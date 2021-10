Bořilova sportovní tragédie: operace, dlouhá léčba a nejisté vyhlídky

V neděli odehrál derby na Spartě, po závěrečném hvizdu ještě dostal žlutou kartu, když se v emocích pošťuchoval se slavícími protivníky.

V pondělí však místo na reprezentační sraz musel na vyšetření do nemocnice, které pro něj nedopadlo dobře.

„Musí podstoupit operaci poškozené chrupavky kolenního kloubu a následně ho čeká dlouhá rekonvalescence,“ řekl slávistický mluvčí Michal Býček.

„Je to sportovní tragédie,“ píše se na klubovém webu.

Poškozená chrupavka je pro fotbalistu nepříjemné zranění. Snad i horší, než přetržený zkřížený vaz v koleni. Ten vám nahradí plastika a přibližně za rok, možná i dřív, jste zpátky na hřišti.

Jan Bořil a vytížení ROČNÍK 2020/2022 Slavia

27 zápasů ve Fortuna lize

11 zápasů v Evropské lize

3 zápasy v Mol Cupu

2 zápasy v předkole Ligy mistrů Česko

4 zápasy na na Euru

3 zápasy v Lize národů

3 v kvalifikaci MS

2 zápasy v přípravě Celkem 55 zápasů ROČNÍK 2021/2022 Slavia

5 zápasů ve Fortuna lize

1 zápas v kvalifikaci EL Celkem šest zápasů

Potíže s chrupavkou mohou být nečitelné, vyhlídky nejasné.

Kdysi se během angažmá ve Spartě snažil vrátit do hry dlouholetý reprezentační obránce Tomáše Ujfaluši, ale musel kariéru ukončit.

Své by mohl vyprávět Václav Kadlec, který v profesionálním fotbale skončil v sedmadvaceti. Po roce a půl se v Mladé Boleslavi pokouší o návrat. Nebo Václav Pilař, který se však po letech trablů dostal zpátky do své reprezentační formy. Ovšem zatížení musí rozumně dávkovat.

Nelze předvídat, jak to bude s Bořilem, kterému bude v lednu příštího roku jedenatřicet.

Ve Slavii je kapitánem, v reprezentaci patří do základní sestavy. Když je zdravý, hraje všechno. Navíc jeho styl je hodně založený na fyzické projevu, kontaktech, soubojích, běhání. A právě velká zátěž v posledních dvou třech letech se nejspíš na současných potížích projevila.

„Hrozně mě to mrzí, je to skvělej kluk, skvělej kapitán a bude nám hodně chybět. Rád bych mu popřál brzké uzdravení,“ vzkázal mu spoluhráč ze Slavie a nováček v reprezentaci Jan Kuchta.



Se zraněním kolene se potýká delší dobu, už od červnového mistrovství Evropy.

„Honza si přivezl problém z nároďáku. Měl doporučenou dlouhou pauzu, po ní šel do prvního tréninku a znovu se vrátil do stavu, kde byl předtím. Je to dlouhodobý problém z Eura. Čeká se na zlepšení stavu, který by ho pustil do tréninku,“ poznamenal slávistický trenér Jindřich Trpišovský během července.

Bořil dlouho trénovat nemohl, první zápas absolvoval až 22. srpna proti Baníku. Následně odehrál odvetu play off Evropské ligy v Polsku proti Legii Varšava.

Pak však musel vynechat ligový duel v Karviné i zářijový reprezentační sraz a s tím spojení kvalifikační zápasy s Běloruskem a v Belgii, aby si bolavé koleno odpočinulo.

Od poloviny září naskočil do čtyř ligových zápasů, v Evropské lize proti Unionu Berlín a na Feyenoordu nehrál. I to ukazuje, že zranění nesnese zátěž dvou utkání v týdnu.

V létě mohl odejít do zahraničí, ale nabídku PAOK Soluň odmítl. „Přišla i konkrétní nabídka. Ale po konzultaci s bossem, tedy s panem Tvrdíkem, jsme se rozhodli, že tady ještě zůstanu,“ říkal Bořil před pohárovým zápasem ve Varšavě.

„Po strategické dohodě cítíme, že ho tým potřebuje. Sice by si přestup za své výkony a za služby, které pro Slavii odvedl, zasloužil, ale naše debata vyústila v to, že zůstane,“ podotkl kouč Trpišovský.

Jenže ve zbytku podzimu ho i tak kouč k dispozici mít nebude.

I pro Slavii představuje Bořilovo zranění problém. Jednak je oporou, za druhé má tým spoustu zraněných. Vedle krajního beka přibyli na marodku další reprezentanti Lukáš Masopust a Petr Ševčík. Oba léčili zdravotní potíže během léta a znovu si je obnovili.

Delší dobu nemohou nastupovat brankář Ondřej Kolář, obránci Ondřej Kúdela, Taras Kačaraba, Ladislav Takács, nehraje ani záložník Jakub Hromada. Dlouhodobě mimo jsou kvůli přetrženým zkříženým vazům v koleně David Hovorka s Lukášem Provodem.

Teprve o víkendu se do hry vrátil Peter Olayinka, celý srpen i září léčil zranění kotníku Srdjan Plavšič. Oba už v neděli nastoupili do derby.