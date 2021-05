Kapitán Bořil: Chtěli jsme ukázat, že jsme mistry právem. Povedlo se

Jeden z pilířů mistrovského kádru, opora, lídr.

„Byla to nesmírně náročná sezona, hodně cestování, byli jsme dlouho zavření na hotelu. Když jsme prohráli v Midtjyllandu, semkli jsme se, vyříkali jsme si i nepříjemné věci a věděli jsme, že pokud se budeme stoprocentně koncentrovat, máme kvalitu na to, abychom zvládali a vyhrávali důležité zápasy,“ popisoval Bořil složitý ročník.

Nakonec jste titul získali ještě před výkopem zápasu s Plzní a bezprostřední radost zažili v kabině. Nechtěli jste si ho raději uhrát sami?

Nám to bylo jedno. Na Spartu v Liberci jsme se dívali, i když jsme měli zákaz. Když jsme viděli, že je konec, radovali jsme se, ale do zápasu s Plzní už jsme šli s čistou hlavou, chtěli jsme hlavně ukázat, že jsme mistry právem.

Což se povedlo.

Od začátku to byla pohádka, na Plzeň jsme vlétli, dominovali jsme a nastříleli spoustu gólů.

I díky fanouškům?

Vymáčkli z nás maximum. Věděli jsme, že přijdou a chtěli jim udělat radost. Doufám, že na další kola jich bude chodit víc a víc, fotbal bez nich je smutný, ale s nimi je to úplně o něčem jiném. Pomohli nám a my jim to vrátili výkonem.

Vy osobně už máte se Slavií čtvrtý titul za posledních pět let, co to pro vás znamená?

Jsem vážně šťastný, když jsem do Slavie přicházel, byl to můj sen. Splnil se, hráli jsme i Ligu mistrů, dvakrát čtvrtfinále Evropské ligy, máme tady nejsilnější mužstvo za poslední roky, hrozně jsme se posunuli, snad to ještě není všechno.

Co bude dál?

Chceme se znovu dostat do Ligy mistrů, dojít v Evropské lize co nejdál. Táhneme sérii neporazitelnosti, i když víme, že všechny zápasy jsou v lize hrozně složité a nová sezona v tomhle bude ještě mnohem těžší. Někteří z nás pojedou na nároďák, každý z nás má v nohách spoustu zápasů.

Budete mít vůbec čas na oddych?

To nevím, já osobně jsem si pořádně neodpočinul už asi dva nebo tři roky. Je to těžké, ale zároveň krásné, protože pořád hrajeme o trofeje, o poháry. Čeká nás Euro, které je pro každého velký sen, těším se, chci reprezentovat a doufám, že i tam uděláme nějaký úspěch.

Ještě předtím vás ale čeká závěr sezony se Slavií a už ve středu pohárové derby na Spartě.

Bereme ho hodně vážně, protože chceme postoupit do finále a chceme double. Po Plzni určitě budou nějaké mírné oslavy, ale pak už nás čeká regenerace a proti Spartě uděláme zase všechno, abychom uspěli.

Jak silné je vaše sepětí s trenérem Trpišovským? Společně jsme působili už na Žižkově nebo v Horních Měcholupech a teď jste u největších novodobých úspěchů Slavie.

Máme spolu dost specifický vztah, můžeme si říct cokoli, dobré i špatné a myslím, že nám to funguje. Pamatuju si, že když k nám do Slavie přicházel, volal mi a vyptával se, jak to tady vypadá, jakou máme partu, říkal jsem mu, že se sem bude hodit. Jsem rád, že to všechno takhle klaplo. Na hřišti je to vidět.