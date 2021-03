Naštvaný Bořil si vzal slovo v kabině. Druhá půle je velká výstraha, řekl

Bořil byl jediným domácím hráčem, kterého trenér Jindřich Trpišovský pochválil za individuální výkon. Jinak kouč navzdory získaným třem bodům nejásal, spíš kritizoval.

A jeho kapitán to viděl stejně.

„První poločas byl přitom výborný, dominovali jsme, ale druhý? Jako bychom úplně vypadli z koncentrace. Málem nás to potrestalo, takže mám smíšené pocity. Zaplaťpánbůh jsme to zvládli, tři body jsou doma, ale ta druhá půle je velká výstraha,“ prohlásil Bořil.



Po utkání jste si vzal slovo v kabině a důrazně jste ostatním dal najevo, že takhle příště ne. Co konkrétně vám vadilo?

V druhé půli jsme bylo hrozně moc ztrát, nikdo se moc nenabízel, nehráli jsme kombinačně, to mě štvalo. Taky nás vždy zdobila nula vzadu, to se nepodařilo, k tomu ten zmíněný týmový projev... Mě i další kluky to naštvalo, takže jsem si vzal slovo, musel jsem to říct.



Velmi naštvaný jste byl i po tutovce Tetoura z posledních sekund nastavení.

Měli jsme balon na noze, byli jsme u jejich rohového praporku. Místo toho, abychom tam udělali roh, faul, aut, tak to kopli dopředu a šli do takové šance. Tetour byl ve středu hřiště úplně volný, naštěstí zakončil vedle.



Do druhé půle jste vstoupili vlažně, záhy jste inkasovali. Čím to?

Těžko říct. V kabině jsme si říkali, že musíme hrát pořád stejně, dát prvních pět deset minut pozor. A to se nám nepodařilo. Baník zatlačil, neměli jsme druhé balony a tím to všechno vznikalo.

Přitom jste hráli proti deseti. Fillo dostal červenou už ve třetí minutě po souboji s vámi, jak to bylo?

Byli jsme u sebe a on z ničeho nic mi rukou nebo loktem dal přímo do obličeje. Faul na červenou, jednoznačně. Nevím, proč to udělal.

V té první půli jste dominovali, vy osobně jste hrál skoro křídlo. Vyplynulo to ze situace, nebo jste měl takové pokyny?

Všechno dohromady. Trenéři po mně chtějí, abych dostával dopředu, abych podporoval útok. Červenou kartou to bylo ještě umocněné, měl jsem víc prostoru a chyběl tomu jen gól. První půle z naší strany dobrá, měli jsme několik šancí a kdybych i já nebo další kluci proměnili, nebyl by druhý poločas takový, jaký byl.