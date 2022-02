Bál se konce kariéry, ale teď Bořil doufá: Není důvod, proč bych nemohl hrát dál

Když se loni v říjnu po prohraném derby musel omluvit z následného reprezentačního srazu, vyhlídky byly značně nejisté, spíš skeptické. Bude Bořil ještě někdy hrát fotbal na vrcholové úrovni?

„Diagnóza zněla poškození chrupavky čtvrtého stupně a odchylka osy od kolena,“ řekl Bořil pro slávistický web.

Artróza čtvrtého stupně je největším, nejrozvinutějším poškozením chrupavky kolenního kloubu. Při tomto stavu se pacientům dává zpravidla kloubní náhrada.

Než se Bořil rozjel do Mnichova za vyhlášeným ortopedem Stefanem Hinterwimmerem, zkusila se konzervativní léčba čili jestli to spraví klid a další procedury bez operace. Nepomohlo to.

Proto v minulých dnech podstoupil zákrok u specialisty v Německu.

„Po uvážení všech možností a všech konzultacích jsem dostal možnost navštívit profesora Stefana Hinterwimmera, který je kapacitou v oboru sportovní ortopedie. V Německu na mnichovské klinice mi operovali chrupavku pravého kolene a provedli částečnou osteotomii, protětí kosti,“ poznamenal Bořil.

Jan Bořil vytížení v lize za posledních 10 let ročník 2012/2013 - 29 zápasů (Boleslav) ročník 2013/2014 - 25 zápasů (Boleslav) ročník 2014/2015 - 29 zápasů (Boleslav) ročník 2015/2016 - 26 zápasů (Boleslav/Slavia) ročník 2016/2017 - 24 zápasů (Slavia) ročník 2017/2018 - 26 zápasů (Slavia) ročník 2018/2019 - 29 zápasů (Slavia) ročník 2019/2020 - 28 zápasů (Slavia) ročník 2020/2021 - 27 zápasů (Slavia) ročník 2021/2022 - 5 zápasů (Slavia) Poznámka: v evropských pohárech včetně kvalifikací za tu dobu nastoupil k 57 zápasům, v reprezentaci k 27 utkáním.

„U nás tahle operace v takovém rozsahu není moc běžná. Hodně lidí mi říkalo, že to buď půjde, nebo ne. Že návrat k fotbalu je padesát na padesát,“ podotkl Bořil.

„Profesor Hinterwimmer s tím má velké zkušenosti, dělá převážně sportovce a ví přesně, co si může dovolit. Řekl mi před operací i po ní, že nevidí žádný důvod, proč bych nemohl hrát fotbal dál.“

To jsou pro jedenatřicetiletého levého obránce povzbudivá slova. „Prognózy nebyly vůbec dobré, ale operace mu dala velkou naději, že se ještě k fotbalu vrátí,“ poznamenal slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Je momentálně v rekonvalescenci po operaci v Německu, kde mají kluci špičkový servis. Operace dopadla nadmíru dobře. Zhruba za čtyři měsíce by mohl začít s běháním. Ale každý hráč to má individuální. Jestli všechno půjde podle plánu, do šesti sedmi měsíců bude u týmu.“

Na jarní část sezony tak svého kapitána ještě mít nebude. Když sezona skončí, Bořil teprve bude moci začít s běžeckým tréninkem.

„V nejbližším období mě čeká rekonvalescence a následná rehabilitace. Podle pana profesora operace dopadla dobře a za čtyři měsíce můžu začít běhat,“ zdůraznil Bořil.

Naposledy běhal loni 3. října na stadionu na Letné, po závěrečném hvizdu ještě dostal žlutou kartu, když se v emocích pošťuchoval se slavícími sparťanskými protivníky. V dalších dnech podstoupil vyšetření v nemocnici, které nedopadlo dobře.

Poškozená chrupavka je pro fotbalistu jedno z nejhorších zranění, horší než přetržený zkřížený vaz v koleni. Po plastice a přibližně za rok, možná i dříve, jste zpátky na hřišti. To potíže s chrupavkou mohou přinést konec kariéry.

Pro Bořila by to byla sportovní tragédie. Poslední rok dva byl na vrcholu.

Ve Slavii je kapitánem, v reprezentaci patřil do základní sestavy. Když byl zdravý, hrál všechno. Jeho styl byl hodně založený na fyzickém projevu, kontaktech, soubojích, běhání. A právě velká zátěž v posledních dvou třech letech se nejspíše na současných potížích projevila.

Se zraněním kolene se potýkal delší dobu, už od loňského červnového mistrovství Evropy. I proto dlouho netrénoval, první zápas absolvoval až 22. srpna proti Baníku. Následně odehrál odvetu play off Evropské ligy v Polsku proti Legii Varšava.

Pak však musel vynechat ligový duel v Karviné i zářijový reprezentační sraz a s tím spojené kvalifikační zápasy s Běloruskem a v Belgii, aby si bolavé koleno odpočinulo.

Od poloviny září naskočil do čtyř ligových zápasů, v Evropské lize proti Unionu Berlín a na Feyenoordu nehrál. I to ukazovalo, že zranění nesnese zátěž dvou utkání v týdnu. Od derby na Spartě 3. října do míče nekopl.

Celkem šest zápasů v současném ročníku. Přitom v minulé sezoně odehrál pětapadesát utkání za klub a národní mužstvo.

Na pozici levého obránce ho ve zbytku podzimu nahradil Oscar Dorley a vedl si velmi dobře až do závěrečného duelu v Ostravě. Krátce po půli se kopačkou ohnal proti Juroškovi a zasáhl ho do rozkroku. Disciplinární komise mu dala trest na tři utkání.

V zimní přípravě tak kouč Trpišovský na pozici levého obránce zkoušel Srdjana Plavšiče a je z toho terno: „Momentálně je skvělý, velice produktivní. V těch zápasech byl možná náš nejlepší hráč.“

Slavia zároveň touží z Mladé Boleslavi získat na post levého beka jedenadvacetiletého Davida Juráska, který byl jedním z objevů podzimu.