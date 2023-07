Když Lingr zůstane, budeme slavit. Vlček je zpět v pravý čas, řekl kouč Slavie

„Vždyť já chvíli přemýšlel, jestli na zápase bylo vůbec něco negativního,“ řekl Trpišovský. „Kromě řešení některých útočných akcí jsem na nic nepřišel.“

Čili naprostá spokojenost?

Měli jsme výborný vstup do utkání, po čtyřech minutách se nám povedla krásná akce a vedli jsme. Škoda, že jsme nepřidali do přestávky druhou branku, protože příležitostí jsme měli dost. Po hodině hry měl pak Hradec megašanci, kterou jsme naštěstí ustáli. Prostřídali jsme a uklidnil nás až druhý gól Chytila.

Na Hradec jste vyzráli po třech ligových ztrátách. Ulevilo se vám?

Rozdíl byl v rychlém gólu. Obyčejně se týmy proti nám soustředí na defenzivu, co nejdéle chtějí udržet nulu a chodí do brejků. Nám první branka pomohla emočně, zatímco soupeře trochu srazila. Byli jsme dobře nastavení, zahrály nám individuality. I díky tomu byl obraz hry jiný než v předchozích duelech.

Povedený návrat do Edenu po hostování v Pardubicích prožil stoper Tomáš Vlček. Vzadu hrál spolehlivě, navíc byl u obou vstřelených branek. Souhlasíte?

Jednoznačně. Potvrdil, co si o něm myslíme. Z mého pohledu absolvoval ideální cestu pro mladé hráče: nakoukl do áčka, s kterým půl roku trénoval, následně se vyhrál na hostování. Vrátil se ve chvíli, kdy má šanci nastupovat. Někdy hráče semele, když se na hřiště dostane dřív. V momentě, kdy není připravený.

Vlčka jste si z Pardubic stáhli předčasně. Navíc jste s ním prodloužili smlouvu.

Vyhodnotili jsme si, že nastal správný čas. Řešili jsme jen, jestli ho nasadíme ve stoperské trojici zprava, nebo zleva. Nakonec jsme vlevo nechali Tomáše Holeše, který má víc zkušeností. Vlčák má navíc skvělé průnikové přihrávky za obranu, což také ukázal. Potvrdil vydařenou přípravu, až na zbytečnou chybu v závěru byl dominantní.

Další novou tváří v týmu je Mojmír Chytil, který vstřelil gól. Co jste říkal na jeho výkon?

Splnil, co jsme potřebovali. Před tím, než šel na hřiště, jsme měli krátkou pasáž, během které jsme poztráceli spoustu míčů a pustili tak Hradec do hry. Mojma ukázal skvělou hru tělem i timing v soubojích. Určitě naznačil, proč jsme ho brali a co nám může nabídnout. Skvěle hraje zády k bráně, vytváří tlak na obránce, kterým dokáže ze zápasu udělat peklo. Věřím, že z něj vyždímeme ještě víc.

Jak se vám líbil výkon nově složené levé strany?

Takhle z voleje bych řekl, že tam nejlépe zahrál střídající Lukáš Provod. Ale musím se ještě podívat na záznam. Matěj Jurásek s Ivanem Schranzem si často měnili postavení, do druhé půle jsme pak posty protočili úplně. Mnohem nebezpečnější tentokrát byla naše pravá strana, částečně to však bylo způsobené i soupeřem, protože Gabriel hraje v dobrém rozpoložení a těžko se nám přes něj dostávalo. Celkově to nebylo špatné, musíme však spoustu věcí zlepšit. Je jasné, že aby se kluci dostali do formy Davida Juráska nebo Petera Olayinky, kteří odešli, bude ještě trvat.

Hru výrazně oživil také Ondřej Lingr, jenž má přitom od klubu svolení odejít. Není to škoda?

Ode mě svolení nemá! Ale vážně: Ondra hrál skvěle, energicky, přesně tak, jak ho máme rádi. Patřil k nejlepším a doufám, že ve Slavii zůstane. Pokud prodlouží smlouvu, společně to oslavíme.

Mimochodem, už je připravený nastoupit také další útočník Muhamed Tijani, nebo si na Slavii zatím spíš zvyká?

Zvyká si. A dlouho si zvykat bude. Největší problémy má zatím s intenzitou hry, rychle se zahltí. Na druhou stranu: má skvělé záblesky a okamžiky. Příště třeba šanci dostane.

Jak důležité bylo do ligy vstoupit vítězně? Loni se vám to právě proti Hradci nepodařilo.

Tenkrát jsme přitom prohráli po výborném výkonu, jen nám chyběl gól. První výhra je však pro atmosféru samozřejmě důležitá, jde i o nové tváře, které se hned chytí dobrým výkonem. Jsem rád, že je před námi dlouhý týden, hrajeme až o víkendu a můžeme další věci dopilovat. Pořád máme na čem pracovat.