Priske riskoval, potom slavil. Náhradníci předvedli kvalitní výkon, chválil

Sparta v Jablonci zvítězila 5:1, produktivitu měl na starosti zejména neúnavný albánský záložník Qazim Laci, který obstaral tři asistence, společně s finským středopolařem Kaanem Kairinenem, který stihl dvě.

„Přinesli jednoznačně kvalitu a klid. Přeci jen jsou to reprezentanti svých zemí a my víme, že dokážou předvést dobré individuální výkony. Stejně tak Martin Minčev nebo Václav Sejk na hrotu,“ chválil Priske.

Jeho tým nasázel na hřišti soupeře pět branek poprvé od roku 1948. „Sám nevím, jestli jsem něco takového zažil jako hráč. Asi ano, ale dobře víte, že už stárnu a přestávám si pamatovat,“ prohodil.

Co jste říkal na takovou smršť?

Jsem šťastný za výsledek i za výkon mužstva. Když připravíte hodně změn, může vám trochu skřípat herní projev a většinou ztrácíte tempo. Ale musím pochválit úplně všechny za nasazení, se kterým do utkání šli. Bojovali, drželi se herního plánu a zanechali velmi dobrý dojem.

Protočit sestavu v takové míře je poměrně odvážné. Nebylo to příliš riskantní?

Možná ano, ale cítili jsme, že je to potřeba. Už kvůli všem hráčům, které máme v týmu a potřebují dostat minuty na trávníku. Do Vánoc nás čeká spousta zápasů, několik soutěží. Věřím ale každému, koho na hřiště vypustím. Možná trochu poklesla úroveň, ale kluci zůstali soustředění a předvedli výkon, který jsme si představovali.

Pět let jste v Jablonci nezvítězili. Pomohlo vám i nové hřiště, na kterém balon létal rychleji?

Nemyslím si. Ani loni tu nebyl špatný povrch a ztratili jsme tu body poměrně lacino. Samozřejmě určitou roli to mít mohlo, stejně jako krásné počasí a výborní diváci. Ale především jde o fotbalisty, kteří tentokrát hráli výborně. Když se nám to povede zopakovat, můžeme být dlouhodobě úspěšní.

V nominaci chyběli Adam Karabec nebo Kryštof Daněk. Co je s nimi?

Karabec má lehké zranění lýtka, takže místo něj naskočil Jakub Pešek, který v tréninku velmi tvrdě pracuje a roste. Daněk bohužel musel být obětován ve prospěch celého mužstva.

Naladili jste se před odvetou proti Kodani?

Samozřejmě je důležité, že jsme si trochu zvedli sebevědomí. Zároveň je dobré vyslat signál, že máme širokou sestavu s náhradníky, kteří jsou kvalitní. Zároveň i směrem k dalším náročným zápasům se hodí, že jsou kluci v kondici. Je skvělé vidět, že když ostatní dostanou šanci se ukázat, tak ji využijí na sto procent.