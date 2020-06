Bitva zklamaných o ligovou jistotu: Olomouc vyzve Teplice

7:35 , aktualizováno 7:35

Pranýřovaný trenér olomouckých fotbalistů Radoslav Látal by rád ve zbytku sezony dal větší prostor mladým odchovancům. Jenže matematicky, byť to moc pravděpodobné není, ještě může Sigma žuchnout do baráže s druholigistou a to by byl teprve malér.