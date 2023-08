Vázl střed hřiště, bylo hodně faulů, hra se přerušovala, litoval Trpišovský

Slávistům to drhlo především v prvním poločase, po trojím střídání nastalo zlepšení, ale na vítězství to nestačilo. Slavia zahodila penaltu a dva góly jim kvůli ofsajdům správně upřel videoasistent.

„Dali jsme jen jeden gól, což bylo málo na to, abychom v Jablonci vyhráli. Ve finále nám v tom vápně něco chybělo,“ řekl Trpišovský.

Pokáráte obránce poté, že po zahozené penaltě nezastavili jablonecký brejk?

Bylo nás vzadu o jednoho méně, protože tam zůstal po faulu viset vepředu Bořil a soupeř nás potrestal z první vážnější akce.

Co chybělo týmu v prvním poločase?

Vázla nám hra ve středu hřiště, kde to Jablonec hodně zhustil, my jsme tam nebyli moc silní v kombinaci ani jsme nedokázali vymyslet nějakou chytrou, klíčovou přihrávku.

Po přestávce jste se zlepšili. Čím to bylo?

Udělali jsme nějaké změny, přeskupili jsme rozestavení, což nám pomohlo do tlaku a vlastně hned ke vstřelení gólu. Pak už jsme některé další možnosti neproměnili nebo je vyřešili špatně. A ani další gól bohužel neplatil kvůli ofsajdu. I soupeř nás ale zlobil, především po naší pravé straně Jovovičem. Celkově byly naším problémem i útočné standardky, kterých jsme měli hodně, ale kopali jsme je hrozně a dostávali jsme se po nich strašně málo do zakončení.

Zaskočil vás něčím Jablonec?

Myslím, že ani ne. Možná jen nějakým personálním složením, byli tam někteří noví hráči jako například Slávik na beku. Ty změny se ale daly předpokládat vzhledem k průběhu ligy, jaký Jablonec od začátku měl. Zápas probíhal asi tak, jak jsme všichni čekali, akorát že jsme se dopředu dostávali jen přes strany. Měli jsme víc tlačit na obranu hlavně v tom středu hřiště.

Co říkáte na Jurečku? Neproměnil penaltu, která byla odpískaná po jeho střele, jako nahrávající byl v ofsajdu při prvním neuznaném gólu, pak ho sice dal, ale zase mu ofsajdově překážel Bořil, jednu střelu mu zablokoval Hurtado...

Není mu přáno. Maká, dře, byl vlastně ve všech našich nebezpečných situacích, bohužel nedal ani penaltu, pak měl i trošku smůlu. Musíme mu také pomoct my jako tým, ale musí to překonat hlavně sám.

Zápas byl hodně rozkouskovaný množstvím faulů, byla i toto jedna z příčin toho, že jste nevyhráli?

Hlavně chci říct, že hřiště tady bylo dneska fantastické, trošku i pršelo, takže bylo rychlé. Bohužel čistého času se moc nehrálo, bylo strašně faulů, polehávání, ošetřování, přerušování hry. Těžko jsme se dostávali do tlaku, když se ze dvou tří minut třeba třicet čtyřicet vteřin nehrálo. Obrana se stačila zformovat, vydechnout si. Myslím si, že to byla škoda, protože hlavně ve druhé půli za stavu jedna jedna to mohl být fotbal nahoru dolů, ale víc se nehrálo, než hrálo.

Jak hodnotíte výkon Tomiče, který nastoupil od začátku a odehrál osmdesát minut?

Byl to od něho velmi dobrý výkon, byl jsem s ním maximálně spokojený, líbilo se mi, že zvládl i změnu rozestavení. V první části hrál halvbeka, pak klasického krajního obránce, měl na sebe hodně nebezpečné rychlostní hráče v otevřeném prostoru, ale dobře podporoval ofenzivu. Byl to ten Tomič, kterého vidíme na tréninku, který se hlásí o svoji minutáž. Zatím ho trošku limituje ta velká konkurence na pravé straně, kde on se cítí nejlíp.