jovoviče a z úhlu přehodil padajícího brankáře Koláře.

Také slávistická jednička se potřebuje dostat do lepšího rozpoložení. Pamatujete časy, kdy hrál vysoko jako stoper a perfektně rozehrával?

Karabec to v noze má. A v hlavě?

Na začátku sezony není v provozní teplotě vícero hráčů. Třeba sparťanský kapitán Ladislav Krejčí, jenž proti Karviné chyběl kvůli stopce za červenou kartu. Vlastně ani moc nechyběl, Gomez jej nahradil, i když Karviná není úplně měřítko a Sparta potřebuje hlavně hráče, co obstojí na mezinárodní scéně aspoň proti Dinamu Záhřeb.

Krejčího přínos nespočívá ani tak v běžecké složce, ale hlavně v lídrovské a ve vzduchu při standardkách v obou vápnech. V sestavě chybí překvapivě reprezentační útočník Jan Kuchta, také on potřebuje vyladit.

Krásnou gólovou akcí se blýskl nadaný Karabec, jenže úplně zbytečné vyloučení jeho výkon totálně sráží. Musí se mentálně lépe nachystat a počkat si na další příležitost, v noze to má. V noze ano...

Beneš nestárne, Pokorný připomněl Rozehnala

Plzeň si odložila zápas s Mladou Boleslaví. Je reálné, že v lize už neuvidíme kometu Vasila Kušeje, jenž jako Lingr míří do kvalitní nizozemské soutěže. Středočeši se zatím nedohodli s Utrechtem na přestupové částce, ale představy klubů nejsou od sebe příliš vzdálené.

V první trojce je soudržná Olomouc. Doma zůstává bez ztráty, což je zásadní změna proti minulé sezoně, v níž více bodů vozila z venku. Proti Liberci začala v dusnu běhat až ve druhém poločase, díky penaltě Juliše a skvělému signálu po rohu to stačilo. Juliš ovšem jinak nebyl ve hře příliš cítit a musí přidat i pohybově.

Výborné bylo stoperské duo Beneš - Pokorný. Vít Beneš v pětatřiceti letech má sice rychlostní limity, je ale fascinující, že i tak stíhá být téměř všude. Vyhrává souboje, obětavě blokuje rány jakoukoli částí těla. Co se vyhrabal ze série zranění, hraje příkladně a ukazuje, že smlouva pro něj na úkor respektovaného Hubníka nebyla špatnou volbou, i když zatraceně těžkou.

Vedle něj roste i Jakub Pokorný, který se prosadil krásně z voleje po rohu Pospíšila. Není to silák, ale má dobrou rozehrávku a také v masce po zlomenině nosu připomíná slavného olomouckého odchovance Davida Rozehnala, když kopal za Bruggy. Nejen pro Pokorného dobrý, elegantní vzor.

Liberec znovu inkasoval ze standardní situace, to je už je na pováženou. Stalo se mu to počtvrté v sezoně, dvakrát k tomu dostal góly z penalt. Přitom v poli nevypadá Slovan špatně.

Hapala zachraňují žolíci

Nové složení stoperů hledají v Ostravě po náhlém přestupu Bitriho do Norska. Zkušený Frydrych vypadá zatím velmi dobře a šanci může lapnout talentovaný Pojezný.

Trenéra Pavla Hapala zachraňují především náhradníci, které vytahuje jako žolíky z rukávu. Sprinter Tanko si už bedlivě hlídá ofsajdovou hranici a dvěma góly rozložil Dynamo. Báječnou kolmici mu narýsoval David Buchta.

Do kategorie hráčů vyhlížející formu můžeme připočíst také hroťáka Almásiho, až jej dostane Hapal do provozní teploty, bude Baník zase o něco silnější. Zatím má hra celého týmu k ideálu pořád ještě daleko.

Hvězdou kola je Jan Kovařík z Bohemians. Dvěma povedenými góly rozhodl o výhře nad Hradcem Králové a hlavně první trefa levačkou byla fantastická. Fyzika, technika, vše se spojilo v dokonalý kop z první. Úžasný zážitek.

Pardubice zase řeší, že potřetí doma neskórovaly, i když v první půli měly šancí dostatek. Možná i proto přišlo na utkání jen tři tisíce lidí. Nadšení z nového stadionu vypadá jinak. Mužem zápasu byl slovácký mazák Jan Kalabiška, který nejprve kurážným skluzem zablokoval gólovou ránu Patráka a pak sám rozhodl zblízka po přihrávce matadora Petržely.

První výhru si připsal Zlín, proti Teplicím může velebit hlavně brankáře Dostála, který za nerozhodného stavu předvedl tři těžké zákroky. Tohle od gólmana chcete.

Případ Paták, jeden z mnoha

Fotbal potěšil konec rozhodčího Michala Patáka, který si před týdnem vymyslel absurdní penaltu v ČFL a sázkařské gangy si namastily kapsy. Bohužel v jeho případě platí: pozdě, ale přece.

Pokud máte pocit, že fotbalová asociace po téměř dvou dnech mlčení reagovala rázně, je potřeba podotknout, že společnost Sportradar za rok 2022 upozornila ve své zprávě v Česku na 56 podezřelých zápasů. Integrity officer Jiří Hendrich z toho musí mít hlavu jako balon.

Snad stejně jako jeho kolegové z okolních zemí seznamuje kluby a hráče s metodami gangů a školí je, protože to je a bude potřeba.

Pěkné ponedělí.