Bída nemá konec. Olomoučtí prohráli v Příbrami a stále nejsou zachráněni

„Nepředvedli jsme dobrý výkon, bylo to pomalé. Chyběly nám síly, nevím, jestli ze středy. Příbram nás předčila v nasazení, soubojovosti, rychlosti,“ vyjmenoval olomoucký kouč Radoslav Látal.

Právě proto, aby Sigmě síly po středeční neúspěšné pohárové bitvě nechyběly, poslal kouč na trávník pět čerstvých hráčů, krajní obránce Látala a Kerbra, záložníky Greššáka, Hálu a Zmrzlého. Na lavičce začínal střelec Juliš, místo něj se na hrot posunul Chytil.

Jenže žádný hlad ani energii si sigmáci na trávník proti týmu bojujícímu o život nepřinesli. „Psychika po porážce s Libercem nebyla dobrá. Soupeř měl týden k dobru, ale na to se nechceme vymlouvat. Šanci dostali jiní hráči, chyběla nám ale dynamika, soubojovost - to z naší strany nebylo dobré,“ uznal kouč.

Po půlhodině bylo pro Hanáky ještě hůř, když Škoda proměnil penaltu nařízenou za kontakt Jemelkovy ruky s míčem.

„S Honzou Rezkem jsme viděli, že to byla ruka a běželi jsme za rozhodčím, ať se podívá. Honza mi říkal, ať jdu penaltu kopnout a dám gól. Jsem rád, že jsem to proměnil,“ prohlásil Škoda, pro něhož to byla sedmá trefa v sezoně.

Celé situaci ovšem předcházel zřejmě faul domácích, po němž trojice hráčů padala na zem a míč, který by jinak proletěl do zámezí, lízl Jemelkovu ruku. Hodně sporná situace, kterou rozhodčí Pavel Franěk s použitím videa posoudil jako penaltu. „První gól jsme si dali sami, kdy jsme špatnou přihrávkou přes celé hřiště nabídli soupeři brejk, pak jsme tři hráči u jednoho protivníka, uděláme faul a dostaneme gól,“ mínil Látal.

V závěru poločasu opustil hřiště kvůli zranění Kerbr, jehož nahradil Juliš a do druhé půle nenastoupil ani Falta, kterého vystřídal González. Jenže žádný efekt to na matnou hru Olomouce nemělo. V jediné gólové šanci Ondřej Zmrzlý minul.

„Chtěli jsme se zápasem ještě něco udělat. Přešli jsme na tři obránce, ale moc šancí tam z naší strany nebylo. Byli jsme pomalí, všechno hráli dozadu. Chyběla nám nějaká kombinace, jeden na jednoho v křídelních prostorech, nedostali jsme se vůbec do zakončení,“ láteřil kouč.

Jistotu Příbrami dal krásnou přízemní ranou k tyči Tegler a domácí si bez nervů došli pro důležité tři body. „Věděli jsme, že Olomouc má v nohách těžký pohárový zápas s Libercem, ve kterém nebyla úspěšná. Trošku jsme spoléhali na to, že hráči budou unavení a věřili, že když budeme držet vysoké tempo zápasu, budeme úspěšní, což se nám nakonec povedlo. Každá výhra samozřejmě mužstvo povzbudí,“ pochvaloval si příbramský asistent Pavel Horváth.

Středočeši díky výhře opustili poslední místo. Pokud se nakonec v lize zachrání, budou na tom mít jejich duely s Olomoucí lví podíl, protože z nich v sezoně vydolovali sedm bodů. „Čekají nás další čtyři zápasy, které rozhodnou o budoucnosti. Hrajeme o život,“ uvědomuje si Horváth.

Příbramský Michal Škoda (vlevo) slaví vítěznou trefu v utkání proti Olomouci.

Sigmáci dohrávají sezonu v naprostém rozčarování. Po koronavirové pauze uhráli jen čtyři body, ztratili místo v prostřední skupině a vypadli v poháru. Žádná dobrá zpráva. Navíc za celou sezonu nedokázali vyhrát jediný zápas, ve kterém dostali první gól.

Teď jen musí sezonu co nejrychleji ukončit a pak na ni bleskem zapomenout. K jistotě však potřebují nějaké body získat. „Musíme se v prvé řadě nachystat na úterý, na domácí zápas s Teplicemi (17.30). Potřebujeme vyhrát, abychom byli stoprocentně zachránění,“ burcuje Látal.