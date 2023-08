PONEDĚLNÍK: O skandální penaltě Řezníka z Horní Břízy i bouráku Bořilovi

Kdo hrál fotbal, tak ví, že nejde o omyl, politováníhodnou chybu, ale o ZÁŘEZ.

Paták, ve fotbalovém prostředí přezdívaný Řezník z Horní Břízy a kamarád Romana Berbra, někdejšího neoficiálního vládce rozhodčích, nyní souzeného za korupci, zase úřadoval. Jak je to možné, se neptejte. Logické vysvětlení není. Jen realita.

Reakce Michala Patáka „Jestli jste na zápase nebyl, tak se nemáme o čem bavit,“ reagoval stroze Michal Paták do telefonu na redaktora iDNES.cz a odmítl vysvětlit, za co penaltu odpískal. Redaktor se sudímu pokusil položit doplňující otázky týkající se i údajných sázek, ale Paták hovor ukončil.

Admira díky jeho verdiktu v dlouhém nastavení první půle vedla 2:0, nakonec vyhrála 2:1 a můžeme jen spekulovat, co bylo Řezníkovou motivací.

Sázky, které zůstávají velkým problémem hlavně v nižších soutěžích? Na dva a více gólů za poločas, jak ukazují informace mezinárodní společnosti Sport Integrity zaměřující se na podezřelé sázky? Kurz se vyšplhal až k patnácti k jedné…

Zaplaťpánbůh za ten jeden amatérský záběr. Je na něm vidět, že Paták si nachází zcela tuctový souboj, kde bránící hráč jen vypíchne míč. A píská penaltu. Ještě jako klaun tahá žlutou kartu. Křehká důvěra v český fotbal zase dostala pořádný lepanec a je úplně jedno, že na nižší úrovni. Staré praktiky ještě nevyšly všude z módy. Že berbrovce hanba nelíská.

Bourák Bořil

Kdo neztratil po těchto řádcích chuť do fotbalu, pokračujme první ligou. Po pěti kolech má jediný stoprocentní mančaft. Slavia si poradila také s Baníkem v úsporném režimu 1:0.

Útočné posily ukázaly přesně to, proč je sešívaní v létě přivedli. Mojmír Chytil vyniká ve hře zády k bráně, udržel na sobě ruksak značky Blažek a přihrál do mlýnice Tijanimu, který si počínal jako tank. Faul VAR neobjevil a Slavia mohla slavit.

Nemělo by ani zaniknout, kdo celou akci rozjel. Obránce Jan Bořil se vrátil po dvou letech. Zaslouží si velký respekt. Je to téměř zázrak. Tomáš Hořava zabalil kariéru kvůli artróze třetího stupně, Bořil měl mít dokonce čtvrtého. Snad díky operaci bolesti překonal. Bourák.

Nejlepší na utkání ale byla atmosféra. Devatenáct tisíc diváků vytvořilo kulisu jako z bundesligy. V kotli baníkovců k tomu přispěl i David Pastrňák, jeden z nejlepších hokejistů světa. Fotbal je zkrátka vášeň.

Krejčího špatný týden

Těžkým týdnem si prošla Sparta. Proti Kodani v boji o Ligu mistrů sice odehrála věru strhující fotbalovou podívanou, jež dokresluje, jakou cestu pod koučem Priskem ušla, avšak více než pocit hrdosti muselo převládnout zklamání ze zbytečného vyřazení, neboť dva inkasované góly v prodloužení - z autu a standardní situace - byly zbytečné zcela. Totálně nezvládnuté bránění.

Zrovna tak ale mohou spoluhráči vyčítat Olatunjimu s Haraslínem, že nevolili přihrávku před bránu na lépe postavené parťáky. To už je minulost.

Přepnutí na mač v Teplicích úřadujícím šampionům nevyšlo. Opět se do hlavní smutné role pasoval sparťanský kapitán Ladislav Krejčí, který proti Kodani výjimečně neproměnil penaltu. Stane se. Tentokrát neodhadl odskok míče a pak nešikovně fauloval. Ale Krejčí je lídr, otřepe se z toho.

V dlouhém oslabení sparťané nepředvedli vůbec nic - ani jednu střelu, ani roh. A Teplice v závěru srovnaly. Na Stínadla dorazilo téměř šestnáct tisíc diváků, krásný pohled. Pro skláře je to odměna za práci na hřišti i se svou značkou. Jen tak dál.

Loupežník číhá v síti

Jak hrát v oslabení opakovaně ukazuje Mladá Boleslav. I podruhé zvládla o deseti vstřelit dva góly a alespoň remizovat na Slovácku, i když tenhle bod ji musí pořádně štvát ještě teď.

Kalabiška srovnal až v nastaveném čase po obří chybě brankáře Trmala, slováckého odchovance. Měl míč v rukavicích, spoluhráčům gestem naznačil, že dá dlouhý balon, jenže místo výkopu zvolil odkop, kopačák na chvíli pustil na trávník a lišák Kalabiška, který se mazaně ukryl v bráně, bleskově trestal.

Jistě, je to chyba hlavně brankáře, ale obránci mu musí hlasitě řvát, že za zády v síti se skrývá loupežník. Možná neslyšel. Pár sezon si teď Trmal dá bacha.

Nahoru se drápe Plzeň, které stačily tři nastavené minuty, aby otočila doma stav s rozjetou Olomoucí.

Fanoušci Sigmy nemohou přijít na jméno chybujícímu stoperovi Lukáši Vraštilovi, leč on nemůže za to, že do souboje s Hejdou a Durosinmim skáče sám bez pomoci Chvátala či brankáře Macíka. A na rozdíl od vyloučení za ruku nemohl ani za to, jak lehce se otočil skórující Bucha kolem stínujícího Pospíšila.

Smolařem se nakonec nestal liberecký záložník Christian Frýdek, jenž proti Pardubicím pozoruhodně zvládl z jednoho metru před brankovou čárou napálit balon do břevna, ale pak jedinou trefou rozhodl o třech bodech.

Ty si poprvé v ročníku připsaly také České Budějovice, které přehrály špatnou Bohemku a spadl jim obrovský balvan ze srdce.

Považanec na pováženou

Na výhru dál čeká Jablonec. V Karviné byla blízko, ale v závěru si nepohlídali stopeři nákop na Akinyemiho, jenž si poradil s přesilou a srovnal.

Nebyl u toho už jablonecký záložník Jakub Považanec, který mizerný start týmu odnesl vyřazením z kádru. Po téměř sedmi letech věrných služeb a nové smlouvě před sezonou poněkud nevděk.

I to je fotbal, jehož snad už v tuto chvíli není žádnou součástí Paták.

Pěkné ponedělí.