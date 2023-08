Osm změn v sestavě, přesto jízda. Sparta zdrtila Jablonec, Slavii ale neutekla

Co potom na vysoké tribuně Parken stadionu skutečně vykoukal, je otázka. V sobotu to každopádně Jablonci nijak nepomohlo: Pelta o pauze zaraženě sledoval, jak jeho hráči mizí do kabiny se svěšenými hlavami za potupného stavu 0:5.

Vybavíte si, kdy Sparta na hřišti soupeře naposledy odehrála poločas tak suverénně? Asi těžko, pokud nejste opravdoví pamětníci. Vždyť od chvíle, kdy v létě 1948 pěti góly podobně zaválela v Žilině, uteklo už pětasedmdesát let.

To si spíš vzpomenete, po jak dlouhé době tým z Letné odvezl z Jablonce všechny body: čekal skoro přesně pět let.

Sobotní vítězství 5:1 tuhle sérii utnulo dost rázně. Potvrdilo, že Sparta, obhájce titulu, se dál veze na vlně pohody. Za čtyři ligová kola ještě neztratila ani bod, nasázela třináct gólů a v neděli fandila Mladé Boleslavi, aby doma obrala jediný tým, který s ní ještě držel krok.

Nepovedlo se – i Slavia zatím projíždí ligou beze ztrát, i když ji včera zachránil až mazaný tah trenéra Trpišovského. Mohutný náhradník Tijani, který byl na hřišti pár vteřin, se po hodině hry natlačil ve vápně k centru Provoda a donutil domácího Poulola k vlastnímu gólu.

Sparťanský obránce Martin Vitík v souboji o míč s jabloneckým protihráčem.

Slavia byla lepší, Boleslavi nedovolila jedinou střelu na branku, ale na rozhodující trefu se nadřela dost. To Sparta proti Jablonci rozhodla brzy a osm změn v sestavě ji nijak neoslabilo.

Vlastně naopak: jako by kouč Priske vyměnil baterky a do týmu dotekla nová energie. „Možná jsme zariskovali, ale cítili jsme, že je to potřeba,“ vysvětloval trenér, proč před úterní odvetou proti Kodani tým úplně překopal. „Máme v kádru hodně hráčů a všichni potřebují hrát. Do Vánoc nás čeká spousta zápasů, několik soutěží. A já věřím každému, koho na hřiště vypustím.“

I když to na první pohled může vypadat, že sparťanská lavička není tak nabitá jako slávistická, v sobotu se ukázalo, že i Priske a spol. mají v záloze spoustu variant, jak sestavu osvěžit.

Napadlo by vás v zimě, jak se bude hodit albánský čertík Laci? Ve francouzském Ajacciu předtím zvládl za půl roku jen 206 minut, v Česku jeho jméno nikomu nic neříkalo a mnozí fanoušci kroutili očima: kdo tenhle přestup vymyslel?

Během jara rychle měnili názor, když viděli, jak se Laci srdnatě vrhá do soubojů a ze zápasů odchází s propoceným dresem. V sobotu ukázal, že je v něm ještě něco víc: kdyby byli spoluhráči přesnější, mohl posbírat víc než tři gólové přihrávky, z nichž dvě byly exkluzivní.

Sparťanský fotbalista Laci obchází jabloneckého brankáře Jana Hanuše a zakončuje.

Další sobotní příběh? Třeba stoper Vitík, autor prvních dvou gólů. V létě zaujal během malého Eura, lákal ho Ajax, ale na startu nového ročníku ho přibrzdilo zranění. O víkendu předvedl, že zvlášť při standardkách v něm může mít Sparta velkou zbraň: při obou trefách se bleskově zorientoval ve vápně, jednou pohotově zakončil nohou, podruhé hlavou. Kapitána Krejčího, který odpočíval a pásku předal Dánu Sörensenovi, zastoupil víc než slušně. A chtěl ještě víc.

„Myslel jsem na hattrick,“ netajil po zápase. „Na každou standardku jsem se pak těšil víc a víc.“

Ze sparťanů teď v každém momentu cítíte hlad, stejně jako to, že si už od začátku roku fotbal pod Priskem začali mimořádně užívat. Jarní jízda vyvrcholila titulem, pak většina kádru vyrazila na společnou dovolenou na řecký ostrov Mykonos a i teď z gest a řeči těla snadno vyčtete, jak tým drží pospolu a jak si hráči vzájemně přejí.

Všimli jste si třeba, jak si vychutnávají gólové oslavy? Rozesmátý sobotní hrdina Vitík po obou trefách pumpoval pěstmi, Minčev vkleče uctivě vyčistil přihrávajícímu Lacimu kopačku a Kairinen s Wiesnerem se po páté brance legračně zavlnili v bocích.

Na úterní bitvu s Kodaní, kde uhráli remízu 0:0, se sparťané naladili parádně, jen nesmějí zapomenout, že je čeká úplně jiný level než zoufalý Jablonec, který se pod koučem Látalem zatím na začátku sezony moc nechytá.