Dal gól „své“ Spartě. Ale ke slavení to nebylo, hlesl po debaklu Drchal

Proto mohl proti „své“ Spartě premiérově nastoupit. Jenže v sobotním duelu čtvrtého kola zažil první poločas hrůzy, v němž Jablonečtí od sparťanů schytali pět gólů! Drchal pak ve druhé půli povedenou trefou k tyči skóroval, ale už jen kosmeticky zmírnil drtivou domácí porážku na konečných 1:5.

„Nijak nervóznější jsem nebyl, na zápas jsem se spíš hodně těšil, ale po pětadvaceti minutách bylo hotovo. Dopadlo to hodně špatně, štve mě to, zatím to od nás celkově není dobré,“ podotkl zklamaně čtyřiadvacetiletý jablonecký útočník, jenž zatím pokaždé v nové sezoně nastoupil v základní sestavě. V první lize dosud nasbíral 79 startů s bilancí 19 gólů a čtyř asistencí.

Co se stalo s Jabloncem v prvním poločase?

Prostě jsme nehráli dobře, není možné, aby nám soupeř šel pětkrát sám na brankáře. V prvním poločase to vzadu nefungovalo, nechávali jsme tam hrozně prostoru a jim se pak hrálo dobře.

Jak se hraje po prvním poločase za stavu 0:5?

Co k tomu říct, hraje se samozřejmě špatně a šlo o to, aby to neskončilo ještě hůř. To se nám pak sice povedlo, ve druhé půli už jsme hráli trošku jinak, Sparta přece jen zvolnila a bylo to o něco lepší.

Momentka z utkání Jablonec - Sparta.

Co se dělo o přestávce v kabině?

Nějaký křik, nějaké emoce a říkali jsme si, že to chceme nějak důstojně dohrát. Pomohl nám i Tomáš Hübschman, bylo vidět, že má ty vůdčí schopnosti a do druhé půle nás trochu zformoval. Jeho příchod byl ku prospěchu.

Gól jste mohl dát už v závěru prvního poločasu, proč to tehdy ještě nevyšlo?

Se Sörensenem jsme měli běžecký souboj, dostal jsem se před něj, ale on mě stihl v poslední chvíli ještě rozhodit a pak jsem nezakončil dobře.

Pak jste ale po hodině hry přece jen svému bývalému klubu gól vstřelil...

...potěšil mě, ale to je asi tak všechno.

Mířil jste z hranice pokutového území k přední tyči, kam míč přesně zapadl?

Připravil jsem si míč tak, abych mohl rychle střílet a k té přední tyči jsem mířil. Ale tím, že to bylo na 1:5, tak nebylo moc co ke slavení.