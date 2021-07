Jubileum i hattrick, snový Schranzův večer. Zapadl jsem výborně, řekl hrdina

„Věřím, že já osobně i tým jsme se dobře naladili na Ferencváros,“ zmínil slovenský záložník nadcházející bitvu v kvalifikaci o Ligu mistrů. Slavia páteční partii v Teplicích díky jeho zásahům zvládla 3:1.

Jak vám je po těle?

Vstup je úžasný, osobně se z toho velmi raduji, ale zároveň jsme všichni velmi šťastní, že jsme navázali na první ligový zápas. Další tři body jsou doma a teď nás čeká těžký Ferencváros.

A jak těžký byl duel v Teplicích?

Velmi. Vstup do ligy je hodně důležitý a zvlášť pro nás, když jsme neměli možnost se poznat a sehrát. Jsem vděčný týmu, jak jsme k tomu přistoupili. A že si odvážíme další tři body z venku. Pomohl nám gól do šatny chvíli po vyrovnání Teplic. Uklidnil nás a nakopl.

Co jste si říkal, když jste za stavu 2:1 neproměnil tutovku? Teplice pak hrozily.

Byl jsem smutný a na sebe naštvaný, ta šance byla čistá a mohl jsem tým uklidnit dříve. Možná nás to mohlo stát body. Jsem rád, že přišla ještě jedna příležitost a tu se mi podařilo proměnit.

Před příchodem do Slavie z Jablonce jste několikrát dal dva góly, neříkal jste si, že hattrick je pro vás zakletý?

Já ho nedal ani na Slovensku, je můj první mezi dospělými. Jak už jsem říkal, v Teplicích jsem byl na sebe nejdřív naštvaný, že jsem výbornou přihrávku od Masopusta nevyužil. Nakonec jsem to prolomil. V každém zápase se snažím odvést maximum a dát co nejvíc gólů, a když se to podaří takhle, je to skvělé.

Dvakrát jste míč poslal nad brankáře Grigara. Byl to předem plánovaný záměr?

V gólových situacích si ani nevybavuji nějaké rady, jak na brankáře. Rozhoduji se podle instinktu, v okamžiku, když tu situaci vidím.

Dvakrát vám gól připravil Oscar. Bude váš dvorní nahrávač?

Hrál fantasticky, centry má neskutečné, góly mi úžasně připravil, měl jsem pozici jednoduchou. Děkuju mu!

Jak jste do Slavie zapadl?

Výborně. Je tady skvělé prostředí, výborný realizační tým, fantastičtí spoluhráči. Všechno proběhlo v pohodě už díky tomu, že v Česku nějaký čas hraji. Adaptace proběhla a ještě probíhá rychle a věřím, že to bude čím dál lepší.

Vyhovoval vám post na pravém kraji zálohy? V Jablonci jste hrál spíš v útoku nebo podhrot.

Podařilo se mi dát tři góly, nemůžu si stěžovat. Hraju tam, kde mě trenéři potřebují, kde vidí, že můžu mužstvu nejvíc dát. Jsem vděčný za každou minutu na hřišti.

Řekl jste si i o základní sestavu proti Ferencvárosi?

Od toho, aby byl hráč ve Slavii v základu, musí neustále podávat stoprocentní výkony. Konkurence je tu obrovská a je potřeba to dokazovat v každém tréninku, v každém zápase. Jestli se mi to podařilo, jsem rád, ale každý zápas jiný.