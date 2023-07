Sestava je pořád otevřená, z nováčků má do ní nejblíž Chytil, říká kouč Slavie

Slavia až do nedělního odpoledne všechno vyhrávala, generálka doma v Edenu navodila kulisy mistrovského utkání. Přišlo 16 800 diváků, z toho měl německý tým podporu kolem pěti tisíc příznivců.

„Jsme rádi, že jsme si tím prošli, Ukázalo se, že je jiné hrát před lidmi a na jiném hřišti. Bylo to utkání na úrovni se skvělou kulisou. Mrzí nás, že výkon nebyl kvalitnější,“ říkal Trpišovský.

Co poslední duel před startem nové sezony o Slavii ukázal?

Rozestavení. Kouč proti Dynamu nasadil tým se třemi stopery, třemi útočníky, dvěma středopolaři a dvěma wingbacky. V průběhu druhého poločasu a po vystřídání kompletní sestavy mužstvo přešlo na klasiku čtyři pět jedna.

„Přechod kluci zvládli velmi dobře,“ pochvaloval si Trpišovský.

„Sestava do zápasů musí být taková, abychom mohli z jednoho rozestavení přepínat na druhé.“

Brankář. Jedničkou nejspíš bude dál Ondřej Kolář. V první půli nebezpečnou ránu Meissnera zlikvidoval, dobře a přesně rozehrával, byť několikrát riskantně. Aleš Mandous inkasoval po centru z rohu, i on měl jeden těžký zákrok.

Obrana. Pokud tým nastoupí na tři stopery, jistí jsou kapitán Tomáš Holeš a Igoh Ogbu. V generálce s nimi naskočil Taras Kačaraba a byl ze středních obránců nejslabší. Po hodině hry se na hřiště dostali Aiham Ousou a Tomáš Vlček, jenž se vrátil z hostování v Pardubicích. V závěru za stavu 0:1 přihrál Ivanu Schranzovi na vyrovnávací gól.

Ondřej Kolář (vlevo) a Ondřej Lingr ze Slavie obklopení hustým dýmem během přípravy proti Dynamu Drážďany

„Dostali jsme gól ze standardky a já jsem rád, že jsem se mohl podílet na vyrovnání,“ podotkl dvaadvacetiletý slávistický odchovanec.

I on má šanci na základní sestavu. „Konkurence je obrovská, ale to je pro mě dobře. Je to motivace, abych se o to porval. K ostatním klukům vzhlížím a učím se od nich. Když máte místo jisté, hlava pracuje jinak a já se musím posouvat dál.“

Záloha. Slávisté proti soupeři z třetí německé ligy neovládli střed pole. Nedařilo se především Oscarovi, vidět nebyl ani David Pech. „Střed pole měl soupeř, musíme hráče víc dostupovat,“ zdůraznil Trpišovský.

Od 63. minutě tam hráli Zaiferis s Provodem, se kterým se počítá i na levou stranu. Zaskakoval tam i Masopust. V nominaci nebyli Ševčík, Hromada či Hronek.

„Složení z prvního poločasu se tomu blížilo, ale sestava je pořád otevřená, na tři čtyři posty se nám nabízí víc hráčů a pořád se rozhodujeme,“ podotkl kouč.

„Zápas s Dynamem nám ukázal, že se musíme líp vyrovnat s terénem, máme nové hřiště a chvíli bude trvat, než si to sedne. Ukázal nám hru pod tlakem, kdy soupeř byl v mnohem lepším pohybu než ti předchozí. Hlavně v ofenzívě a ve středu hřiště,“ upozornil Trpišovský.

Na pravém wingbacku by měl být David Douděra, vlevo zase Matěj Jurásek, který zřejmě nahradí svého jmenovce Davida, jenž přestoupil do Benfiky.

„Provod měl svatbu, chyběl na pátečním tréninku,“ vysvětlil Trpišovský, proč vlevo dostal přednost Matěj Jurásek. „Na levou stranu chceme leváka a Matěj vypadá hodně dobře. Má výbornou formu, je nebezpečný. Vyzkoušeli jsme si, že to tam zvládne. I do defenzívy. Přijde mi, že je v obrovské pohodě.“

Jediný gól Slavie dal Schranz, jenž právě Juráska nahradil a přitom je pravákem...

Útok. Nejlepší střelec minulé sezony Václav Jurečka. Hbitý a dotěrný Mick van Buren. Pro obránce nepříjemný Ondřej Lingr. Jsou to ti tři vyvolení na hrot? „Škoda, že jsme víc nevyužili skvěle hrajícího Micka. Venca Jurečka svou šanci nedal,“ litoval Trpišovský.

Fanouškům se z útočníků představil ještě Muhamed Tijani a Mojmír Chytil, ti dostali půlhodinu.

Nováčci. Chytil, Tijani, Vlček a ještě Michal Tomič, hráč na pravou stranu, se poprvé představili fanouškům. Conrad Wallem a Srdjan Plavčič, který se vrátil z hostování v Ostravě, v nominaci nebyli.

„Nováčci nám rozšířili možnosti, přinesli jinou typologii, ale začínají v novém prostředí,“ naznačil kouč, že jejich začlenění může chvíli trvat.

„Z nových hráčů má do sestavy nejblíž Chytil, ale má tam velkou konkurenci,“ řekl Trpišovský.

Odchody a příchody. Další posily se fanoušci nejspíš už nedočkají. „Není v plánu, že by někdo přišel,“ podotkl kouč. „Spíš potřebujeme kádr zúžit. Hráči, kterých se to týká, to vědí. Jde o dva hráče, umožníme jim působit jinde. Jedná se,“ prohlásil Trpišovský.