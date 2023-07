PONEDĚLNÍK: Penalta je kumšt a Krejčí mistr. Kdy se rozjede Plzeň?

Hradecký Vašulín, slávistický Chytil, mladoboleslavský Kušej i Puškáč z Bohemians selhali.

Že hned ve čtyřech zápasech v jednom kole tuzemské nejvyšší soutěže nedali střelci pokutový kop, se naposledy přihodilo před 32 lety, jak dohledal twitterový účet historiků CSFOTBAL.

Krejčí znovu přijímal gratulace. Z desítky se nemýlil už podeváté za sebou. A když k tomu připočteme úspěšný pokus v rozstřelu v pohárovém čtvrtfinále v Liberci i dvě penalty v přípravě proti Salcburku...

I díky penaltám v minulém ročníku nasázel defenzivní univerzál úctyhodných třináct gólů v devatenácti zápasech.

Ve Zlíně se jeho trefa opět náramně hodila, čtvrt hodiny před koncem zlomila kurážné domácí, kteří se po výbuchu v Karviné zvedli a favorita kousali, leč nezranili i proto, že Fantiš zblízka hlavičkou poslal míč jen do tyče místo do poloprázdné brány.

Smůlovatou ruku Cedidly, na kterou po souboji dopadl míč po autu, odhalil až VAR a Krejčí trestal. Snad sparťané v boji o Ligu mistrů nejspíš proti Kodani ukáží víc.

Bude v bráně opět Vorel, který ještě neinkasoval, byť toho proti Zlínu ani Sigmě moc řešit nemusel, anebo posila Peter Vindahl Jensen? Pro fanoušky Sparty je zklamání, že se nepodařilo udržet Matěje Kováře, ale je pochopitelné, že Manchester United zkouší sílu trhu a věří, že jej může prodat za větší částku. Zájem hráče není v byznyse to nejdůležitější a Kovář se jistě neztratí.

Sparta byla na tuhle variantu nachystaná a opět v dokonalém utajení přivedla posilu, o které se vůbec nemluvilo. I to potvrzuje, že v kancelářích na Letné to funguje správně - bez úniků informací.

Nechte ty puntíky!

Skvěle lapenou penaltou se blýskl plzeňský Jindřich Staněk, ale na tři body doma s Hradcem Králové to nestačilo a na konci pětiminutového nastavení pořádně sepsul na trávník povaleného obránce Jemelku, jenž neuhlídal basketbalový výskok srovnávajícího Šašinky.

Možná karma i pro Staňka, jenž se před penaltou snažil rozrýt puntík a ztížit Vašulínovi zakončení. Tento nešvar, který v minulé sezoně předvedl například i olomoucký Zorvan, by se měl trestat hned na místě žlutou kartou bez pardonu.

Nervy neudržel ani trenér Koubek, rozhodčímu Machálkovi po utkání také spílal od plic, aniž by bylo proč. Někdy je potřeba najít rychlý ventil. Koubkův fén má i po sedmdesátce grády, jak poznali v kabině už i hráči Plzně. Nejsou na startu ročníku vyladění, což zase zblízka kousek od technické zóny u laviček pozoroval i boss Adolf Šádek.

Ale pozor, Viktorka má velmi dobrý tým a rozjede se. Stačí se podívat na útočnou sílu - Chorý, Durosinmi, Kliment, Vydra. Fíha!

Přetlak v útoku mohl v létě vyřešit prodej Chorého do Ferencvárose, který nabízel asi milion eur, ale Šádek požadoval ještě alespoň o dvě stě tisíc víc.

Třeba na odchod habána na hrotu ještě dojde, ovšem obecně Plzeň hráče moc v kariéře dál neposouvá na to, kolik úspěchů dosáhla i na evropské scéně.

Prodeje Hrošovského či Daridy byly spíše výjimkami. Stačí se podívat na nákupy z Olomouce - Hořava, Kalvach, Chorý, Jemelka... Falta vyloženě propadl. Třeba Viktoria změní s příchodem nových spolumajitelů i tuto strategii, nejen Chorý, ale hlavně Kalvach by si už přestup zasloužil a potřeboval.

Terno s Chytilem

Zatímco Vašulína, Puškáče i Kušeje zahozené penalty štvou ještě teď, neboť mohly stát tým body, Mojmír Chytil se mohl po výhře v Českých Budějovicích jen na chvíli kysele ušklíbnout. Znovu jako střídající hráč zazářil a po dvou kolech má bilanci 2+1.

Kdyby ho Slavia získala z Olomouce už v zimě, třeba by slavila titul místo Sparty. Je to kdyby, ale přesně takový typ pracovitého útočníka, co udrží těžké míče a hodí se do války, jí chyběl. Za nějakých 12 milionů korun terno, i když mu smlouva v Sigmě končila už za půl roku.

V mentolové venkovní sadě dresů, ve které sotva zaostříte na číslo s jmenovkou a jež splývá s trávou i světlou sadou dresů domácích, byl vidět také záložník Provod. Pokud se vrátí do formy před zraněním, bude to dobrá zpráva nejen pro Slavii, ale i reprezentaci.

Povstání kola předvedla Mladá Boleslav. S Libercem prohrávala 0:2, od 36. minuty navíc hrála bez přísně vyloučeného Kostky, Kušej nedal penaltu a přesto ještě stihla srovnat.

Mimochodem, víte že středočeský klub a španělská Valencia mají stejného sponzora? Oba týmy nosí už pár let na dresu logo automobilky z Mladé Boleslavi. Kdyby do Valencie putoval kromě aut i český hráč, to by byla teprve pecka.

Teplický odpich po letech

Tou je pro Teplice i rozjezd sezony. Jistě, jen dvě kola, ale stejně dvě výhry na úvod ročníku po šestnácti letech potěší. Tím spíš, že skolily účastníky evropských pohárů - po Plzni vyhrály také na Bohemians. I díky chybě brankáře Reichla, jenž neudržel na rukavici štiplavou ránu Jukla z úhlu.

Trenér Zdenko Frťala už není nové koště, ale pořád dobře mete a skláři pod ním nejsou křehcí, nýbrž stále více kompaktní. Klokani dostali po tvrdé pohárové realitě další ťafku.

Gólový účet si po třech letech otevřel v Olomouci útočník Lukáš Juliš, jeho trefa proti Karviné byla tuze povedená - z prvního doteku si nadhodil míč a z voleje z otočky napálil přesně k tyči. Obránce na zádech neměl nárok na odzbrojení.

Cit pro hru ukázal Juliš i vzápětí; krásně pustil mezi nohama přihrávku na skórujícího Zmrzlého. I třetí branka Sigmy v podání Navrátila téměř z půlky hřiště, když potrestal špatný odkop gólmana Lapeše, stála za návštěvu Androva stadionu, žel na první domácí vystoupení dorazily jen tři tisícovky. K zamyšlení pro Sigmu musí být i pět marodů a to se sezona ještě ani nerozběhla.

V Ostravě je zájem o fotbal dlouhodobě jinde, i když výsledky nepřicházejí. Devět tisícovek diváků vytvořilo skvělou kulisu. Také díky nim sneslo bezbrankové utkání se Slováckem slušné parametry a celková ligová návštěvnost se po dvou kolech těší průměru 6 614.

Jen tak dál.

Pěkné ponedělí.