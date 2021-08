Oscar na Oscara. Na Bořilově místě září, učil se i od hvězd Marcela a Daviese

Šikovný liberijský záložník se zasunul do obranné linie už ke konci minulého ročníku, na téhle pozici začal i sezonu novou.

„Neřekl bych, že tam je z naší nouze, i když nám nedorazil jeden hráč ze zahraničí, kterého jsme na tento post dělali. Možná z nouze pro něj. Přišel jako střední záložník, šestka, osmička. Ale už na začátku, po pár měsících, mi bylo jasné, že v našem stylu hry bude hodně limitovaný, že nevidím moc šancí, aby se prosadil přes středové hráče,“ vzpomíná kouč sešívaných na Oscarův nástup po působení v Liberci.

Ve Slavii hraje třiadvacetiletý Oscar Dorley Murphy od ledna 2020, zvládl 34 ligových zápasů, 24 z nich v základní sestavě. „Když nastupoval v záloze, bylo to střídavě oblačno, špatně se tam orientoval. Hodně ho limitovala hra jednou nohou ve středu hřiště,“ připomíná Trpišovský.

„Na některých trénincích chodil hrát ve druhé sestavě křídlo, takže jsme se pak rozhodli, že ho naučíme i bránit, protože má všechny předpoklady pro defenzivu.“

Ne všichni s trenérem Slavie hned souzněli. Ani odchovanec liberijského Clubu Breweries tomu zpočátku nevěřil. „Já říkal, že mi připomíná Marcela z Realu a Daviese z Bayernu, že je jim hodně podobný. On se smál a všichni se smáli, já to ovšem viděl od začátku. Všechny dispozice na to má. Přeorientovat se ze středu hřiště na kraj je hrozně těžké, ale on byl strašně učenlivý, chytrý. Po čase mi řekl, že si nechal stáhnout zápasy těch dvou hráčů a díval se na ně pořád dokola,“ nadchlo Trpišovského, jak slávistické číslo 19 se svou novou šancí naložilo.

Jen 174 centimetrů vysoký hráč, jehož pro český fotbal získal Liberec v zimě 2018 z litevského FK Trakai, nasbíral v nové sezoně asistence už tři, i ve Zlíně připravil vítězný gól.

„První dva letošní výkony měl špičkové, ale už loni hrál výborně. V Evropské lize uhlídal proti Arsenalu Saku, což se podařilo jen málokomu. Oscar je neskutečně komplexní hráč. Jediná věc je, že dává málo gólů. Potřebujeme, abych jich střílel víc, aby se víc dostával do vápna, protože to mu zatím není vlastní.“

I tak je oblíbencem fanoušků. A Trpišovský ví proč. „Hrozně hezky se na něj dívá. Minule po zápase ve Zlíně o něm Ibra Traoré říkal, že to je tanec s míčem. Že když ho vidí, musí se někdy smát, jak jsou pro něj těžké situace jednoduché. Hraje účelně a ještě k tomu líbivě.“

Jak zatancuje v předkole Ligy mistrů s maďarským Ferencvárosem?