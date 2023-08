Brankář Hanuš: Výkon se Slavií je pro nás dalším povzbuzením do budoucna

„Se Spartou to byl poločas hrůzy, teď naopak zaslouží všichni kluci pochvalu, protože jsme byli Slavii vyrovnaným soupeřem, měli jsme i šance a bod je zasloužený. A jsem rád, že jsme to mohli nějakým způsobem vrátit fanouškům. Musíme brát i v úvahu, že jsme hráli čtyřikrát venku, doma jen se Spartou a Slavií a myslím, že tento výkon je pro nás dalším povzbuzením do budoucna. Věřím, že se od něj odpíchneme nahoru,“ přeje si gólman Jablonce Jan Hanuš.

Právě on byl jedním z hlavních strůjců bodového zisku se Slavií. Ve 42. minutě totiž bravurně zneškodnil Jurečkovi penaltu nařízenou po intervenci videorozhodčího za ruku Čanturišviliho. „Jurečka to spíš kope na druhou stranu, ale nechal jsem to na intuici. Naznačil jsem tam pohyb, ale počkal jsem si, on to asi na poslední chvíli změnil a jsem moc rád, že mi to vyšlo,“ pochvaloval si Hanuš.

Jablonecký Dominik Pleštil překonává brankáře Slavie Ondřeje Koláře. Po boku mu běží slavistický záložník Tomáš Holeš

Chycený pokutový kop jeho spoluhráče nastartoval a Jablonečtí po dvou minutách šokovali zkoprnělou Slavii vedoucím gólem: po rychlém brejku a parádní přihrávce Jovoviče překonal brankáře Koláře z úhlu chytrým obloučkem Pleštil. Hosté sice záhy srovnali, ale gól Tijaniho kvůli ofsajdu neplatil.

Jenže slávisté se vyrovnání přece jen dočkali bleskově po změně stran, když Bořilovu ránu stačil ještě Hanuš vyrazit, ale nehlídaný Holeš poslal z dorážky balon pod břevno. Domácím pak notně zatrnulo i v 87. minutě, kdy po rohu skóroval Jurečka, ale i tentokrát VAR správně odhalil ofsajd.

„Můžeme si možná říkat, že je škoda, že jsme na začátku druhé půle inkasovali, ale musíme respektovat sílu Slavie a bod bereme,“ podotkl Hanuš.

„V defenzivě jsme pracovali velmi dobře a věřím, že bod se Slavií nás nastartuje hlavně psychicky do dalších zápasů,“ řekl jablonecký kouč Radoslav Látal, jehož družinu čeká v sobotu zápas pravdy na stadionu posledních Českých Budějovic.