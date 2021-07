Bořil ani netrénuje, přiznal Trpišovský. Jaké plány má s Krmenčíkem a stopery?

O čem po zápase, kterým natáhl rekordní sérii ligové neporazitelnost na 48 utkání, ještě mluvil?

O vstupu do sezony: „Formujeme se za pochodu. Vstup je dobrý, dva zápasy venku, šest bodů, výkon v Teplicích byl ještě lepší než ve Zlíně, i když tam nebyl úplně špatný. Dneska byl o stupeň lepší. Zápas měl velké tempo i nasazení. Změn jsme udělali hodně, někteří hráči jsou nerozehraní, což bylo vidět, některým těch třicet minut, co dostali, pomůže. Ševčík šel od začátku, Olayinka poprvé po zranění, Sima taky. Někteří jsou mimo, do toho Kúdela, který v pohárech hrát nesmí, takže jsme udělali změnu na stoperské dvojici. Spokojenost s body, s některými individuálními výkony, trošku nás trápí aktuální stav hráčů, kteří jsou pro nás důležití, ať už ohledně zdraví nebo rozehranosti.“

O absencích: „Honza Bořil si dovezl problém z nároďáku, ještě ani netrénoval. Měl doporučenou dlouhou pauzu, po ní šel do prvního tréninku a pak se vrátil do stavu, ve kterém byl. Problém je z Eura, momentálně netrénuje a těžko říct, kdy bude k dispozici. Ani nejsou žádné predikce, kdy by měl začít. Ani neběhá, je v klidovém režimu s medikamenty. Michael Krmenčík ve čtvrtek absolvoval první trénink s týmem, na víkend jsme zvolili variantu, že bude mít dva těžké tréninky a regeneraci než nějaký krátký start v Teplicích. Začíná od nuly, po Euru měl pauzu v Bruggách a přijel s lehčím zraněním. Má za sebou týden trénování. Chybí mu zápasová kondice. U Honzy Kuchty uvidíme. Ve čtvrtek měl zdravotní problém, kvůli kterému se musel večer odpojit od týmu na hotelu, vyšetření vypadala líp, záleží, co udělá zátěž. Myslím, že pauza dlouhá nebude, do týdne bude zpátky.“

O hattricku Schranze: „Zamotal mi hlavu hodně. Potvrdil velice dobrou hru ze Zlína i jeho počínání od začátku přípravy. Předvedl skvělý výkon, nejen v koncovce. Kdyby si všichni počínali v koncovce jako on dnes, mohlo být gólů víc a utkání by bylo klidnější. Můžeme s ním počítat na jeden z ofenzivních postů v sestavě, ať v základní nebo případně na dostřídání. Rychle se adaptuje. Je trošku odlišný typ křídla, než jaká máme. Ve 2. půli hrál velice dobře na hrotové pozici, ve Zlíně podhrot. Výhoda a deviza pro nás i pro něj je, že může nastoupit na všech čtyřech ofenzivních postech.“

O stoperské dvojici Kačaraba – Zima: „Taras to odehrál naprosto fantasticky. Kdo si udělá rozbor výkonu ve Zlíně, tak byl neskutečný. Jak v defenzivě, tak hlavně ofenzivě, kde předvedl čtyři momenty v práci s míčem, které se u stopera jen tak nevidí. I v Teplicích jsem s ním byl spokojený až na některé souboje v 1. půli. Vždycky je lepší ze stoperské dvojice. V Teplicích se vrátil Zima, ale ne v rozpoložení, v jakém končil ligu. Což bylo vidět i na tréninku a v přípravě. Dělal věci, které v minulosti nedělal. Na druhou stranu má velké zkušenosti z loňska s Evropou. Momentálně počítáme s touhle dvojicí. Samozřejmě trošku v hlavě máme Holeše, který není úplně v kondici. Sám říkal, že se necítí hrát od začátku, spíš naskočit do rozehraného utkání. Uvidíme, jaký bude zdravotní stav zbytku hráčů, jestli budeme mít z čeho vybírat ve středu hřiště. Holeš může být varianta na stopera. Ale Taras předvedl dva skvělé výkony, uklidnil se, zvykl si na styl hry. Někteří lidi byli skeptičtí, ale on si musel zvyknout, přechod byl obrovský. Navíc tady byl na půlroční hostování, což měl v hlavě. Není to jednoduché pro hráče, když ví, že v každém zápase hraje o budoucnost, jestli zůstane. Momentálně je Kačaraba volba číslo 1 na stopera. O Zimovi jsme přesvědčení, že to zvládne. Loni zvládl těžší a vypjatější zápasy. Na 99 procent nastoupí oni.“

O Ferencvárosi: „Je to hodně fotbalový a velice silný tým, nikdo neodešel, naopak přišly tři velké posily na ofenzivní posty. Ferencváros vládne maďarské lize, loni prošel všemi předkoly do základní skupiny Ligy mistrů, kde hrál skvělé zápasy. Ve dvou duelech předkola s Vilniusem kvalitu potvrdil, byl jednoznačně lepší. A druhé utkání už odehrál na údržbu. Tým je nabitý směrem dopředu, mají některé maďarské reprezentanty. A šířka kádru je podobná jako u nás, není jen přesně daná základní jedenáctka, loni dost hráčů rotovalo.“

O návratu diváků: „Kluci byli na prvním zápase Ferencvárose s Vilniusem na jeho stadionu a říkali, že atmosféra byla skvělá. To samé u nás ve Zlíně a v Teplicích. Někteří noví hráči i cizinci byli vyvalení, třeba Bah, kolik na Stínadla přijelo fanoušků Slavie. Nejsou na to zvyklí, přišli, když byly prázdné stadiony. Já si to strašně užívám. V Teplicích jsme hráli na přelomu února a března bez diváků, fotbal je potom divný. Dneska jsem se v některých momentech neslyšel s hráči na hřišti. Mám v sobě úplně jiné emoce a prožitek ze zápasů z Teplic a Zlína, než co bylo předtím. Je vidět, že lidi měli velkou pauzu a fandí. Jako když vás polije živou vodou. Zápasy mají najednou větší intenzitu a zápal. Pevně doufám, že už nikdo nebude šílet, sahat do sportu a zakazovat lidem chodit na stadion. Sport je vždycky jeden z posledních, na který se dostane. Minimálně ať je pro očkované a otestované. Buďme rádi za každého fanouška. Zkusme je dostat na stadiony, než jim to zakazovat. Těším se na plné stadiony, na maximální kapacitu. Hlavně ať už do toho nikdo nesahá.“