Trpišovský: Slavia je moje poslání. Dnes už není měřítkem úspěchu jen titul

David Jurásek v Benfice, Peter Olayinka v Bělehradě. Mohl jste do jejich odchodů vůbec mluvit?

Určitě řeknu svůj názor, ale všechno má pod kontrolou pan Tvrdík, šéf klubu. Já povím, jestli se bez toho kluka obejdeme, nebo ne. Mám poradní hlas, ne právo veta.

Olayinka byl jasný už v zimě. U Juráska to bylo jak?

Takových levých obránců je jako šafránu. Dneska už nikdo nevidí, že jsme ho kupovali z Boleslavi, když měl patnáct startů v lize. Dali jsme přes pětadvacet milionů a riziko bylo obrovské. Ale v mých očích tu hodnotu měl. Teď stojí o nulu víc a za rok v Benfice vyroste. Během kariéry může udělat transfer za padesát milionů eur.

Jenže Slavia nemá levého obránce a jste na bodu nula.

Všichni kolem mají radost. Představenstvo, pokladník, hráč, agent, vy máte o čem psát. Smutní jsme jen jen my trenéři, protože do dalšího zápasu jdeme bez nejlepšího hráče.

Jste smířený?

Jsem za Jurase rád. Je to stejné jako v případech Vládi Coufala nebo Tomáše Součka. David nás prostě během jednoho roku přerostl. A my dostaneme dobré peníze, což je vizitka pro Slavii i českou ligu. Dává mi to smysl.

Co kdybyste si dupnul?

Někdy bývají debaty hodně vášnivé, ale rozumím tomu. Zaprvé chceme se Slavií někam dojít, zadruhé na to potřebujeme peníze. Snad to nevyzní divně, ale já bych nerad prodával prověřené hráče za dva nebo tři miliony eur. Třeba Ondru Lingra nebo Vencu Jurečku, o které je zájem. Hned za ně potřebujete náhradu a jdete do velkého rizika. Povede se? Nepovede? U obou se spekuluje a já je za průměrné peníze nechci ztratit. Líbí se mi transfery jako Alex Bah, Sor, Zima, Souček, Jurásek, Král. Vyděláte, zajistíte rozpočet, můžete investovat.

Ale nejprve se jako trenér musíte přenést přes fázi zklamání, ne?

Takoví hráči jsou jako diamant, který má svou hodnotu. A na tu hodnotu se dostali díky Slavii. Na to se snažím upozorňovat. Případ Tomáš Souček, který měl nejprve nabídku z Brentfordu na čtyři miliony eur. Hezké, ale povídám: Počkejme půl roku, vyplatí se to. A pak přišel West Ham, se kterým se to řešilo až do půlnoci posledního přestupního dne. Tomáš nám děkoval a byl nejšťastnější na světě, že se nespěchalo. Já sice věděl, jak důležitého hráče ztrácíme, ale mělo to smysl. Pro klub.

Stanislav Tecl a Simona Necidová představili nové dresy pražské Slavie pro sezonu 2023/24.

A vy pak musíte hledat. Proč se vydáváte severskou cestou? Přes Dánsko, Norsko, Švédsko?

Zeširoka: když jsme na konci roku 2017 přišli do Slavie, nastavili jsme strategická místa, která pro nás budou výhodná. Třeba z Francie těžko někoho dostanete do Česka. Ani z Belgie to nejde. Druhá věc: aby hráči vyhovovali stylu Slavie, který je založený na pracovitosti a intenzitě, musíte jinam. Do Skandinávie. Náš skauting tam má spoustu kontaktů a zároveň znají naše nároky.

Jaké jsou?

Udělal jsem soupis vlastností, které by měla naše potenciální posila mít. Na každém postu. Plus finanční stránka.

Poznal bych jako laik, co vlastně chcete?

Neřekl bych, že jste laik, dost možná vidíte víc fotbalů než já. Každopádně je důležité, když si hráče vybíráte, koukat na jeho výkony jinak. Nedívat se na zápas, ale optikou toho, jestli za nás může hrát. A může? Vidím, kolik udělal chyb a kolik věcí by naopak mohl zlepšit. Konkrétně David Jurásek, když přicházel, měl na obránce katastrofální bránění. Ale levačka skvělá, centr, rychlost, perspektiva a herní inteligence, kterou nezměříte čísly. Šli jsme do toho, protože jsme věřili, že se zlepší, a vyplatilo se.

Jenže teď jste bez něj.

Obecně vzato se na ztráty připravujete předem. Celé jaro. Objevíte třeba patnáct zajímavých jmen a kupujete, co je dostupné. Dán Mikkel Kaufmann, vysoký útočník, dobrý hráč ve druhé bundeslize. Teď přestoupil do Unionu Berlín, měl lepší nabídku než od nás. V zimě jsme chtěli stopera německé jednadvacítky Bissecka. Nešlo to platově a on teď podepsal Interu Milán.

Jaké to je, když nemůžete konkurovat?

Je to realita. Když si v Manchesteru City řeknou, že chtějí Haalanda na hrot, koupí si ho. My třeba po odchodu Simona Deliho sháníme levonohého stopera. Nejsou. A teď levého obránce, kterých je ještě méně. Když hledáme nové hráče, říkám tomu pokerování.

Podle karetní hry poker?

Nevíte, co vám zůstane v ruce. Máte omezený rozpočet a ostatním nevidíte do karet. Když si řekne Chelsea, že potřebuje náhradu za záložníka Mounta, který přestoupil do Manchesteru United, nebude se koukat do Slavie. Koupí si frajera za miliardu nebo dvě. My máme úplně jiné možnosti. Uděláme si seznam a pak v něm většinou škrtáme, až jména prořídnou. Je to takové domino, které se v přestupním termínu rychle mění.

Slávistický útočník Václav Jurečka (vlevo) ve velké šanci v přípravném utkání proti Dynamu Drážďany

Umíte si představit, že ještě odejde třeba Václav Jurečka, nejlepší střelec minulé sezony?

Pro mě je nepostradatelný. Musela by přijít nabídka, která se neodmítá. Venca je komplexní hráč, může hrát na hrotu, pod, na křídle. Měl by si svoji pozici užít.

Po přestupu ze Slovácka zprvu neměl místo v sestavě. Pak nasázel dvacet gólů. Překvapil vás?

Vždycky se mi líbila jeho zarputilost, navíc pod trenérem Svědíkem udělal ve Slovácku obrovský progres. Pamatuju si ho ještě z Kolína a Opavy: byl to pracant, ale nemastný neslaný. První sezonu na Slovácku měl rozpačitější, pak vyletěl. U nás se napojil na tým a vycítil, že má důvěru. Pomohlo mu, že nikdy nedostal nic zadarmo. Je zvyklý bojovat s nepřízní osudu.

A vy? Ještě to pro vás není ve Slavii rutina?

Pět a půl roku. Tým se mění, šest nebo sedm hráčů z loňské soupisky už s námi v přípravě znovu není, přicházejí noví. Musíte se tomu přizpůsobovat, ale ambice jsou stejné. Dřív jsme se chtěli někam dostat a překvapit, teď už obhajujeme.

Alex Ferguson, slavný trenér Manchester United, pravidelně občerstvoval svůj realizační tým.

Vidíte, nám teď nově pomáhá analytik Kuba Káš. Taky se něco děje. Motivace nechybí, pořád chceme vyhrávat. U mě osobně se mění to, že s klubem cítím sounáležitost. Ze začátku byla velká touha uspět, hned a za každou cenu. Teď jsou pro mě důležité i jiné věci.

Například?

Za poslední tři roky se filozofie Slavie změnila: musíme si na sebe vydělat. K tomu je důležitý rozvoj klubu, infrastruktura, identita, pospolitost, sounáležitost. Vnímám, že rozvoj klubu je na stejné úrovni jako sportovní úspěch.

Až to vypadá, že svoji roli vnímáte jako poslání?

Jsem se Slavií víc ztotožněný. Chtěl se po nás sportovní úspěch. Stalo se. Chtělo se po nás, abychom udělali Slavii jméno v Evropě. Stalo se. Aktuální pocit souvisí s délkou angažmá a prodloužením smlouvy.

Brankář Slavie Ondřej Kolář se natahuje po střele během přípravného utkání s Dynamem Drážďany

To znamená?

Baví mě rozvoj klubu. Jinými slovy: nedělat pouze nedělní show, ale stát na dlouhodobějších pilířích, získat trvalou identitu. I tohle hrálo roli, když jsme se rozhodovali, jestli ve Slavii zůstat, nebo to zkusit jinde.

Však měl během jara zájem Celtic Glasgow. Zvažoval jste?

To je otázka na Jirku Müllera, mého agenta. Kdyby o mě nějaký klub hodně stál, přiletěl by a vyvinul nějakou aktivitu. Ale platí, že chci zůstat ve Slavii. Mám možnost ovlivňovat sportovní strategii klubu, určovat trendy. Baví mě to.

A pak?

Rozhodně si neumím představit, že bych třeba během měsíce přeskočil a začínal tam z voleje od nuly.

Jako třeba Pep Guardiola po konci v Barceloně, kdy si dal pauzu, protože se cítil vyčerpaný?

S ním se určitě nechci srovnávat. Ale chápu, že když jste v klubu dlouho, potřebujete odstup. Ale za rok může být všechno jinak: viz příběh Juráska, který ještě nedávno hrál druhou ligu v Prostějově. Já mám teď v hlavě jenom Slavii.

To je tedy hlavní motivace?

Dřív byl měřítkem úspěchu titul, dneska je to měřítko širší. To, že se zvedá zájem a prodávají se permanentky, je stejně důležité jako sportovní úspěch. Naším cílem je uspokojit lidi, kteří přijdou na stadion. Oni tomu věnují čas, zaplatí vstupenku, my se jim chceme odměnit vítězstvím a výkonem.

Vždyť je to přece základ.

Ve Slavii chceme, aby fanoušci vždycky věděli, na co jdou. Na nátlakový, aktivní fotbal s určitou mírou rizika. S touhou hrát co nejvíc čistého času. Fanoušci nesmějí odcházet a říkat si, že to byla tragédie, na kterou se nedalo dívat. Druhá část je výsledek, který ve velkém klubu potřebujete.

Takže?

Takže aby Slavia hrála v takovém stylu, na který si fanoušci zvykli. Potěší mě, když mi lidé, kteří fotbal příliš nesledují, řeknou, že derby 3:3 bylo super. To je pro mě víc než filozofie vyhrát za každou cenu.

Tak ještě jinak: umíte se smířit s druhým místem?

Rozhodně ne, ale líp se mi to přijímá, když vidím, jakou budoucnost má klub pro příští sezony, jakou má strategii a vizi. Chceme Slavii kultivovat, udělat z ní velkou značku. Zklamání by bylo větší, kdyby byl tlak na titul za každou cenu.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během generálky na novou sezonu v duelu proti Dynamu Drážďany.

Ale druhá byla Slavia už dvakrát sebou.

Tvrdím, že mužstvo je teď minimálně o padesát procent silnější než před rokem. Je sepjaté, rozmanitější, kvalitnější. I když odešli Olayinka a Jurásek.

Vlastně jste nepokračoval v myšlence, proč se neumíte smířit s druhým místem.

Je rozdíl, jestli skončíte druhý o patnáct bodů nebo kvůli horšímu postavení po základní části. Měli jsme víc gólů než Sparta, lepší skóre i vzájemný zápas, ale rozhodlo postavení po základní fázi. Stačilo uhrát o bod víc. Nekulhali jsme po jedné noze. To mě utvrzuje v přesvědčení, že jdeme dobrým směrem. Prostě jsme měli dobrého soupeře a liga měla šmrnc. Navíc poučení pro klub: na titul nedosáhnete s jakýmkoliv kádrem, konkurence vás nutí ke kvalitě.

Cíle pro novou sezonu jsou?

Nikdy si cíle nedávám. Teď myslím na první kolo s Hradcem. Pak na kvalifikaci o Evropskou ligu. Žene mě dopředu, abych viděl plný a spokojený stadion. Prostě pobavit lidi a dělat dobrý fotbal.