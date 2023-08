Neakceptovatelné, bude toho litovat, zlobil se Priske na Karabce

Když už v šesté minutě rozjásal sparťanské fanoušky, vypadalo to, že Adam Karabec prožije skvělý návrat do základní sestavy. Byl aktivní, rozdával centry a střílel, jenže na začátku druhé půle se nechal hloupě vyloučit, když se po hostujícím Dominikovi Žákovi ohnal loktem a zasáhl ho do obličeje. „Neakceptovatelné,“ reagoval kouč Brian Priske.