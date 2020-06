Jen jediná tutovka, jako pokaždé? Nechápu, přiznává olomoucký Jemelka

Rozhodčí Franěk nařídil penaltu, když video odhalilo kontakt vaší ruky s míčem. Jak jste tu situaci viděl?

Ani nevím, padal jsem s Benym a nějakým hráčem Příbrami dozadu a ani jsem dotek necítil, ale říkali, že mi míč spadl na ruku. Rozhodčí to takto posoudil.

Z opakovaných záběrů vyplynulo, že do vás Tegler šel dost tvrdě.

Reklamovali jsme, že to byl faul, ale to je na posouzení rozhodčím. Jen vím, že jsme padali tři hráči dozadu. Přitom myslím, že by to nic neovlivnilo, gól by z toho nepadl, takže si nemyslím, že to bylo nějaké extra porušení pravidel. Bohužel, asi mi to tam spadlo a rozhodčí to takto posoudil. Příbram se tím dostala na koně, což jsme nechtěli, a museli jsme zase dohánět.

První půlhodinu jste byli aktivnější, ale šance si nevytváříte. Kde je chyba?

Nějakým způsobem do zápasů vstoupíme, ale pak vždycky dostaneme gól, ať už je to z penalty, z přímáku, nebo ze střely z dálky. Nevím čím to. Pak už sebevědomí nemáme, nedokážeme si skoro vytvořit šanci. Příbrami jsme se přizpůsobili, nakopávali jsme, což jsme neměli, protože mají vzadu výborné hlavičkáře a takhle se nikam nedostaneme.

Vyměnit kombinaci za nákopy nikam nevede, že?

Je to tak. My se nemůžeme nějak posunout, nemáme se čím chytit. Strašně bychom chtěli, ale všechno jde proti nám. Musíme se z toho oklepat. Říkáme si to pořád, ale stále nám to nejde. Doufám, že už to konečně zlomíme doma proti Teplicím.