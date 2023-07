Trpišovský hledá levého beka, smlouvu dostal Bořil. Plavšič spíš odejde

Slavia je podle bookmakerů i fanoušků největším favoritem na titul. Veřejnost ji podle uzavřených sázek věří mnohem víc než obhájci ze Sparty.

„Tu roli přijímáme,“ reagoval kouč Jindřich Trpišovský v pátek odpoledne na tiskové konferenci.

„Přeju si, aby tým hrál v takové pohodě jako na konci minulého ročníku. Abychom hráli atraktivní fotbal, byli úspěšní a bavili fanoušky. Uděláme všechno pro to, abychom získali minimálně jednu trofej.“ prohlásil Trpišovský.

„S přípravou jsem spokojený. Tým udělal spoustu práce a já doufám, že to přeneseme do mistrovských zápasů.“

Slavia začne v sobotu proti Hradci Králové. Týmu, který ji v předchozích dvou ročnících obral o body. Ty jí pak zásadně chyběly nebo ovlivnily boj o titul.

„Dobře si zápas z konce základní části pamatujeme. Dost výrazně se promítl do závěru ligy. Věříme si, že tu nepříznivou sérii s Hradcem zlomíme,“ doufá Trpišovský.

„Hradec na nás umí, věří si, jeho výkony proti nám jsou velmi dobré. Těžko jsme se v ofenzivní fázi prosazovali. Doufáme, že v sobotu to bude výrazně lepší.“

Sestava? „Jasno máme, už dva dny trénujeme ve složení, v jakém nastoupíme. Ty tři čtyři pozice, u kterých jsme váhali, to nebylo kvůli tomu, že bychom neměli kvalitu. Ale spíš se nám tam tlačilo víc hráčů, kteří by si hrát zasloužili.“

Trpišovský musel najít hráče na levou stranu. Obránce David Jurásek přestoupil do Benfiky, odešel i křídelník Peter Olayinka.

„Složení levé strany bylo v přípravě téma. Sháníme klasického krajního obránce, ale zatím jsme nenašli nikoho, kdo by splňoval naše parametry a byl pro nás dostupný,“ podotkl Trpišovský.

I proto kouč upravil herní schéma a rozestavení. Lze očekávat, že Slavia nastoupí se třemi stopery a tím pádem nebude muset mít na hřišti klasického levého obránce.

Jedna z variant na levého wingbecka Conrad Wallem se po příchodu zranil, ale příští týden by se už měl do tréninku zapojit. Další možnosti jsou Lukáš Provod, Matěj Jurásek a Ivan Schranz.

„Když půjdeme na klasiku na čtyři beky, tak se nabízí varianta s Oscarem. Ale to bychom neradi, pro nás je klíčovým hráčem ve středu pole. Nějaké zápasy by tam přes nohu zvládl Michal Tomič,“ podotkl kouč.

Nejmenovaného hráče na pozici levého obránce sice objevil, ale ten je pro Slavii momentálně nedostupný. „Nejde ho dostat do Česka, jeho klub s námi nekomunikuje, odmítá to.“

Hledání může trvat i rok. „Teď to vyřešíme a hledáme dál. Levých obránců s parametry, které potřebujeme, které měl David Jurásek, je málo.“

Soupiska pro sezonu má přes třicet jmen včetně brankářů, Trpišovský si chce nechat jedenadvacet hráčů do pole. „Proto kádr o tři čtyři hráče zúžíme. Někteří to vědí, jedná se.“

Zřejmě ani třetí sezonu se do sestavy neprosadí Srdjan Plavšič, kterého Slavia před dvěma lety „slavně“ přetáhla ze Sparty.

„Bohužel, jak je u něj zvykem, na začátku přípravy se zranil, což ho vyřadilo na dva týdny. Za rok mu skončí smlouva. Připravuje se s týmem, je členem kádru. Registrujeme zájem ze zahraničí a když přijde konkrétní nabídka, nebudeme mu v odchodu bránit,“ řekl kouč.

„Preferujeme, aby přestoupil. Zájem má slovenský i polský mistr, nabídku máme i ze Spojených států. Když to nedopadne, tak Baník by ho chtěl znovu na hostování,“ podotkl klubový šéf Jaroslav Tvrdík.

V minulých dnech Slavia dala smlouvu Janu Bořilovi. Kapitán týmu z předchozích let se v říjnu 2021 vážně zranil a bál se konce kariéry. Na jaře naskakoval za druholigovou rezervu, teď je zpátky v prvním týmu.

„Byli jsme přesvědčení, že po operaci se na úroveň Slavie už nedostane, ale poslední měsíc předváděl skvělé výkony. Honza je pro nás nesmírně důležitý v tom, že je lídrem kabiny. Má mentalitu, která je důležitá pro náš fotbal,“ řekl Tvrdík.

Smolařem přípravy je David Pech. Tlačil se do sestavy na pozici středopolaře, ale v týdnu na tréninku si přetrhl přední zkřížený vaz v koleni. Jde o zranění, které pro fotbalistu znamená minimálně půlroční, ale spíš delší pauzu.

Proti Hradci až na Pecha a Wallema by měl mít kouč k dispozici kompletní kádr. „Petr Ševčík se připojil k týmu a může být v nominaci. Blízko návratu je Standa Tecla. Lukáš Masopust dostal koňara a dva dny netrénoval, ale měl by jít v pátek do tréninku,“ podotkl Trpišovský.