Se Spartou poločas hrůzy. Látal se zlobí, Jablonec je v lize bídný

Měla to být velká sláva, která se ale před zaplněným hledištěm postupně proměnila v krutou smuteční hostinu v podobě nejvyšší domácí porážky klubu v historii první české ligy. Fotbalisté FK Jablonec křtili na stadionu Střelnice čerstvě položený trávník, na kterém však od prvních vteřin až nečekaně jasně dominovala mistrovská Sparta, navíc v sestavě plné předchozích náhradníků.

Jablonecký kouč Radoslav Látal jen nevěřícně kroutil hlavou, když sledoval naivní, až žákovské chyby svých svěřenců a také to, jak jim sparťané nasypali už za první poločas pět gólů...

„Byl to poločas hrůzy. Ovlivnily to první dvě branky, které jsme dostali ze standardních situací. Nachystala se nová tráva, na stadionu pracovala spousta lidí a my pak předvedeme takový výkon, který určitě není hodný Jablonce,“ láteřil 53letý trenér Látal, který po nemilosrdném sparťanském výprasku plánuje posílení kádru.

Čím si ten kolaps vysvětlujete?

Hráli jsme na tři obránce, chtěli jsme zhustit střed hřiště, ale vůbec nám to nefungovalo. Všechno nám chodilo středem, průnikové, kolmé přihrávky mezi stopery, ti nevystupovali, prostě všechno bylo špatně.

Jaká byla v kabině atmosféra o poločasové přestávce za stavu 0:5?

Nějaká bouřka proběhla, ale zase jenom řvát, když o poločase prohráváte 0:5, to nemělo cenu, po těch chybách tam samozřejmě byly svěšené hlavy. Chtěli jsme zápas aspoň důstojně dohrát, druhý poločas byl od nás po tom prvním zpackaném už lepší, dali jsme i gól. I když hráči Sparty už polevili, spíš couvali a nechodili tolik do presinku. My jsme přešli na čtyři obránce a znovu jsme zhustili střed hřiště Hübschmanem s Houskou a Kratochvílem.

Sparta udělala v základní sestavě oproti minulému zápasu v Kodani osm změn, překvapilo vás to?

Nějaké změny jsme čekali, protože Spartu čeká v úterý strašně důležitá odveta v Lize mistrů, ale tak pět šest. Nakonec to asi pro ni bylo lepší, nastoupili hladoví hráči, kteří měli chuť, chtěli se ukázat a předvedli tady výkon hodný Sparty.

Přemýšlíte o změnách v kádru, o posílení?

Mužstvo je pořád ve fázi, kdy ho budujeme a chceme ho ještě postupně dobudovat. Někteří hráči už dostali dost šancí a uvidíme, jak to bude dál, asi do toho budeme muset trošku říznout. Myslím, že stopeři se nám podařili, tam jsme chybu neudělali, ale bude asi potřeba sáhnout do ofenzivy a věřím, že tým ještě nějak posílíme. Nebude to možná rychle, ale nějaké kroky podnikneme.

Proti Spartě nenastoupil od začátku Jovovič, ale mladý Nykrín, co vás vedlo k této variantě?

Měli jsme problém, protože jsme neměli k dispozici leváka. Jovovičovi se v týdnu narodilo dítě, moc toho nenatrénoval, tak jsme tam dali Nykrína, a abychom to ještě víc zavřeli, tak jsme na křídlo posunuli i Kratochvíla. Chtěli jsme tak lépe bránit a byl z toho pravý opak...

Máte za sebou bohatou hráčskou i trenérskou kariéru, zažil jste na této úrovni takový poločas?

Takový nepamatuji a doufám, že se mi to už nestane. Těžko se mi mluví, ale i tohle fotbal přináší, my se s tím musíme vypořádat a co nejlépe nachystat mužstvo na další zápas. Prohráli jsme se Spartou, která má kvalitu, i když děsivě a po špatném výkonu. Pro nás bude teď důležitější utkání v Karviné.