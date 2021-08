Už se nehádám, medituju. Zatracovaný Chvátal se vrátil do Sigmy třemi asistencemi

Na Andrův stadion, kde mu vůbec nevyšel první rok angažmá, se vrátil po dvou letech hostování ve slovenské druholigové Podbrezové stylově.

Lépe než podle představ, což?

Je to úplně něco jiného, než co jsem čekal. Návrat jsem si užil skvěle. Těšil jsem se, že jsem zpět a můžu tady zase hrát. Zvládli jsme to výborně a ty asistence jsou jen bonus. Jsem rád, že jsem takto pomohl týmu a jdeme dál.

Vymýšlel jste jeden krásný pas za druhým. Sebevědomí rostlo?

Každému hráči jde sebevědomí nahoru, když se mu podaří pár věcí. Ty první dvě asistence jsem tak ale nebral, byly to rohy, chlapci si ty míče skvěle našli, půlka zásluh je jejich. Já jsem se v zápase cítil dobře. Potom mohu vymyslet i něco navíc, také to je velká zásluha Martina Hály, že při třetí asistenci udělal skvělý náběh.

Dal jste někdy hezčí přihrávku?

V zápase ne. V tréninku to zkouším, někdy to vyjde, někdy ne. Teď to sedlo skvěle. Byl tam docela prostor. Hálič to výborně vyřešil.

Klobouk dolů. V Olomouci nemá jednoduchou pozici Očima trenéra Sigmy Václava Jílka „Je to první zápas, dělat závěr je strašně předčasné. Juraj nemá v Olomouci vůbec jednoduché pozici. Předchozí angažmá mu tady nevyšlo, pak dlouho hrál na Slovensku druhou ligu, takže si každý říká, jak se tento hráč může vracet a hrát tady ligu. Ale ukázal, že ji může hrát a může ji hrát velmi dobře. Naplnil veškeré předpoklady, které ukazoval už v trénincích. Kdyby na týden nevypadl na soustředění v Polsku, tak byl připravený už do prvního zápasu. Potvrdil tu oprávněnost. Ta přihrávka na třetí gól, to bylo něco nádherného. Ale nebylo to jen o jeho ofenzivní činnosti, velice dobře to zvládl i směrem dozadu. Klobouk dolů. Výborný výkon. Teď jde o to, aby ty výkony opakoval.“

Trenér Jílek říkal, že den před zápasem nácviky rohů nevycházely, a pak to takhle vystřihnete?

Upřímně vám povím, že tohle byl asi první zápas v životě, co jsem kopal rohy. Dozvěděl jsem se to na předzápasovém tréninku, protože nám vypadnul Pablo. A trenér má pravdu, na tréninku to nebylo ono. Na rozcvičce byl trávník zase jiný, pomalu jsem nemohl dát ani centr. A potom přišel zápas, byly rohy a prostě to šlo. Sedlo si to dohromady.

Jako klíčový se jevil druhý gól po rohu na 2:1 těsně před přestávkou. Hledal jste Zifčáka cíleně přetaženým centrem?

Ani náhodou. Byl to konec poločasu, zrovna pasáž, kdy jsme honili míč, byl jsem zatavený, na roh jsem šel asi minutu a půl. Upřímně můžu říct, že jsem chtěl kopnout na přední tyč, uletělo mi to a díkybohu Zif si míč našel. Říkám: Není to má zásluha, vždycky je to o dalších hráčích.

Zvládl jste už někdy tři asistence v zápase?

Naposledy v žácích.

Měl jste v hlavě předchozí nepovedené působení v Olomouci?

Vůbec. Už tohle léto, jak jsem skončil na Slovensku, jsem měl v hlavě jen to, že se chci vrátit a chci dokázat, že na ligu mám, že tady můžu hrát. Sám jsem si vědom, že ten rok, co jsem tady byl, nebyl dobrý, ani co se týče mojí hlavy, mentálního nastavení, ale i sportovní stránky. Od prvního dne přípravy jsem byl nastavený, že chci hrát a že si to místo vybojuji zpátky.

To vás tak vyladily dva roky v Podbrezové?

Fotbalově mi to moc nedalo, ale podmínky tam byly dobré, poznal jsem super lidi, kteří mi nastavili hlavu, našel jsem jinou cestu. To mi velmi pomohlo. Vrátil jsem se jinak nastavený, všechno je jen o hlavě.

Můžete tu jinou cestu rozvést?

Jak jsem řekl: Rok, co jsem tady byl, nebyl dobrý po sportovní stránce, ale i tím, jak jsem byl nastavený. Byl jsem, když to řeknu, debil. A pak jsem poznal lidi, kteří mi ukázali další věci, třeba meditaci, a to mi pomohlo - nastavení mentality.

Co si mám představit pod hanlivým výrazem, který jste sám o sobě použil? Že jste byl frajírek?

Všechno mi bylo jedno, hádal jsem se, hledal jsem konflikty. Teď je všechno jiné. To by bylo na delší povídání.

Jaký byl zápas s Pardubicemi?

Nebyl to výkon, jaký jsme si představovali, který umíme hrát a který jsme ukázali například na Spartě. Ale prostě takové zápasy jsou, takový je fotbal. My jsme to jako tým zvládli, podržela nás efektivita. Co jsme měli, to jsme využili. Je třeba se z toho poučit. Jedeme na Slavii a ta nás bude z takových věcí trestat. Super, že máme tři body a můžeme dál pracovat.

Levý bek Slavie Oscar má za dva zápasy tři asistence jako vy. Sledujete ho?

Ano, viděl jsem zápas s Teplicemi. Hrál skvěle.

Jaký cíl si v Sigmě dáváte?

V první řadě být zdravý a hrávat pravidelně, vybojovat si místo v základu, být oporou. Mám rok do konce smlouvy, takže bojuji také o svoji budoucnost. Fotbal je sport, který miluju. Chci se v něm posouvat dál.