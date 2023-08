Sparťanský kouč o sedícím Kuchtovi: Ostatní vypadali lépe, není na svém topu

I bez něj se ale sparťanská ofenzíva předvedla, a to hned třikrát. Nejlepšího ligového střelce nahradil Adam Karabec, Matěj Ryneš a v závěru David Pavelka hrající s kapitánskou páskou.

Přesto se, zcela oprávněně, po nižším Kuchtově vytížení začaly objevovat spekulace, co s útočníkem skutečně je.

„Nebylo mu poslední dobou nejlépe, trápila ho nějaká nemoc,“ vnesl aspoň trochu světla do celé situace Priske. „Mám však štěstí, že v kádru jsou další velmi kvalitní hráči, kteří jej mohou nahradit.“

Jenže Victor Olatunji ani zbrklý Václav Sejk zatím neoslnili.

Zato Adam Karabec v prvním poločase zazářil.

Podal velmi dobrý výkon. Byl jsem s ním spokojený. Bohužel ve druhém poločase udělal velmi špatné rozhodnutí, kterého teď bude pár týdnů litovat. Do té doby jsme v utkání naprosto dominovali.

Podruhé jste v lize nedohráli v plném počtu. Je to pro vás nějaký signál, se kterým je zapotřebí něco dělat?

Neřekl bych, obě situace, ze kterých padla červená karta, byly naprosto odlišné. Krejčí fauloval v přímém souboji o míč. Teď jsme viděli úplnou hloupost mimo hru, která je neakceptovatelná. Stejně jako v Teplicích jsme si ale utkání, ve kterém jsme byli lepší, zbytečně zkomplikovali. Soupeř potom začne rvát balony do pokutového území a když máte o jednoho hráče méně, může se stát úplně cokoli. Zvlášť při standardních situacích, po kterých jsme v obou případech inkasovali.

Tentokrát jste ale vedení udrželi.

To je jisté pozitivum. Vidím, že kluci bojují do konce a i ve chvílích, kdy je potřeba, aby se jeden za druhého rvali. Vidím, jak jsou schopní se vydat na maximum. Jsem šťastný, že hráči, kteří vystřídali, v tomto pokračovali, díky čemuž jsme pak utkání zvládli.

Opět jste rotoval na pozici wingbacků. Jak hodnotíte jejich výkon?

Jsem za ně opravdu šťastný. Chci je moc pochválit, byli naprosto skvělí. Na konci pomohl Vydra, ale velkou pochvalu zaslouží hlavně Ryneš a Pešek, ke kterému mám velký respekt, protože to není jeho běžná pozice a musel řešit spoustu situací. Ryny se vrátil z hostování a ukázal, že má potřebnou kvalitu se prosadit. Je to pro něj taková odměna za tvrdou práci.

Nakonec vás uklidnil třetí gól. Byla to pro hráče velká úleva po sérii několika zklamání?

Nevím, jestli vyloženě úleva. Ale rozhodně velmi důležité vítězství, protože jsme se dostali zpět na vítěznou vlnu i přesto, že se v poslední době moc nedařilo. Těžké vypadnutí, možná nejhorším možným způsobem na penalty, pak remíza i porážka. Je dobře, že jsme si ukázali, že se i tak umíme dostat zpět a vítězit, i když průběh utkání není snadný.

Prvních dvacet minut jste dokázali překonat karvinskou obranu. Může to pro vás být dobrý test před Záhřebem, který bude hájit dvougólový náskok?

V některých aspektech ano. Samozřejmě Dinamo bude, se vším respektem ke Karviné, mnohem kvalitnější soupeř, jehož bránění vypadá odlišně. Nepředpokládám ale, že by u nás napadali vysoko nebo hráli otevřeně. Myslím, že budou vyčkávat a my si budeme muset dát pozor na nebezpečné protiútoky, nejlépe je likvidovat už v zárodku.