Poprvé pod Šilhavým, za Česko po roce. Nemáme se za co stydět, řekl Bořil

Zapojil se do akce, na jejímž konci skóroval Patrik Schick. Fotbalová reprezentace se však z vedení neradovala dlouho, domácí Kosovo vzápětí srovnalo a po přestávce dokonalo obrat.

„Měli jsme vyložené šance, které jsme neproměnili. To rozhodlo,“ tvrdil osmadvacetiletý levý obránce.

ZNÁMKY Hodnoťte fotbalisty po prohře v Kosovu

Za národní mužstvo nastoupil po roce, tenkrát v září 2018 byl u porážky v Lize národů proti Ukrajině (1:2) a u debaklu v přípravě v Rusku (1:5). To bylo ještě za trenéra Karla Jarolíma.

Nový kouč Šilhavý ho pak na podzim už nepovolal, do národní mužstva se slávistický bek vrátil až letos v červnu. Ve vítězných kvalifikačních duelech proti Bulharsku a Černé Hoře seděl na lavičce, v sobotu v Prištině už byl v základní sestavě.

Šilhavý vsadil na Slavii, na její hráče, kteří jsou ve formě. Na jejich pohodu po postupu do Ligy mistrů.

„Že to je pro mě teď nepříjemné? To bych neřekl, za tu porážku přece sám nemůžu. Za to můžeme všichni. Kdybychom proměnili šance... To Rusko bych sem netahal,“ podotkl Bořil.

Kouč Šilhavý překvapivě nechal na lavičce Filipa Nováka, kterého od svého nástupu loni v říjnu nasadil do všech zápasů. Jeho nástupce Bořil v Prištině neodehrál špatný zápas.

„Dostali jsme hrozně hloupé a smolné góly. První po odrazu, druhý po rohu, když jsme nezachytili náběh na velké vápno,“ líčil. „Z rohu nemůžeme takhle dostat gól, to si musíme pohlídat. Je to chyba nás všech.“

Je to především promarněná příležitost. Kosovo byl soupeř, který nebyl nad síly Čechů. Ti hrubě zaváhali, otázkou je, jestli v kvalifikaci o Euro 2020 osudově.

„Přijeli jsme sem pro tři body. Že to bude těžké, to jsme věděli. Musíme se oklepat a jí dál. A vyhrát v Černé Hoře.“

Kosovo se zdá být nejvážnějším soupeřem Čechů v boji o druhou postupovou příčku ze skupiny, suverénní Anglie si zatím hraje vlastní soutěž.

„Chtěli jsme aspoň bod, aby nás Kosovo nepřeskočilo,“ povzdechl si Bořil.

Stalo se, Kosovo, které bylo do skupiny A nalosováno až z pátého výkonnostního koše, je dva body před Českem.

V úterý se pořadí může změnit. Kosovo se představí v Anglii, kde by za „normálních okolností“ bodovat nemělo. Češi však musí vyhrát v Podgorici proti domácí Černé Hoře.

Nezvládnutým zápasem v Kosovu se dostali pod tlak.

„Pod tlakem jsme každý zápas. A nemyslím si, že bychom se za něco měli stydět. Hrálo se nahoru dolů, my měli víc příležitostí, ale góly jsme nedali a soupeř nás potrestal.“