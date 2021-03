Řešení situací tristní, druhá půle katastrofální. Trpišovský se i po výhře mračil

Přitom od začátku hrálo všechno pro Slavii.

Po třech minutách stupidní atak hostujícího Filla na Bořila a červená karta.

Po sedmi minutách krásný gól Masopusta.

Po půlhodině zkrat Ndefeho, za jehož ruku ve vápně sudí odpískal penaltu, z níž Stanciu zvýšil na 2:0. Co by chtěl mistr víc...

„Nehráli jsme dobře,“ prohlásil Trpišovský. „Baník se v deseti rval, hrál skvěle a v poslední minutě mohl vyrovnat. Nevyhrál lepší tým.“

Co se s vámi po přestávce stalo?

Sám teď nevím, neumím si to vysvětlit. Říkali jsme si, že do druhé půle musíme dobře vstoupit. V prvním poločase jsme nedali tři čtyři šance a i když byl Baník v deseti, zdaleka nebylo rozhodnuto.

Hráči si řekli: vedeme dva nula, soupeř je v deseti. Nemohlo to tak být?

Pořád se mi to honí hlavou... O půli jsme si v kabině říkali, že Baník to určitě nevzdá, že musíme být koncentrovaní, že může přijít moment jako ten roh, co přišel...

A nepomohla ani střídání.

Po prostřídání náš výkon nebyl dobrý. Velká spousta špatných individuálních výkonů, jen Bořil odehrál skvělé utkání, ale nikdo se mu nepřiblížil. Baník tvrdě pracoval, nevzdal se do poslední chvíle a každý roh, standardka může skončit gólem. Nechtěli jsme to podcenit, ale ve středu hřiště se nám absolutně nedařilo držet míč. Baník tam byl o krok dřív, sbíral balony a chodil rychle nahoru.

Soupeře jste třetím gólem nedorazili, on naopak snížil. Mohli hráči znejistět?

V takovém zápase musíte přidat třetí gól, proto jsme byli nervózní. Bavili jsme se o tom, že máme dobře připravené hřiště, že budeme mít hodně střel, tak ať trefujeme bránu. Ale my ji několikrát překopli. Po jejich gólu jsme nebyli schopní udržet balon. Náš výkon měl sestupnou tendenci. Řešení některých akcí bylo úplně tristní, centry z nepřipravených pozic, zbytečné střely z pětadvaceti metrů. Druhý poločas byl katastrofální.

Jak vám bylo ve třetí minutě nastavení, když se hosté po rychlém autu řítili do vyložené šance?

Bylo jasné, že to je poslední akce zápasu. My z nich na jaře dostali už dva góly. Říkal jsem si, že je to trest za ten náš přístup. Měli jsme obrovské štěstí.

Nasadil jste náhradní stoperskou dvojici Deli - Kačaraba. Jak si podle vás vedli?

Odehráli slušný zápas. Simon dal několik velice dobrých průnikových přihrávek mezi řady, dostal nás do několika zajímavých pozic. Připravovali jsme se na něco, ale pak hrál Baník bez útočníka. Potom se nahoru vrátil Šašinka, svedli s ním řadu běžeckých soubojů. Na to, že spolu hráli poprvé, výkon nebyl špatný, ale bylo vidět, že si na sebe v některých situacích zvykají. Hodně nám chyběl Kúdela ohledně organizace hry a rozehrávky. Pod tlakem jsme hrozně míčů zbytečně nakopávali.

Máte radost aspoň z Masopusta, který v poslední době byl v lize jen náhradníkem, dnes dostal šanci v základní sestavě a dal krásný gól?

Lukáš byl na podzim pro nás klíčovým hráčem, hodně nám pomohl, patřil k nejlepším. Pak přišel na pravou stranu Alex Bah, Lukáš si zase prošel zraněními, ale teď už je stoprocentně v pořádku. Jsem za něj rád, má kvalitu, v zakončení ji ukázal, měl i pár dalších zajímavých momentů.

V posledních dnech se vám zranili Traoré, Beran i Ševčík, do toho potíže s covidem. Jak na tom je mužstvo po zdravotní stránce před čtvrtečním osmifinále Evropské ligy proti Rangers?

Všichni byli negativní a doufáme, že se do čtvrtka nic neobjeví. Máme dost hráčů zdravotně mimo, někteří nejsou na soupisce pro Evropu, takže máme omezený výběr. Doufáme, že se nám nic nepřihodí.

A ti zranění?

Beran měl jen krevní výron ve svalu, klasický koňar. Během týdne bude fit. U Ševčíka je to bohužel vážnější, dostal úder na koleno, podle odhadů až měsíc mimo. U Traorého to bude podobné, má svalové zranění zhruba na tři týdny.

Rangers si o víkendu už zajistili skotský titul. Co to pro souboj s vámi znamená?

Neumím odhadnout. Měli obrovský náskok, že by se na nás i tak chystali s největší vážností. Nic to nemění, na čtvrtek to nebude mít vliv. Jsou po dlouhé době takhle daleko, bude to pro ně zápas roku.