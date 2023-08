POHLED: Karabec plýtvá nadáním. Má nejvyšší čas pochopit, co ho posune dál

Tipovali byste, že po víc než třech letech bude Karabec pořád ještě přešlapovat na místě?

V neděli se připomněl, shodou okolností znovu proti Karviné.

A vlastně jen dokonale potvrdil, jak moc rozporuplnou postavu v něm fotbalová Sparta má. Nejdřív jí parádně rozjel zápas, aby ho ve druhé půli nesmyslně zkomplikoval. Vítězství 3:1 sparťany pošouplo do čela tabulky, o skóre před Slavii, která poprvé ztratila za remízu v Jablonci. Ale největší pozornost stejně budí zapeklitý případ Karabec.

Tak tedy popořadě: jen šest minut uteklo, když si narazil balon se spoluhráčem Sadílkem, elegantně se protáhl mezi zkoprnělými obránci, lehoučkým dotykem si míč posunul, připravil a levačkou prudce napálil pod břevno.

Paráda! Ukázka fotbalové chytrosti v několika vteřinách. V tu chvíli chápete část fanoušků a expertů, která už dlouho hlasitě volá: Proč ten kluk nehraje víc?

Znovu však dostali trochu mrzutou odpověď: Protože ještě stoprocentně nepochopil, co se od fotbalisty na top úrovni očekává.

Jinak by těžko po hodině hry předvedl klukovinu, která se při pohodovém průběhu zápasu těžko chápe. Po karvinském Žákovi se v nic neřešícím souboji ohnal loktem, a jakmile viděl, že se sudí Machálek běží podívat k monitoru na opakovačku, věděl, že původní žlutá karta se rychle přebarví na červenou.

A v tom je problém. To, co Karabce oproti ostatním zvýhodňuje, je zároveň jeho slabinou. Nemáte tušení, co v příští vteřině vymyslí, čím soupeře přechytračí. Ale také nikdy nevíte, jestli se na něj můžete stoprocentně spolehnout.

S typy, jako je on, to trenéři nemají jednoduché. Ne že by zlobil mimo hřiště nebo brblal v kabině, jen často působí, že je mu všechno fuk – a nedomýšlí důsledky. Věčná škoda, protože fotbalově mu to pálí jako málokomu.

Akce, kterou na začátku nedělního zápasu vyšvihl, je přesně tím, co na hřišti odlišuje výjimečné od průměrných. Karabec mezi výjimečné patří, ovšem zatím jen co se týče míry talentu. Přeměnit tuhle základní výbavu v něco víc a posouvat se, to mu zatím nejde. Možná by sám souhlasil, že s nadáním, které dostal do vínku, plýtvá – a že už měl být ve dvaceti o dost dál.

Otázka za milion zní: Může si za to, že se jeho vývoj zasekl, jen on sám, nebo je to celé složitější?

Je fakt, že kdyby vyrůstal třeba v akademii Dinama Záhřeb, sparťanského soupeře v boji o Evropskou ligu, možná by teď za velké peníze mířil do některé z top soutěží.

Živelnější jižanský styl, kde se technika cení nade vše, by mu seděl určitě víc než dril a disciplína, které jsou na prvním místě v tuzemsku.

Jenže přesně takhle Karabec nesmí uvažovat, jinak se z Česka nikdy nevyškrábe. Má nejvyšší čas se kousnout, zamyslet a přehodnotit přístup. Pokud to nedokáže, může to mrzet nejen Spartu, ale celý český fotbal.