PONEDĚLNÍK: Jdeme na jedno! Kdo může za kalamitní stav sudích

Někteří odchází dobrovolně, nečekaně.

Jako někdejší šéf komise rozhodčích Radek Příhoda, který ještě na konci sezony na neformálním setkání s novináři v Olomouci nepůsobil rezignovaně, třebaže všeobecné počáteční nadšení záhy vystřídaly rozpaky i zklamání, nejspíš oboustranné.

Po vzoru šéfa soudcovskou kariéru zabalil na startu ročníku sudí Michal Křepský - i kvůli nedostatečné podpoře ze strany komise. A teď navíc ono otřepané jedno pivko připravilo o profizápasy vyškrtnuté Pavla Orla a asistenta Adama Horáka. Pro nového šéfa komise rozhodčích Libora Kovaříka věru ostrý začátek.

O víkendu si tak ligové premiéry s píšťalkou odbyli Vít Zaoral a Karel Rouček. Druhé utkání řídil Filip Kotala, páté Stanislav Volek a nejspíš se budeme učit i další jména, když si sudí Klíma s Černým vysloužili stopky za špatné verdikty a marodí Radina i zkušení Zelinka s Berkou. To je na inzerát.

Za stav rozhodčích není však zodpovědná jen jejich komise, ale celý fotbal v čele s kluby a zažitými praktikami bafuňářů, jež jsou snad minulostí - nejrůznějšími tlaky počínaje a frťany na uvítanou konče.

Ne, ani jedno pivo na profi úrovni neobstojí, byť si o strohém zdůvodnění konce Orla nejspíš myslíte své. Nezbývá, než být trpěliví. Anebo povolávat tu a tam rozhodčí zahraniční.

Snad z těžších časů vzejdou další naděje. Rozhodčí Zaoral si ve svém debutu dobře poradil se simulanty v utkání Baníku s Hradcem. Letícímu Tankovi dal bez pardonu žlutou kartu, aniž by potřeboval VAR. Právě pomoc kolegů u monitoru bude nejen pro nováčky zásadní, aby se o ně mohli opřít. Stejně jako technika pomohla při návratu Ondřeji Pechancovi, jenž na Bohemians pískal ligu po roce a půl.

Jak Vindahl, Sparta i Kovář ke štěstí přišli

Sparta zůstává ve hře o Ligu mistrů. Po nadějné plichtě v Kodani smázla Jablonec, který měl v defenzivě francouzská okna dokořán i při standardních situacích.

Laci mohl s chutí rozdávat krásné pasy, nakonec si připsal tři asistence. O čisté konto připravil Vindahla jen bývalý sparťan Drchal schovanou střelou zpoza vápna.

Pro Spartu bude důležitější, aby si famózní zákroky schoval znovu na Kodaň, kterou vyčapal. Trenérovi Priskemu vyšel tah s nasazením posily skvěle a nakonec mohou žít všichni šťastně jako v pohádce - Vindahl, Sparta i Kovář v Leverkusenu.

V Jablonci udělal Priske rovnou osm změn, aby pošetřil síly. Po výhře 5:1 k nim není moc co dodat - překvapuje snad jen malé, či spíše žádné vytížení Kryštofa Daňka. Pracovitý hráč, dobrá povaha, velké předpoklady. Jeho čas může přijít, ale potřebuje hrát. I jinde.

Slavia zvládá zápasy i bez střeleckého příspěvku Václava Jurečky, nejlepšího kanonýra minulého ligového ročníku. V Mladé Boleslavi jí pomohl vlastní gól Poulola, jenž byl pod tlakem Tijaniho. Středočeši vůbec nevystřelili na bránu, což je po dobrém startu a síle v útoku zklamání.

Produktivní Šulc - sic!

Plzeň svůj značný ofenzivní potenciál odšpuntovala, i když výhry nad maltským protivníkem ani zoufale bránícími Českými Budějovicemi nejde přeceňovat.

Padající list Traorého byl ovšem krásnější než všechny barvy podzimu a hattrick Pavla Šulce je přímo výjimečný počin. Tím spíš, že si za špatnou produktivitu tento nadaný záložník vyslechl a přečetl na začátku kariéry už dost. Jen tak dál!

Úplně jinak musí pokračovat Dynamo, nebo si na první bod sezony ještě počká. Trenérské duo Zápotočný - Nikl se nechalo slyšet, že by nejraději přivedlo posilu do každé řady.

Takové konstatování ve 4. kole sezony je sen pro každého sportovního ředitele, nejen pro začínajícího Jana Podroužka, nedávno ještě sportovního novináře. Na jeho kritiku je ještě brzy. Jen zarazí, že své angažování spojoval i s koncepční prací zmíněné trenérské dvojice, když uvážíte, jak spotřebním zbožím trenéři v Česku jsou. Snad v tomto půjde Dynamo příkladem a kvalitní kouče podrží.

Na kahánku měl trenér Pavel Hapal, avšak Baník v nastaveném čase rozhodl o domácí úlevné výhře nad Hradcem Králové. Kromě pěkné šajtle zakončujícího Davida Buchty si zaslouží vyzdvihnout i jedenadvacetiletý Tomáš Rigo, jenž vyhrál souboj v hloubi pole, načež Buchtu poslal k úprku. Tohle od střídajících hráčů chcete. Od Hradce totálně nezvládnutý konec za cenu jednoho bodu.

První výhru si zapsaly Pardubice proti Karviné a osmatřicetiletý hroťák Pavel Černý znovu potvrdil, jak platný pořád je. Centr na gól Tischlerovi? To byla kvalita od pána, co to má v noze. I vítězná trefa Jakuba Matouška, který v plné rychlosti zalepil křižný pas Pikula a pak obešel brankáře, snese nejpřísnější měřítka.

Sigma, černý kůň? Vodháněl nahrazuje Růska

Na třetí místo se po třetí výhře v řadě vyhoupla Olomouc. Doma měla proti Teplicím, které řešily tři nepříjemné absence, hodně práce, ale zvládla ji. Největší mírou se na tom podílel záložník Jan Vodháněl. Zařídil oba góly, od přípravy je ve výborné formě. Krátký driblink, přesná levačka, vysoké herní myšlení.

Do pohody jej trenéři vyladili právě v čas a znamenitě zastupuje zraněnou oporu Antonína Růska. A to už mohl mít i šest asistencí, kdyby spoluhráči využili jeho finálních přihrávek. Pokud šestadvacetiletý Vodháněl udrží výkonnost, neudrží ho Sigma.

Hanáci ukazují, že mohou být černým koněm soutěže. Ne že by organizované Teplice otevřely s lehkostí, avšak i po báječném half voleji Krsmanoviče rychle zareagovali. Působí soudržně.

Když řízný kapitán Breite přerušil čistě na půlce útok, Vodháněl mu vlepil kamarádský pohlavek, jako by skóroval. Anebo když trenéři ukázali na rozcvičujícího Pospíšila, náhradník Muritala vedle něj nebyl dotčený, že ještě na něj nevyšla řada, ale potleskem jej povzbudil na hřiště. Jsou to detaily, co Jílkovu družinu dělají silnější.

Detailem ve fotbale nejsou standardní situace. To potvrdí i Slovácko, které díky signálu přelstilo Bohemians. Jistě to ví také v Liberci, jenž potřetí v řadě ze standardky inkasoval a to ve Zlíně mohl po rohu dostat i další góly. Nakonec plichtu musí brát a kouči Luboši Kozlovi se nejspíš i zdá o správné kombinaci zónové a osobní obrany. Možná by hráči mohli zajít na jedno vyříkat si to.

Tím většinou nic nepokazíte.

Pěkné ponedělí.