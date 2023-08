PONEDĚLNÍK: Liga táhne. Velký den pro Hradec, ale Václave, to neděláš dobře…

Pro fanoušky votroků, kteří sotva zadržovali slzy, to byl památný den. Hradecký fotbal vstoupil do nové éry. Konečně ve svém a byť otevření stadionu provázely porodní bolesti, stihlo se to.

Oslavu pak vyšperkovali hráči velmi dobrým výkonem nad mizerně bránícím Dynamem, které zůstává bez bodu. Kdyby však proměnilo v úvodu dvě velké šance, bylo by to pro domácí složitější, než jak naznačuje výsledek 5:1, ale brankář Bajza stál na čáře tam, kde měl a tým výrazně podržel. Pak se blýskli spoluhráči. Kopačky Vašulína, prvního střelce na novém stánku, zamíří do muzea. Někdejší reprezentant Václav Pilař hrál zase jako zamlada a skóre uzavřel z penalty po zákroku na něj.

Penalta? Ani omylem, divadlo

I když si Pilaře vážíte za to, jak fotbal oddaně miluje, jak ho umí hrát a kolik překonal patálií s kolenem, co si snad běžný smrtelník ani neumí představit, tak nejde jinak, než se jeho teatrálnímu pádu ve vápně vysmát a odsoudit ho. Bohužel tak neučinil sudí Černý, kterého ani VAR nepřesvědčil, že šlo o hanebnost. A v žádném případě neobstojí argument, že Pilař došlápl na nohu skluzujícího Osmančíka, a proto upadl. Vědomě pravou kopačku vystrčil do strany tak, aby ke kontaktu došlo a pak se odrazil jak skokan do dálky. Jasné simulování a žlutá karta. Zbytečně tím shazuje svůj výtečný výkon.

Byť už na rozdělení bodů neměla penalta vliv, je potřeba, aby disciplinární komise s tímto nešvarem začala tvrdě bojovat a trestala třeba i zpětně. Václave, to neděláte dobře s takovými vozembouchy. A neříkejme tomu, prosím, ani fotbalová chytrost.

Dominantní Sparta, slabý sudí Klíma. Kde je konzistentnost?

Dobrý den na hřišti neprožil bohužel ani sudí Klíma, jehož špatné verdikty sice také neměly zásadní vliv na tom, že Sparta po výborném dominantním výkonu a krásných gólových akcích s výtečnými přihrávkami v plné rychlosti smetla doma Pardubice 5:2.

Avšak kde chcete hledat jakousi konzistentnost rozhodnutí, když neuvážený skluz sparťana Krejčího ve vápně na Sychru není penaltou? I kdyby soft, ale že takových už bylo…

Co se týče nevyloučení domácího Kairinena, který s velkou intenzitou šlápl na kotník Hlavatého, je situace na první pohled jasná – červená. Že nebyla ani žlutá karta, je pozoruhodné. Faktem ovšem je, ať se to může zdát zvláštní, že fotbal sice chce chránit zdraví hráčů, tedy aspoň to tvrdí, leč trendem od světového šampionátu v Kataru je za podobné fauly spíše nevylučovat. Tedy na konci minulé sezony nám to u dataprojektoru vysvětloval i někdejší šéf komise rozhodčích Radek Příhoda se svým nástupcem Liborem Kovaříkem. Každý sudí má svůj metr a pak se v tom vyznejte. Každopádně takové zákroky, byť nechtěné, vidět nechcete a snad bude Hlavatý bez následků.

Sparta poprvé nastoupila v bráně s Peterem Vindahlem Jensenem, jenž inkasoval dvakrát ze dvou střel, ne že by s nimi mohl něco dělat. Trenér Priske potřeboval posilu dostat do zátěže před mačem o Ligu mistrů v Kodani, avšak vytáhnout z kasy na sílu Vorla, který předtím nedostal ani jeden gól, může být ošidné.

Famózní Dostál a ztracená tráva

Roli favorita před sedmnácti tisíci diváky zvládla i Slavia.

Výsledek 2:1 vůbec neodpovídá tomu, co se na pažitu dělo. Zlínský brankář Dostál čaroval a držel hosty aspoň teoreticky ve hře. Top zákroky. Není třeba hanit střelce, jen smeknout před počínáním muže v rukavicích. Znovu hrál velmi dobře slávista Lukáš Provod. Má to v noze, krásně přihrává i pálí. Vrací se do formy před zraněním, čili do reprezentační. Největší kaňkou na vystoupení sešívaných je trávník. Nechytil se a je z toho malér. Na tomhle hrát nechcete.

To je dobré leda tak na tři koncerty Marka Ztraceného...

Omlazená Plzeň. Nastartovala se?

Nastartovala se Plzeň, která se může odrazit od upachtěného postupu přes kosovskou Dritu. Byť v odvetě to byl šílený fotbal z mnoha příčin, zvládla to a proti Baníku v rekordně omlazené sestavě se stoperskou trojicí Paluska, Hranáč, Dweh a Šulcem na podhrotu si zapsala první ligovou výhru v ročníku. I tady se řešila sporná penalta poté, co Lischka nakopl plzeňského Durosinmiho. Zdálo se, že nakopnutí to bylo opravdu pořádné, potíž je v tom, že Durosinmimu to došlo pozdě a skácel se až po dalším kroku...

Za Baník skóroval jen z penalty talentovaný Matěj Šín. Je fajn, když si hráč v devatenácti vezme balon na puntík a nebojí se. Ale čeho taky. Bojovník Šín už poznal, že v životě jsou i skutečné trable a větší výzvy. Ostrava má po třech kolech jediný bod a trenér Hapal čelí vytrvalé kritice fanoušků. I když tým prošel výraznou přestavbou, potřebuje rychle zabrat.

Zvýšený zájem o fotbal potvrdila v Teplicích i pětitisícová návštěva na utkání s Jabloncem. Obranu sklářů znovu držel dvacetiletý stoper Štěpán Chaloupek, byla z toho bezbranková plichta. Se sedmi body po třech kolech musí být v Teplicích spokojení a až za čtrnáct dní přivítají Spartu, mohou čekat plný dům.

Liberec musí ještě teď bolet domácí porážka s Bohemians, kterou v nastaveném čase trefil jeho bývalý host Matyáš Kozák. Slovan, jenž hraje v mladé sestavě, inkasoval znovu ze standardní situace, to musí nejen trenéra Kozla tuze štvát.

Juliš, zrozen pro Olomouc

To Olomouc se pyšní tím, že ze standardky neinkasovala za celou minulou sezonu ani jednou a také letos defenziva drží. I když vítězství 2:0 na Slovácku nevystihuje počínání týmů. Je paradoxní, že Sigma se dočká výhry v Hradišti po jedenácti letech zrovna po jednom z nejhorších výkonů, ale i takový je fotbal. V úvodu si Olomouc oddechla, když sudí u videa odhalil Juroškův letecký den a penaltu tak rozhodčí Volek odvolal. Potom využila dvě obří chyby mazáků - brankáře Heči a stopera Daníčka, víc už ukázat nemusela.

Znovu se trefil útočník Lukáš Juliš. Dobrou práci odvedl dotírající obránce Ondřej Zmrzlý, který začal sezonu ve formě. U vypadnutého míče byl první a že se pak odrazil k jedinému sigmákovi ve vápně, je také o štěstí. Anebo spíš o tom, že Juliš ví, kam si stopnout. Trefil se podruhé ve třetím zápase. Předtím dal v přípravě sedm gólů v šesti utkáních a to hrál většinou jen poločas. A před třemi lety, když v Sigmě hostoval ze Sparty, vstřelil osm branek ve dvanácti startech. Jako by byl zrozen pro Olomouc. Když vydrží zdravý, může se s podporou rozjetého Jana Vodháněla ucházet o korunu pro krále střelců.

A jaký je váš tip?

Pěkné ponedělí.