Hübschman o konci smlouvy: Hlavně chci ligu dohrát, další sezonu neřeším

O osudu přerušené fotbalové sezony se bude rozhodovat v úterý na zasedání ligového grémia, kde si zástupci všech dvaatřiceti profesionálních klubů řeknou, co dál. Jestli první ligu dohrávat, nebo ne, o tom má zkušený lídr FK Jablonec Tomáš Hübschman jasno.

„Vnímám hlasy lidí kolem, proč jo, proč ne. Ale já jsem jednoznačně pro dohrání ročníku, pokud to bude jakkoli možné a dovolí to čas. Každý fotbalista chce hrát, být na hřišti a ne jen v tréninku nebo sedět doma,“ tvrdí 38letý jablonecký záložník Tomáš Hübschman, jenž má na kontě 58 startů za český národní tým.

V zákulisí se objevují spekulace, že někomu by se vyplatilo ligu nedohrát, divíte se tomu?

Ani ne, rozumím tomu, protože každý hledá nějaký záměr a výhodu nebo nevýhodu pro sebe. Když třeba vidím naši pozici v tabulce, tak my si ji asi už nevylepšíme a kdybych měl spekulovat, tak pro Jablonec by byla možná lepší varianta ligu nedohrát a skončili bychom třetí. Jak už jsem ale řekl, já i klub chceme ligu rozhodně dohrát už kvůli sportovnímu hledisku a aby to neztratilo regulérnost. Pokud jde o mě, já bych to nejradši dohrál komplet s nadstavbou, aby si pak nikdo nemohl stěžovat, že jim ty zápasy v nadstavbě chyběly k lepšímu umístění.

Některé kluby si přesto myslí, že dohrání nebude regulérní, protože na systém středa - neděle nemají kádr. Co si o tom myslíte?

Jestli se máme bavit o nějakých zraněních, tak ta můžou přijít i v týmech, které na to jsou podle širšího kádru připravené. Podle mě je v každém týmu dost fotbalistů, i když samozřejmě v těch větších klubech s většími ambicemi před sezonou je hráčů i alternativ víc. Nemyslím si ale, že nějaký klub začínal s tím, že sezonu odehraje v jedenácti dvanácti hráčích a teď najednou řeší problém, s kým to dohrát. Pokud sice v těch menších klubech vypadnou tři čtyři klíčoví fotbalisté, tak to může mít vliv na výkon mužstva, ale ne takový, aby byla kvůli tomu soutěž neregulérní a někdo se za takový problém schovával. To se může přece stát i těm nejlepším klubům, že budou muset opory nahradit. Ale to jsou scénáře, které nejsou předem dané.

Jablonecký Tomáš Hübschman gestikuluje v utkání se Spartou.

Vy se takového zápřahu v osmatřiceti letech neobáváte?

Ani ne. Každý fotbalista by měl mít radost z toho, že může hrát. Já to tak mám. Pak už bude na trenérech, jak na to budou mužstvo v tomhle režimu připravovat. Něco podobného jsem už zažil, když byl nabitý program kvůli pohárům a právě kvůli tomu není ta náplň tréninků taková, jako když se hraje jednou za týden. Zvládnout se to dá.

Nebojíte se případu Drážďan, kde se objevila nákaza, tým je před startem druhé ligy bez tréninku v karanténě a posouvají se termíny zápasů?

To se může stát všude, ale bez pokusu soutěž dohrát a rovnou to shodit ze stolu by bylo hrozně jednoduché. V Německu to zkoušejí rozjet s testy hráčů i s tím, co může přijít jako v Drážďanech a pak se to řeší. Nemá ale cenu dělat nějaké závěry a hledat berličky proč to nejde už předem.

Nemůžou být takové případy třeba snadno zneužitelné?

Asi taky jo, stát se může všechno, ale já doufám, že toho nebude nikdo vědomě zneužívat. To by se sportovní duch už úplně vytratil.

Jste pro plošné testování fotbalistů?

Mělo by se to asi provést a měl by to být další ukazatel, jestli se má liga dohrát, nebo ne. Zdraví a bezpečnost je na prvním místě. Na druhou stranu je otázka, jestli na to je ekonomicky a materiálně jako v Německu, aby se každému udělaly čtyři testy, než se začne hrát. Nevím, jak by to bylo u nás složité a finančně náročné.

Tomáš Hübschman Bývalý reprezentační záložník Tomáš Hübschman zatím odehrál v první české fotbalové lize za FK Jablonec (jehož je už šest let kapitánem) a Spartu celkem 255 zápasů a deset roků strávil v ukrajinském velkoklubu Šachtaru Doněck, s nímž získal triumf v Poháru UEFA.

Už se začalo trénovat pohromadě, kolik času a přípravných zápasů je podle vás třeba, aby tým naskočil koncem května do zrychleného zápasového rytmu?

Trénovali jsme individuálně, pak ve skupinkách, takže v kondici problém není. Na nacvičování nějakých kombinací a souhry v plném počtu je tak čtrnáct dní optimálních a může se začít hrát. Pokud jde o přípravné zápasy, ty si teď budou moct týmy namodelovat v tréninku samy, protože každý dá dvě jedenáctky s využitím béček nějak dohromady. A pak, když se to domluví, tak by se dvě tři utkání s jinými mužstvy daly ještě odehrát, a to by mělo stačit.

Co říkáte možnosti střídání až pěti hráčů v utkání?

Z toho pohledu, že těch zápasů bude hodně, tak rozhození zatížení na více hráčů je určitě plus. Je to ale spíš otázka pro trenéry, jak budou reagovat na vývoj zápasu a s touto novinkou pracovat.

Jak to vypadá s vaší smlouvou?

Mám ji do 30. června, ale pokud se bude hrát v červenci, tak si myslím, že se nějak domluvíme. Ale hlavně i proto, že mám smlouvu jen do konce sezony, si přeju, aby se liga rozjela a dohrála. Abych případně, pokud budu chtít skončit, skončil na hřišti a ne jenom tak dlouhým individuálním a pak měsíčním společným tréninkem. To není moc pěkná představa, já ale věřím, že letošní ročník dohraju.

Už tedy tušíte, jestli budete v Jablonci pokračovat i v příští sezoně?

Zatím nevím a ještě jsme se tady o tom ani nebavili. Teď se řeší hlavně aktuální věci, jako dohrání ligy, kdy by začala ta příští sezona a asi i podle toho se pak budeme domlouvat. Možná bude v tomhle důležitý i fakt, jak teď zvládnu ty případné anglické týdny a co na to řekne moje zdraví.