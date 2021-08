Bořil: PAOK se zajímal, ale po konzultaci s bossem zůstávám ve Slavii

„PAOK se hodně zajímal, přišla i konkrétní nabídka,“ přiznal Bořil na tiskové konferenci, den před zápasem ve Varšavě proti domácí Legii. Ale hned doplnil: „Po konzultaci s bossem, tedy s panem Tvrdíkem, jsme se rozhodli, že tady ještě zůstanu.“

Legia - Slavia ve čtvrtek od 21.00 ONLINE

A povedete tým jako kapitán proti Legii. Co vám o soupeři řekl první zápas?

Že je Legia nesmírně houževnatá, směrem dopředu kvalitní, nebezpečná. Koukali jsme na video, opakovali si, jak hrají, co potřebujeme zlepšit. Věřím, že dáme góly, vzadu to ubráníme a postoupíme.

Berete, že jste i přes domácí remízu 2:2 coby v pohárech zkušenější tým favoritem?

Nevím, jestli jsme přijeli jako favoriti. Ale je to 2:2 a přijeli jsme postoupit.

Pomůže týmu, že se do středu obrany po dlouhém trestu vrací Ondřej Kúdela?

Určitě. Ondra je velká osobnost, lídr, má formu, když je na hřišti, obrovsky to zklidní. Má dobrou rozehrávku, dobrou defenzivu, pro nás je to klíčový hráč.

Po zranění se vracíte i vy. Cítil jste, že spoluhráčům na hřišti vaše a Kúdelovy zkušenosti chybí?

Spíš to je otázka na trenéra, ale co jsem mohl vidět, málo jsme komunikovali mezi sebou. To se samozřejmě projevilo na hře. Nevím, jestli jsem až tolik chyběl, ale jsem rád, že jsem v lize proti Baníku už mohl nastoupit a klukům pomoct.



Jak jste se cítil?

Celkem dobře, proti Baníku tak na 60 až 70 procent. Ještě to není úplně ono, zápasové tempo mi chybí. Trochu jsem ale zase potrénoval, tak věřím, že proti Legii to zas bude o něčem jiném.

Jak jste dlouhou pauzu prožíval?

Bylo to specifické. Marodil jsem, pak zase trénoval, pak se zranění zase zhoršilo... Prostě střídavě oblačno. Jsem rád, že jsem se dal do kupy, že jsem zase na hřišti, že můžu klukům pomoct.

Když Legii porazíte, udržíte si standard v podobě Evropské ligy, na který jste zvyklí. Je pravda, že kdybyste spadli „jen“ do Konferenční ligy, přišli byste o prémie?

To vůbec neřešíme, nějaké prémie. Soustředíme se na Evropskou ligu, to je prestižní soutěž pro nás hráče, pro celou Slavii. Doufám, že do ní postoupíme.