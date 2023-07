Tvrdík také o rozhodčích: Změny vítám. Ať se porážíme na hřišti, nikoli v zákulisí

Necelé tři týdny před startem ligy rezignoval na post předsedy komise sudích Radek Příhoda a nahradil ho Libor Kovařík, do té doby jeho pravá ruka.

„Doufali jsme, že komise personálně ještě posílí, aktuálně jsme spokojenější spíš s trendem než s okamžitou situací,“ uvedl Tvrdík. „Naším cílem – i ve spolupráci s dalšími kluby – byl návrat pana Romana Hrubeše, zakladatele systému VAR a člověka, který měl vysokou odbornou i společenskou prestiž. Věřím, že by dokázal video učinit transparentnějším. Závěr ročníku pro nás totiž v mnoha ohledech nebyl zcela srozumitelný.“

O čem ještě Tvrdík před první výkopem sezony mluvil?

Dále o rozhodčích: „Snad se o nich budeme bavit méně. V příští sezoně se vzhledem k počtu účastníků v pohárech hraje o mnohem víc než v minulém ročníku. I proto bych byl rád, aby byl fotbal s našimi soupeři fér, abychom se poráželi na hřišti, nikoli v zákulisí.“

O technologii pro rozhodčí: „Tlačili jsme na zavedení ofsajd lajny. Byli jsme ochotní se Spartou, Baníkem a Plzní celý systém zafinancovat, což vedení FAČR odmítlo. Technologie přitom v klíčových momentech sezony chyběla a liga se mohla odvíjet jinak. Proto je důležité, že ofsajd lajna je součástí výběrového řízení na nového televizního operátora. Zároveň jsme požadovali, aby byla jednotná místnost VAR, a podle vyjádření pana Fouska by mohla být zavedena dokonce už na jaře. To by bylo fantastické.“

O vztahu s Radkem Příhodou: „Náš vztah byl nejdřív vynikající, ale později horší. V první etapě jeho působení jsme měli dobrý pocit a rozuměli všemu, co komise dělá, posledních šest měsíců však vypadalo jinak. Chyběla nám konzistence při rozhodování, stejně tak dostatečná komunikace. Radkovu rezignaci chápu, já bych šéfa rozhodčích dělat nechtěl, tlak musel být enormní. Je dobře, že s nástupem Libora Kovaříka zůstane zachována kontinuita, zároveň věřím, že další experti přinesou do komise i víc oponentních názorů, dosud bylo složení dost jednobarevné.“

O ambicích Slavie: „Do sezony vstupujeme s pokorou. Doba, kdy jsme vyhlašovali velké cíle, minula. Jsme realisté, fotbalem se chceme bavit, víme také, že potřebujeme hráče prodávat. Chceme si příští rok znovu zahrát kvalifikaci o Ligu mistrů, kam jdou první dva týmy z ligy. Vedle toho bych v Edenu rád viděl další trofej. Spartě chceme zkomplikovat cestu za obhajobou.“

O cílech do Evropy: „V poslední sezoně naše výkony v pohárech provázelo zklamání. Minimem je pro nás skupina Konferenční ligy, ale rádi bychom na Slavii vrátili Evropskou ligu. Soutěž, do které podle mého názoru náš klub patří.“

O prodeji Davida Juráska: „Složitý proces. Trval šest týdnů a zapojilo se do něj devět klubů z nejlepších soutěží. I ve srovnání s předchozími obchody to byl extrém, jsme však rádi, že takový zájem o naše hráče evidujeme. Bojovali jsme o co nejvýhodnější podmínky pro klub a logicky i pro Davida. Podobný přestup je pro celou Slavii skvělá reklama.“

O dalších nabídkách: „Nabídky chodí i na druhého Juráska. Aktuálně se pohybují okolo osmi milionů euro v základní přestupové částce, my však věříme, že Matěj, jeden z našich odchovanců, má mnohem větší potenciál. Nepředpokládáme, že bychom na další odchody našich důležitých hráčů přistoupili. Výjimkou může být jen Ondra Lingr, kterému za rok končí smlouva a má svolení přestoupit, když dorazí adekvátní nabídka. Zahraniční zájemci se vyptávají také na Václava Jurečku.“

O příchodech: „Až na jedinou výjimku se nám podařilo vše, co jsme si vytyčili. Věřím, že všichni nováčci nám pomůžou a pro Slavii budou přínosem. Ať už hned, nebo po kratší adaptaci. Máme silný tým.“

O smlouvě pro Bořila: „Nevěřili jsme, že se po složité operaci ještě dokáže vrátit do formy, aby mohl ve Slavii nastupovat. On však poslední čtyři měsíce předváděl skvělé výkony a minimálně jako střídající se na hřiště reálně může podívat. Současně je pro nás nesmírně důležitý jako lídr. Jsme rádi, že jsme prodloužili vzájemnou spolupráci.“

O béčku ve třetí lize: „Cílem je okamžitý návrat do druhé ligy. Novým trenérem je David Střihavka, zároveň se s B-týmem připravuje Milan Škoda, klubová legenda. Čeká na případný zájem z ligového klubu, od nás má nabídku, aby byl kapitánem našeho béčka a zároveň hrajícím asistentem.“