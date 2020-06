ANALÝZA: Sigma v bodu zlomu. Kam kráčí fotbal v Olomouci?

Před sezonou měl sportovní manažer fotbalové Olomouce Ladislav Minář těžké rozhodování: navázat na kombinační styl trenéra Václava Jílka a angažovat na jeho místo komunikativního Davida Holoubka, který by napasoval systém na technické DNA sigmáků, nebo rozčeřit hladinu přímočařejší hrou pedanta Radoslava Látala?



Rozdílnější typy byste už nenašli. Pro Látala mluvil životopis.

Je hráčskou legendou Sigmy, klub z jeho prodeje do německého Schalke v 90. letech financoval výstavbu tribuny, jako opora české reprezentace pomohl ke stříbru z mistrovství Evropy v Anglii v roce 1996, vyhrál Pohár UEFA, jako trenér slovenský i běloruský pohár a zaujal i s Trnavou v Evropské lize. A kdyby to přece jen drhlo, fanoušci budou k olomoucké ikoně, jež prahne po úspěchu doma, shovívavější, trpělivější než k trenérovi z Prahy...

Látal je volný, byl by hřích příležitosti nevyužít. A tak Minář riskantně vsadil na totální změnu herní koncepce. Jestli fanoušci, tedy aspoň ti, co pamatují Látalovy zásluhy, byli tolerantnější, pak jen zpočátku, leč už na konci podzimní části kotel skandoval: Látal ven!

A to samé také ve středu po semifinále českého poháru.

Sigma prohrála doma s Libercem 1:2 a definitivně zpackala sezonu.

Cíle jsme nesplnili, uznal Látal

Jak jinak nazvat jedenácté místo a propad do skupiny o záchranu, byť vzhledem k desetibodovému náskoku na barážovou pozici a k pěti zbývajícím kolům nadstavby se nemusí příliš obávat sestupu? Neúspěch!

„Sezona je za námi a bohužel cíle jsme nesplnili,“ nevymlouval se zklamaný Látal po liberecké tečce.

Vždyť zkušený tým s hráči, kteří ještě nedávno klepali na reprezentační dveře, stoperem Jemelkou, záložníky Houskou a Faltou nebo kanonýrem Julišem, má rozhodně na víc. Jenže to prokazoval pouze příležitostně. Sehrál povedené zápasy, kdy jste měli pocit, že to pod Látalem bude fungovat. Proč to byly jen výkřiky? Nedávno třeba zaujalo, jakým způsobem vyhrála Olomouc v Mladé Boleslavi.



Ano, soupeř není ve formě, avšak náročná hra Sigmy splňovala vysoké parametry a popřela, že by přísného trenéra chtěli hráči potopit.

Jak je tedy možné, že proti poslední Příbrami nebo českobudějovickému nováčkovi předvedli nudu bez ohrožení branky?

„Vždycky jsme měli zápasy, kdy jsme se mohli dostat do vyšších pater, ale nezvládli jsme je, byť šlo o lehčí utkání. S Příbramí nebo Karvinou jsme nedokázali hrát do plné obrany. Odehráli jsme krásné utkání se Spartou nebo Slavií, ale hra do plné obrany – a hlavně dvanáct remíz – byl největší problém,“ hodnotil Látal. I když je za všechno zodpovědný trenér, neovlivní všechno. Ostatně výmluvný byl právě kruciální pohárový mač s Libercem, který mohl ještě proměnit zmar v euforii.

Hrát finále doma a vybojovat trofej i Evropskou ligu bylo tak lákavé!

Až to sigmákům nejspíš svazovalo v prvním poločase nohy.

Tým potřebuje přestavbu

Liberci znovu – podobně jako Příbrami – stačilo zatáhnout se, nechat hráče v modrém blbnout s míčem a vyrážet do brejků. Stokrát mohl před nimi Látal mančaft varovat a nabádat k minimálnímu riziku. Copak může pranýřovaná legenda i za to, že tahouni zase netáhli? Dispečer Houska nebyl ve hře a kromě ostudně nafilmovaného pádu po strčení Baluty nic neukázal, stejně jako křídelník Falta dopředu. Brousek Breite se zase schovával, že bylo snadné pochopit, proč se s někdejší libereckou oporou kouč Pavel Hoftych v zimě rozloučil. Jenže...

Možná to srovnání není úplně fér, ale když si uvědomíte, jakou práci odvádí vysmátý pohodář Hoftych s libereckým kádrem a jakou často zakaboněný Látal s olomouckým, příliš markantní rozdíl nedává Látalovi dokonalé alibi, ač poví nezpochybnitelné: „Je to také o typech hráčů, jaké má Liberec – prosadí se ve stranách jeden na jednoho, jdou do rizika. To nám chybělo.“

Liberec pragmaticky sází na hostování a Sigma koncepčně na odchovance (i když jejím nejlepším hráčem je hostující sparťan Juliš).

Co se vám líbí víc? Než odpovíte – Liberec je ve finále poháru a v mistrovské skupině, Olomouc se chystá na zítřejší špíl v Příbrami...

Látal logicky dostal po semifinálovém průšvihu otázku, zdali najde sílu pokračovat dál (smlouvu má i na příští sezonu): „To není otázka pro mě, nezlobte se. Uvidíme.“

A tak ve čtvrtek Minář od MF DNES slyšel: zvažujete odvolání Látala?

„V tento moment to není na pořadu dne. Všechno si vyhodnotíme po skončení sezony.“

Rázný manažer je k trenérům trpělivý, vědom si jako bývalý kouč náročnosti jejich práce, i když byl viditelně zklamaný. Nerad je odvolává, pokud nevycítí, že už mužstvu nemají co dát. Ani jemu hlava ovšem nebere, jak na papíře solidně vyhlížející tým mohl žuchnout do skupiny o záchranu.

Problém není zdaleka jen v Látalovi, jehož v zimě znovu chtěli v Polsku, kde má výborné jméno. Řez v kádru Sigmy musí přijít větší.

Ročník 93 už nepatří mezi talenty; Houska, Falta nebo Zahradníček potřebují změnu a potřebuje ji i Sigma. Těžko jim může Minář znovu nabízet vylepšené kontrakty. Možná to bude i za bolestivou cenu laciných odchodů typu Navrátila do Liberce, ale zdá se to nevyhnutelné.

Stejně – a to především – jako změny v klubu. Podstatné. Ve vedení.

Úbytek diváků jako vysvědčení

Na zápas sezony proti Liberci přišlo na Andrův stadion osmnáct set lidí, po koronavirové krizi Sigma ani nenaplnila nuznou kvótu dva a půl tisíce diváků. Smutné. Moc smutné.

Leč nic nevypovídá o stavu olomouckého fotbalu lépe, než (ne)zájem lidí a alarmující klesající návštěvnost. Před koronavirem i po něm. Sigma to ví. Uvědomuje si, že musí pracovat s fanoušky mnohem lépe, a snaží se zase nastartovat značku s černou hvězdu ve znaku.

Těžko říct, zda pomůže, pokud klub koupí bývalý akcionář Josef Lébr, jehož právník s právníkem hlavního akcionáře, spolku SK Olomouc Sigma MŽ, z. s., nyní studují náležitosti kontraktu.

Nebo že letitého bafuňáře Jaromíra Gajdu má v čele spolku vystřídat progresivní, energický zástupce mladší generace Jakub Beneš, jenž přesvědčil někdejšího reprezentanta Davida Rozehnala, aby se stal členem výboru spolku. Gajda zřejmě zůstane ve výboru a nadále je členem dozorčí rady Sigmy.

Pokud Lébr bude většinovým majitelem, personální změny udělá.

Třeba pomohou. Rozehnalova zkušenost, lidskost i slušnost pomohou určitě, dostane-li pravomoce. Loutku dělat rozhodně nebude. Od běžné výměny trenéra jsme se dostali k zásadnějším věcem pro nakopnutí Olomouce, vyhlášené prací s mládeží i v evropském měřítku.

Ostatně, mladíci Daněk, Šíp, Zmrzlý a další a další jsou tím, co dělá a bude dělat Sigmu Sigmou.

Jako kdysi Rozehnal, Ujfaluši, Kováč, Heinz, nebo Hapal s Látalem.

Svěží vítr – nejen ekonomická stabilita – by však na Andrově stadioně tolik pomohl.

Dozrál čas zásadních rozhodnutí.