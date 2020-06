Pustí teď už Jemelku? Zatím nic nového, říká olomoucký manažer Minář

„Jsem strašně rád, že se Roman vrací tam, kde začala jeho bohatá kariéra. Když jsme byli oba zelenáči, tak mě na chvíli vytlačil ze sestavy,“ mrkl. „Myslím si, že Roman Sigmě pomůže hlavně na hřišti, protože je to pořád skvělý hráč, má tomu co dát. A také v neposlední řadě doufám, že pomůže i v kabině jako lídr, protože si prošel světem a má hodně velké zkušenosti. Takové osobnosti je potřeba mít v týmu.“

Sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář doplnil: „Nebývá zvykem, že bychom při příchodu hráče do Sigmy dělali speciální tiskovou konferenci, nicméně hráč typu Romana Hubníka si to zaslouží. Je to velká osobnost, což prokázal v profesním životě.“

Někdejší hráč bundesligové Herty Berlín a dvojnásobný účastník mistrovství Evropy se rozhodl v Plzni neprodloužit po sedmi úspěšných letech kontrakt a podepsal v Sigmě dvouletou smlouvu, jak již v minulém týdnu informovala MF DNES.

V pondělí očekávaný příchod potvrdil i klub. „Mohl ještě pokračovat v Plzni, ale táhlo ho to domů,“ ocenil Minář. „Co si od Romana slibujeme? Že nám pomůže na hřišti i v kabině, aby byl prodlouženou rukou trenéra a mohl svou osobností určité věci v šatně ovlivnit. Hlavně mu přejeme, aby byl zdravý.“

Ačkoli v této sezoně i kvůli zranění přišel Hubník o stabilní místo v sestavě, v Plzni jako kapitán zanechal výraznou stopu. Tři tituly, Liga mistrů, hromada krásných vzpomínek.



„Ve Viktorce jsem prožil nezapomenutelné roky. Nyní jsme se domluvili, že je ideální čas na návrat domů, a budu to mít i blíže ke své rodině,“ řekl Hubník. „Roman je bezesporu jedna z ústředních postav našeho klubu posledních let. S kapitánskou páskou šéfoval dění na hřišti i v kabině. Máme nadstandardní vztah. Chci mu za celý klub poděkovat, co vše pro Viktorii odvedl, jakým způsobem klub reprezentoval a pomáhal budovat. Právem zde bude mít navždy dveře otevřené,“ řekl pro klubový web generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Návrat Hořavy nejspíš až za rok

Olomoucký odchovanec se do A-týmu propracoval v roce 2002, po pěti letech přestoupil do FK Moskva za rekordních sto milionů korun. V české nejvyšší soutěži hrál také ve Spartě a celkem ve 262 utkáních zaznamenal 12 gólů a pět asistencí. Jeho příchodem se otevírají dveře k odchodu pětadvacetiletého stopera Václava Jemelky, jehož v zimě Minář nepustil za 25 milionů korun do kazašských Almat.

„V této fázi není nic nového. Stát se ale může cokoliv, člověk chce, abychom byli připravení, kdyby k něčemu došlo,“ podotkl Minář.

Aktuální není ani návrat dalšího odchovance Sigmy v Plzni záložníka Tomáše Hořavy. Na ten dojde vzhledem k vysoké smlouvě nejspíš až po jejím konci za rok.